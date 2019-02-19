“盆满钵满” 德国财政盈余创新高

（德国之声中文网）尽管去年经济增长势头减缓，德国仍实现了创纪录的收支盈余。据设在威斯巴登的联邦统计局公布的数字，2018年，德国联邦、州、地方政府和社会保障金的财政盈余为580亿欧元，达到德国统一以来的最高水平。这也是德国连续五年实现财政盈余。其收支盈余占国内生产总值的1.7％。

收支盈余略低于预期

尽管如此，国家财政盈余比一月份时的预期足足减少10多亿欧元。政府最初估计盈余可达592亿欧元。

国库收入增加的主要原因是税收和社会保障公积金增加，此外也归功于劳动市场的良好形势。国家财政收入因此得以增长4.7％，明显高于3.2％的支出增长幅度。

德国的失业率不断下降

对经济增长放缓的担忧

欧洲央行（ECB）超宽松的货币政策在德国尤其引起争议，但同时也减轻了德国的负担。由于利率低，国家可以以更优惠的利率借贷。 统计人员解释说："由于持续的极低利率和债务的下降，利息支出再次降低"，下降了8.5％。然而，由于经济增长放缓，联邦政府面临着在2023年之前财政预算出现250亿欧元亏空的威胁。财政部预计每年将减少约50亿欧元的税收。

2018年下半年，作为欧洲最大经济体的德国的经济发展明显放缓。联邦统计局证实了其初步的估计，在第三季度国内生产总值比上季度下降0.2％之后，直至年底始终停滞不前。贸易争端和全球经济放缓影响了出口。此外，下半年汽车工业面临着向新的排放和消费标准WLTP（全球统一的轻型车辆测试程序）转型的问题。此外由于2018年夏季的酷暑干旱，河流水位极低，货物的水路运输受到严重影响。

2018年德国经济全年增长了1.4％，明显低于经济蓬勃发展的2016和2017年。在这两年当中，德国经济分别增长2.2％。联邦政府预计今年经济增长率为1.0％。

李京慧/叶宣(德新社、路透社、法新社)