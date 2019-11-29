监警小组辞去职务 港法庭驳回《禁蒙面法 》暂缓令

（德国之声中文网）《华尔街日报》报导，香港监警会的国际专家小组周三 (12月11日) 上午宣布，由于他们对香港警方执法所提出的疑虑并未被妥善解决，他们决定辞去职务。 此前，该小组曾透过声明建议港府成立独立机构来调查与港警执法过当相关的事件，但港府并未采纳专家意见。

国际专家小组周三表示，他们在与监警会讨论后，无法建立一套机制让这些专家能有效辅助相关调查，所以他们决定卸下职务。 监警会尚未针对专家小组的声明作出回应。 国际专家小组成员斯托特 (Clifford Stott) 表示，他认为，除非监警会有权力针对证人的说词与警队提供的相关证据作出相关的具体建议，该组织才有可能可以解决香港现下的危机。

斯托特强调，监警会所做出的调查必须有公信力，因为各界并不清楚香港或中国政府是否会同意成立具有更多权力的组织来进行相关调查。 他深信赋予监警会更多权力是目前最有可能符合示威者诉求的作法。 他说：「赋予监警会足够权力是目前最有可能解决危机的方法。 」

然而，国际专家小组也重申当监警会获得更多权力并针对警方执法过当发布报告时，他们愿意持续支持监警会，并重启与监警会的互动。

过去数个月，针对警察暴力成立独立调查委员会一直都是香港示威者最在意的诉求，而香港政府也不断重申，监警会必须先针对相关的争议完成调查。

监警会也表示，他们将在2020年初发布相关报告，并强调该份报告能让港府与港警依照《基本法》，采取适当措施来确保香港社会能重返和平且和谐的状态。 虽然监警会有权力针对民间对港警提出的陈情展开调查，但监警会没有传唤目击者或要求警察提供证据的权力。民间必须先向警队发出相关的陈情，警察才会将相关陈情转交给监警会。

为了确保监警会的调查秉持公正原则，监警会今年8月邀请国际专家组成特别小组来针对调查过程提出建议。 然而，国际专家小组11月发布声明质疑监警会缺乏针对警察行为进行独立调查的能力。监警会当时表示，他们对于国际专家小组选择透过推特发表该声明感到遗憾，因为他们认为监警会成員应该有权利先检视声明内容。 监警会当时也承诺会认真审视声明中的建议。

《禁蒙面法》上诉遭驳回

香港上诉庭周二 (12月10日) 驳回香港律政司针对高院的《禁蒙面法 》裁决提出的上诉，强调拒颁暂缓令并不等于处理了律政司的正式上诉，亦不应被视为鼓励或纵容任何人在「禁蒙面法」涵盖的情况下蒙面。 香港媒体认为，这代表该法已失效且不能用来执法。

香港高院11月判定《禁蒙面法 》违宪，而香港政府原先试图推翻违宪的决定，但律政司向法庭申请暂缓令却遭拒绝，于是律政司针对法庭拒颁暂缓令提出书面上诉。 香港电台报导，法官同意香港治安目前仍受到蓄意且肆无忌惮的暴力威胁，不过即便如此，律政司仍须向法庭证明，目前的确有需要维持相关法令的需求。 但上诉法庭也重申，一旦律政司在最终上诉胜诉的话，在《禁蒙面法 》涵盖范围中蒙面的人，仍须承担违法风险。

杨威廉/夏立民 (综合报导)