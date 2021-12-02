 监管互联网 北京网信办约谈「知乎」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2021

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监管互联网 北京网信办约谈「知乎」

中国社交问答网站「知乎」有超过1亿用户，透过向社群提出问题互动。现在传出中国官方要求整改，原因知乎？

  • Headquarters of Ant Group in Hangzhou

    2021年的中国科技企业：内外交困

    反垄断和数据安全

    自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

  • China Logo von Alipay - Alibaba Group

    2021年的中国科技企业：内外交困

    常见特征

    有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

  • China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技股受创

    在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

  • Alibaba-Gründer Jack Ma auf Urlaub in Spanien

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技“大佬”跌下神坛

    不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

  • China - Xi Jinping in Beijing

    2021年的中国科技企业：内外交困

    财富再分配

    中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

  • Symbolbild DiDi bei der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    双重压力

    在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    2021年的中国科技企业：内外交困

    遭美国封堵

    “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

  • Symbolbild USA China Beziehungen

    2021年的中国科技企业：内外交困

    连出重拳

    美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。


  • Headquarters of Ant Group in Hangzhou

    2021年的中国科技企业：内外交困

    反垄断和数据安全

    自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

  • China Logo von Alipay - Alibaba Group

    2021年的中国科技企业：内外交困

    常见特征

    有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

  • China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技股受创

    在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

  • Alibaba-Gründer Jack Ma auf Urlaub in Spanien

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技“大佬”跌下神坛

    不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

  • China - Xi Jinping in Beijing

    2021年的中国科技企业：内外交困

    财富再分配

    中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

  • Symbolbild DiDi bei der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    双重压力

    在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    2021年的中国科技企业：内外交困

    遭美国封堵

    “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

  • Symbolbild USA China Beziehungen

    2021年的中国科技企业：内外交困

    连出重拳

    美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。


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随着中国加强企业监管力道，部分受影响公司已出现裁员现象。与此同时，追求公务员铁饭碗的人数比去年暴增40%，一些人担心在高薪工作竞争越来越激烈的情况下，互联网企业的就业机会也将减少。

中国政府持续整顿国内互联网巨头，彭博社报道，中国监管机构已要求6月才在纽约上市的滴滴出行研拟下市计划，来保护敏感数据不被外流。

北京对中国科技巨头的监管力度只增不减，阿里巴巴、百度、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网企业又被处以新的罚款。

中国最大问答APP知乎忽然下架的消息引起一片哗然。部分网民感叹：知乎自我审查如此到位，仍然难逃厄运。也有消息称，这和一则影射中国国家主席任期限制的问题有关。

(德国之声中文网) 中国官媒新华网周一（12月20日）报道，根据北京市网信办，中国国家网信办近日指导北京市网信办依法约谈知乎网负责人。

内容提到，「知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《中华人民共和国网络安全法》，责令其立即整改，严肃处理相关责任人」。北京市网信也对知乎网违法行为进行行政处罚立案。

知乎网负责人对新华网表示：「将深刻吸取教训，严格落实各项整改要求，在整改期间自行暂停相关功能。」但知乎没有立即回应路透社评论请求。

消息一出，知乎在纽约上市的股票在盘前交易中下跌超过10%。

路透社报道，中国监管机构本月对新浪微博处以300万元人民币（47万美元）的罚款，并对社交媒体平台豆瓣处以150万元的罚款，原因类似。豆瓣当时暂停了其回复功能。

《华尔街日报》19日才报道，在中国监管机构强力介入下，互联网就业前景越发黯淡，出现新一波裁员潮。相较蓬勃发展的制造业与公务员铁饭碗，互联网公司都在收紧预算和雇用人数。

(综合报道)

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