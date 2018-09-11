监察报告 :「数位独裁主义」崛起威胁民主

(德国之声中文网) 由华府资助的监察组织「自由之家」(Freedom House) 在11月1日發表年度报告， 指全球网络自由度连续第8年恶化。

以下是2018年报告主要内容﹕

在65个国家中，26国的网络自由度下降，只有19国有轻微改善

爱沙尼亚和冰岛并列网络最自由国家，紧随其后是加拿大和德国

中国被评为网络最不自由的地方，倒数第二至四名分别是伊朗、敍利亚和埃塞俄比亚

过去年五年来，自由度收窄得最明显的是埃及、土耳其和委内瑞拉

印度是「断网」最多的地方，今年就有超过100次，当局宣称是为了阻止虚假和煽动暴力的消息传播

今年是自由之家第8年發表网络自由报告，研究时期是去年6月到今年5月。报告所调查的65个国家，复盖了全球87%网络用户。除了美国国务院，自由之家也接受谷歌和雅虎等商界资助。

2018年网络自由报告﹕65个受调查国家的自由度状况。

中式数位独裁主义

自由之家认为，部分政府把审查合理化，却又减少对隐私的保护，他们应该为网络自由度恶化负上责任。

另一个主要威胁来自于中国，报告指中国把其「数位独裁主义」複製到其他国家。北京一直被指利用自动化程式，实行大规模网络监控和审查。

在研究团队追踪的65个国家当中，超过一半 (36个) 曾经参与中国政府举办的网络管理培训研讨会。中国也向多国出售电讯和监控设备，其中也包括德国。中国政府制定了许多新措施加强监控，包括收紧VPN使用权、要求外国企业把中国用户的数据储存在中国境内。

自由之家主席阿布拉莫维茨 (Michael Abramowitz) 指﹕「在数位年代下，民主正处于艰难时期。中国正在输出其审查和监控模式，以控制境内和境外的资讯。」

中国外交部發言人陆慷则反驳，报告内容「子虚乌有，既不专业也不负责，显然别有用心」。

以假新闻之名

报告指，政府以打击「假新闻」为理由加强审查的情况愈来愈普遍，17国的政府以此为名制定限制网络媒体的法律。在过去一年，卢旺达、孟加拉等13个国家以相关罪名起诉公民。

今年报告的专案经理麦特朗 (Mai Truong) 接受《德国之声》访问时说谈到非洲的情况﹕「肯亚有针对假新闻的法律，而且蛮严厉的。而在尼日利亚，愈来愈多博客或社交网站评论员被拘捕。」

他指﹕「假消息当然是一个问题，但在某些极权国家，我们见到政府利用假新闻为藉口打压异见者，特别是那些批评政府的人士。」另外，沙特阿拉伯政府僱用网军操控社交网站的舆论，以淹没异见者的声音。

至于美国的情况也转差，报告认为美国的「网络中立性」(所有数据的处理速度皆享平等对待) 有所退步。自由之家也表示，对美国总统特朗普助长攻击民主媒体等行为感到担忧。

李芊/杨威廉/Chrispin Mwakideu