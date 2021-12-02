监管互联网 北京网信办约谈「知乎」

中国社交问答网站「知乎」有超过1亿用户，透过向社群提出问题互动。现在传出中国官方要求整改，原因知乎？
(德国之声中文网) 中国官媒新华网周一（12月20日）报道，根据北京市网信办，中国国家网信办近日指导北京市网信办依法约谈知乎网负责人。
内容提到，「知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《中华人民共和国网络安全法》，责令其立即整改，严肃处理相关责任人」。北京市网信也对知乎网违法行为进行行政处罚立案。
知乎网负责人对新华网表示：「将深刻吸取教训，严格落实各项整改要求，在整改期间自行暂停相关功能。」但知乎没有立即回应路透社评论请求。
消息一出，知乎在纽约上市的股票在盘前交易中下跌超过10%。
路透社报道，中国监管机构本月对新浪微博处以300万元人民币（47万美元）的罚款，并对社交媒体平台豆瓣处以150万元的罚款，原因类似。豆瓣当时暂停了其回复功能。
《华尔街日报》19日才报道，在中国监管机构强力介入下，互联网就业前景越发黯淡，出现新一波裁员潮。相较蓬勃发展的制造业与公务员铁饭碗，互联网公司都在收紧预算和雇用人数。
(综合报道)
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