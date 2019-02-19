“盆满钵满” 德国财政盈余创新高

（德国之声中文网）尽管去年经济增长势头减缓，德国仍实现了创纪录的收支盈余。据设在威斯巴登的联邦统计局公布的数字，2018年，德国联邦、州、地方政府和社会保障金的财政盈余为580亿欧元，达到德国统一以来的最高水平。这也是德国连续五年实现财政盈余。其收支盈余占国内生产总值的1.7％。
收支盈余略低于预期
尽管如此，国家财政盈余比一月份时的预期足足减少10多亿欧元。政府最初估计盈余可达592亿欧元。
国库收入增加的主要原因是税收和社会保障公积金增加，此外也归功于劳动市场的良好形势。国家财政收入因此得以增长4.7％，明显高于3.2％的支出增长幅度。
德国的失业率不断下降
对经济增长放缓的担忧
欧洲央行（ECB）超宽松的货币政策在德国尤其引起争议，但同时也减轻了德国的负担。由于利率低，国家可以以更优惠的利率借贷。 统计人员解释说："由于持续的极低利率和债务的下降，利息支出再次降低"，下降了8.5％。然而，由于经济增长放缓，联邦政府面临着在2023年之前财政预算出现250亿欧元亏空的威胁。财政部预计每年将减少约50亿欧元的税收。
2018年下半年，作为欧洲最大经济体的德国的经济发展明显放缓。联邦统计局证实了其初步的估计，在第三季度国内生产总值比上季度下降0.2％之后，直至年底始终停滞不前。贸易争端和全球经济放缓影响了出口。此外，下半年汽车工业面临着向新的排放和消费标准WLTP（全球统一的轻型车辆测试程序）转型的问题。此外由于2018年夏季的酷暑干旱，河流水位极低，货物的水路运输受到严重影响。
2018年德国经济全年增长了1.4％，明显低于经济蓬勃发展的2016和2017年。在这两年当中，德国经济分别增长2.2％。联邦政府预计今年经济增长率为1.0％。
李京慧/叶宣(德新社、路透社、法新社)
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浪费在乔治·克鲁尼身上的税款
德国纳税人联合会在2014年举行的“春季大扫除”行动中发现，联邦政府原本在一些地方可以节省税金。德国电影业得到政府的财政支持，但是受益的不单纯是德国电影人，就连好莱坞明星乔治·克鲁尼也跟着搭上顺风车。他参与拍摄的电影“盟军夺宝队”（Monuments Men）从德国电影扶持基金中得到850万欧元的支持。
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跳舞的腿真贵
德国舞蹈艺术看起来对国家来说尤为重要。政府在舞蹈创新方面提供的资助达到近350万欧元。纳税人联合会觉得这样使用税款很难理解，认为应该鼓励更多私营机构、组织为舞蹈行业提供资助。
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冷冻鸡的精子
一直到2017年为止，德国家禽养殖联合会和弗里德里希·勒夫勒研究中心（Friedrich-Loeffler-Institut）将从联邦农业部总共获得48万欧元的资金用来冷冻鸡的精子，以此保持鸡的品种多样性。
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为中国老年人支出的税金
德国教育部和中国方面合作培养老人院护工。德国方面提供的培养费为120万欧元。
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照管费应该被取消
2014年的照管费（幼儿园、托儿所的入园费）总共达到5.15亿欧元。纳税人联合会认为这笔费用应该取消。因为通过退税，最终并不是贫困家庭受益，反而是有钱人得到国家的大笔补贴。
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昂贵的“气候保护”项目
德国联邦政府斥资140万欧元资助一项名为“绿色出行60+”的环保项目。这个项目为老年人提供保护气候绿色出行的建议。
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多姿多彩的动物饲料
在有机养殖业中，羽扇豆被用作动物饲料。特别是蓝色的羽扇豆可以增强动物的免疫力。不过德国联邦农业部大概觉得这一物种太单调了，因此投资了近28万欧元资助种植白色和黄色的羽扇豆。
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为私人酿酒厂提供能源补贴
爱尔丁格啤酒厂在提高能源使用的改建过程中获得联邦经济部的慷慨补贴。经济部为其拨款64万欧元。啤酒厂利用热能发的电也是被啤酒厂自己使用。但是建造发电装置的这笔钱却出自纳税人的腰包。
作者: Carla Bleiker, Anna Peters