监警调查进行中 港府逮捕十多名示威者

(德国之声中文网) 针对周一晚间冲击立法会并且进行大规模破坏的群众，警方在周三晚上宣布已经逮捕1个人。这名潘姓男子在旺角被逮捕，被指控犯下袭警、破坏、在公共场所举止不当、强制进入立法会大楼等罪名。警方早在周二便已经进入现场搜证，开启调查程序。

周三晚间，香港警方召开记者会，宣布已经针对7月1日上午的示威，逮捕12人。他们可能会面临的控诉包括: 持有攻击性武器、非法集会、侮辱警察、妨碍警察办公、没有随身携带身份证件。12名被捕嫌犯当中，分别有11名男性和1名女性。

至于早前非法披露警务人员个人信息者，网络安全及科技罪案调查科主管瓦利赫·穆罕默德（Swalikh Mohammed）说，警察和他们的家庭成员的地址和身份证号码都被公开了。六名男子和两名女子被捕。瓦利赫·穆罕默德并没有透露，警方是否认为这些人在网上公开资料是否与近来的抗议活动相关。

另外，针对6月30日在添马公园举行撑警集会期间发生的多宗案件，警方共拘捕6人，分别为5男1女，年龄在20岁到72岁之间。他们涉嫌藏有攻击性武器、袭击致造成身体伤害、普通袭击及在公众地方打架。

皇家香港警察队的刑事情报科前任科长韋啟賢(Steve Vickers)认为，政府接下来会对犯事者展开大规模拘捕，并判处长期监禁。

香港监警会启动调查

监警会于2日宣布，会主动审视近月的大型公众活动，包括6月12日的立法会外冲突、7月1日的立法会冲击事件，希望半年内能提交报告。 香港01报导，监警会副秘书长(行动)梅达明负责统筹项目组，向三个专责委员会，包括严重投诉个案委员会、运作及程序咨询委员会、宣传及意见调查委员会提交中期报告，再由监警会最后审阅，然后在半年内会向特首提交报告及改善建议。

罗法/文木/夏立民(综合报导)