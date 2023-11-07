皮尤调查24国：公众对拜登的信心远超习近平

（德国之声中文网）皮尤研究中心(Pew Research Center)11月6日发布一项新的调查研究，从好感度、外交政策、经济、科技、军事力量、娱乐业、大学教育、生活水平、个人自由、对中美领导人，即拜登和习近平有多大信心等角度比较了来自24个国家的公众对美国和中国的看法。

这24个国家分别为：阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、希腊、匈牙利、印度、印尼、以色列、意大利、日本、肯尼亚、墨西哥、荷兰、尼日利亚、波兰、南非、韩国、西班牙、瑞典、美国和英国。

好感度差距扩大

报告发现，自2021年拜登总统上任以来，对美、中好感度的差距扩大。先前的调查显示，2020年新冠大流行开始时，受访者对两国的好感度均有所下降，但在最新调查中，"大多数受访地区对美国的总体看法比对中国的看法积极得多"，导致对美国和中国的看法出现了美中好感度民意调查进行近20年以来最大的差距。

具体而言，波兰、日本和韩国公众对美中好感差距最为显著。这三国超过70%的受访者对美国持正面态度，而对中国持正面态度的受访者不到30%。

在大多数接受调查的中等收入国家中，对美中两国的看法普遍都是积极的，差异较小。尼日利亚是唯一一个公众对中国的看法比美国更积极的国家，但大多数尼日利亚人对美国和中国都给予积极评价。而匈牙利是唯一一个对美国持正面评价的受访者占少数的国家。

对美中外交政策看法不一

不过，虽然从总体上美国比中国得到更多好感，但在接受调查的24个国家中，人们对华盛顿和北京的外交政策看法不一。

虽然大多数国家中的大多数人都认为美中都倾向于干涉他国事务，但在几乎所有受调查的国家中，公众都认为美国比中国更倾向于干预他国事务。

在是否考虑受调查者所在国的利益方面，更多人认为美国比中国更有可能考虑他们国家的利益。而高收入国家的人持这一看法的比例更大。

在对世界和平与稳定的贡献方面，美国的得分也高于中国，差距常常超过30个百分点。在日本，美、中得分差距最大。日本79%的受访者表示美国对国际稳定做出了相当贡献，只有14%的人对中国也有同样的看法--相差 65 个百分点。在中等收入国家，两者的差距略小。印度尼西亚和匈牙利的受调查者认为美中对全球和平与稳定的贡献相仿。

大多数认为美国是领先经济体

大多数接受调查的公众认为美国是领头的经济体。在许多国家，这种看法正在增强。例如，51%受调查的瑞典人表示美国是领头经济体，而2020年持这一看法的比例为39%，当时更多瑞典人更愿意将这一头衔授予中国。但在意大利、西班牙、希腊、澳大利亚和德国，更多受访者认为中国是领头的经济体。

科技和军事力量

在科技方面，美中都被广泛视为技术强国。在接受调查的 24 个国家中，72%的人认为美国技术是最好的或高于平均水平，69%的人认为中国技术也是如此。

12个国家的受访者进一步评估了美中技术的质量。其中每个国家受访者中认为美国产品制作精良的比例都超过认为中国产品制作精良的比例。在以色列和印度，受访者认为中国产品做得差的比例超过认为中国产品制作精良的比例。

在每个接受调查的国家中，大多数人都认为美国军队高于平均水平或最好，只有大约一半接受调查的国家对中国有同样的看法。在大多数接受调查的国家中，对美国军队的评级明显高于中国，但德国、荷兰和英国是例外。在这三国，受访者对美、中两国的评价相仿。

娱乐、大学

在所有调查的国家中，认为美国娱乐业最好或超过平均水平的人是对中国持同样看法者的四倍多（24 个国家的中位数分别为71%和17%）。

68%（24国的中位数）的人认为美国大学的水平高于平均水平或最好，只有35% 的人对中国的大学持相同看法。

生活水平与个人自由

在生活水平方面，中等收入国家对美中两个经济强国的生活水平给出了较为积极的评价。但在一些高收入国家，对美国和美国的生活水平评级都很低。 例如，只有16%的德国人认为美国的生活水平高于平均水平或最好，8%的人认为中国的生活水平高于平均水平或最好。

2021年对17个高收入社会的调查显示，公众认为美国政府比中国政府更尊重人民的个人自由，这在韩国和台湾尤其明显。在这两个地方，大约四分之三的人认为美国政府尊重人民的个人自由，只有十分之一的人认为中国政府尊重人民的个人自由。欧洲大部分地区，对美中尊重人民个人自由的评价也存在约50个百分点或更高的差异。新加坡对两者的评估差距最小，58%的新加坡受访者认为美国尊重人民的个人自由，35%的认为中国尊重人民的个人自由。

对拜登的信心远超习近平

对美国总统拜登和中国国家主席习近平谁会在国际事务中做正确的事这一问题，公众对拜登的信心高出习近平近三倍。

在波兰、瑞典、德国和日本等高收入国家，对拜登和习近平的信心差异尤为突出。比如，德国公众对拜登的信心与对习近平的信心相比高出53个百分点，在日本、瑞典和波兰分别高出56、64和75个百分点。

但在印度尼西亚和肯尼亚等中等收入国家，对这两位领导人的信心差异仅几个百分点，拜登仍略微领先习近平。

皮尤研究中心的研究人员写道："过去十年里，对美国总统和中国国家主席的信任度发生了巨大变化。前总统特朗普就任时，对特朗普和习近平两位领导人的信任度在一些国家最为接近。"

习近平和特朗普2017年11月9日在北京会面

还有一个现象是，在许多地方，受访者对习近平发表看法的意愿低于对拜登。 例如，在匈牙利，当被问及对习近平的信心时，24%的受访者表示不知道或拒绝回答，当被问及对拜登的信心时，只有6%的人做出了类似的回答。匈牙利19%的受访者表示对拜登有信心，17%的受访者表示对习近平有信心。

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