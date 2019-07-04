 监警调查进行中 港府逮捕十多名示威者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2019

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时政风云

监警调查进行中 港府逮捕十多名示威者

「反送中」示威开始至今，警民冲突频繁，就算是周末的「撑警」活动，也传出暴力事件。周三晚上，香港警方宣布针对诸多事件逮捕多名犯事者，总数约21人。

Hongkong Stürmung Parlamentsgebäude (Getty Images/AFP/P. Fong)

周一冲击立法会的示威者多用头盔面罩隐藏长相，使得警方难以辨识身份

(德国之声中文网) 针对周一晚间冲击立法会并且进行大规模破坏的群众，警方在周三晚上宣布已经逮捕1个人。这名潘姓男子在旺角被逮捕，被指控犯下袭警、破坏、在公共场所举止不当、强制进入立法会大楼等罪名。警方早在周二便已经进入现场搜证，开启调查程序。

周三晚间，香港警方召开记者会，宣布已经针对7月1日上午的示威，逮捕12人。他们可能会面临的控诉包括: 持有攻击性武器、非法集会、侮辱警察、妨碍警察办公、没有随身携带身份证件。12名被捕嫌犯当中，分别有11名男性和1名女性。

至于早前非法披露警务人员个人信息者，网络安全及科技罪案调查科主管瓦利赫·穆罕默德（Swalikh Mohammed）说，警察和他们的家庭成员的地址和身份证号码都被公开了。六名男子和两名女子被捕。瓦利赫·穆罕默德并没有透露，警方是否认为这些人在网上公开资料是否与近来的抗议活动相关。

另外，针对6月30日在添马公园举行撑警集会期间发生的多宗案件，警方共拘捕6人，分别为5男1女，年龄在20岁到72岁之间。他们涉嫌藏有攻击性武器、袭击致造成身体伤害、普通袭击及在公众地方打架。    

皇家香港警察队的刑事情报科前任科长韋啟賢(Steve Vickers)认为，政府接下来会对犯事者展开大规模拘捕，并判处长期监禁。

香港监警会启动调查

监警会于2日宣布，会主动审视近月的大型公众活动，包括6月12日的立法会外冲突、7月1日的立法会冲击事件，希望半年内能提交报告。 香港01报导，监警会副秘书长(行动)梅达明负责统筹项目组，向三个专责委员会，包括严重投诉个案委员会、运作及程序咨询委员会、宣传及意见调查委员会提交中期报告，再由监警会最后审阅，然后在半年内会向特首提交报告及改善建议。

罗法/文木/夏立民(综合报导)

DW.COM

香港示威者：「反送中」示威是人民积怨已久的体现

在周一晚间香港示威者冲击香港立法会后，香港政坛各界与中国政府都各自对该事件作出表态，但在其他参与了「反送中」示威游行的香港人眼中，周一的事件并不只是一个单纯的暴力事件，而是反映了香港年轻一代对未来的绝望，也是香港社会积怨已久的一种表现。 (03.07.2019)  

立法会冲击后续: 央视痛批、新华谴责

在香港示威民众冲击立法会后，香港各界人士相继表态。 北京方面也打破沉默，罕见地让香港的抗争画面纳入官媒的新闻版面。 这是在香港开始反修例示威以来，难得在中国媒体上看到的景象。 (03.07.2019)  

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7月1日是香港移交22周年纪念日，也是中共建党98周年。这天，香港「反送中」示威民众在一整天的抗议后，傍晚冲进立法会占领。伴随着抗议升级，英国外相也发声、声援香港民众，而中国则要求英方“深刻反思错误言行”，并严厉批评美欧“赤裸裸的双重标准”。

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Hongkong China Protest Parlament Polizei (Reuters/T. Siu)

德语媒体：动荡的香港

本周一，香港示威行动中发生了冲击立法会事件，一些德语媒体认为，这类激进行为恰恰为北京打压香港民主力量提供了口实。  