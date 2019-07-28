皮尤调查：6成美国人对中国持负面印象

(德国之声中文网)中国在美国的公众形象近年来越来越多地向负面发展，这是美国皮尤研究中心周二（8月13日）发布的最新调查显示的最主要的结果。其中，60%的美国人对中国印象不佳，其中25%尤其不佳，该数据是此项调查有史以来最高的。去年，美国人对中国持负面看法的比例还只是47%，而13%的同比增长率也是自2005年有该项调查以来最高的。

如果分年龄段来看的话，总体上对中国的负面感受与年龄增长呈正比：这一比列在18岁至29岁的年轻人那里是49%，在30岁至49岁的人群为58%，50岁以上的人群则为67%。

受过高等教育的人群中，69%的人对中国感受负面，没有受过高等教育的人群中57%的人对中国不够友好。

从党派来看，70%共和党选民对中国持负面印象，这个数字在民主党选民那里是59%。

53%的人认为美中目前的经济关系很糟糕。总体看，有一半人说中国的经济成长有利于美国，同时41%的人说对美国不好。共和党（50%）和民主党（51%）选民中，都约各占一半的比例认为中国经济增长对美国有利。56%的年轻人以及47%的老年人也都认为中国经济增长是件好事。

81%的被调查人士认为，中国军力不断壮大，已深入到太平洋、印度洋以及中东地区，是一个负面的发展。

数据显示，中国与俄罗斯并列（24%）被美国人看成是未来最大的威胁，排在第三位的是朝鲜（12%）。有关中国的这一数字比2014年上升了5%，比2007年更是提高了12%。

这一对中国未来军事威胁的忧虑，在受过4年高等教育的人群中占69%的比例，在大学没有毕业的则占57%。

皮尤针对中国的调查于2005年启动时，对华的负面看法只有35%。一直到2012年，对中国相对积极的看法发生转折，那年，大部分美国人对中国的印象出现负面。

皮尤研究中心对这一现象写道，"美国对中国的公众印象这些年来发生了多重变化，在奥巴马总统的第一任期内，积极的看法占大多数，之后，负面的看法渐成主流。""不过，(对中国的)负面印象还从未像现在这样高。"

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