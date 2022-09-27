 皮尤：發達經濟體對中國和習近平的印象急速惡化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2022

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皮尤：發達經濟體對中國和習近平的印象急速惡化

一項最新的跨國調查顯示，發達經濟體對中國和習近平的印象近年來急劇惡化，但卻有不少人也肯定中國的經濟成長，甚至認為中國的成長對他們本國有好處。究竟這樣的落差是怎麼造成的？

中國國家主席習近平（資料照）

中國國家主席習近平（資料照）

（德國之聲中文網）美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項全球調查顯示，近年來，在中國國家主席習近平的領導下，美國和其他發達經濟體對中國的印象正在急劇惡化。光是在美國，今年就有82%的受訪者表達了對中國的負面看法，高於 2020年的79%。

路透社報導，皮尤在週三（9月28日）發布的這項調查發現，發達經濟體對中國的負面看法在2002年至2017年之間，一直徘徊在一個相對狹窄的固定區間內。但隨著對中國人權和軍事力量的擔憂增加，其中一些國家對中國的印象，在2019年至2020年期間發生了劇烈的變化

其他造成劇烈變化的部分原因包含人們對中國處理新冠疫情的看法、中國與美國的貿易戰、中國激進的外交政策和中國在南海集結軍事力量。

除美國外，2022年的調查顯示，韓國對習近平在世界事務上做正確事情「沒有信心」的比例為87%，遠高於2015年的29%。在英國，這一數字從 2014年的44%增加到2022年的70%。

該報告的主要作者西爾弗（Laura Silver）向路透社表示：「發達經濟體對習近平處理世界事務的信心不足，總體上對該國的看法也非常消極。」

她說，這一後果使包括澳大利亞、加拿大、日本和韓國等國家，越來越傾向於與美國建立經濟聯繫，而不是中國。

不過不同國家之間仍有差異。例如北美和歐洲的大多數受訪者表示，他們的國家應將中國的人權問題置於經濟聯繫之上，但以色列、馬來西亞、新加坡和韓國的大多數受訪者表示，加強與北京的經濟關係更為重要。

調查顯示，中國的人權問題引發發達經濟體民眾的擔憂，圖為英國的維吾爾人上街抗議中國侵犯人權（資料照）

調查顯示，中國的人權問題引發發達經濟體民眾的擔憂，圖為英國的維吾爾人上街抗議中國侵犯人權（資料照）

對習近平的看法也變負面

皮尤在其新聞稿中指出，就像對中國的看法一樣，全球對習近平的態度近年來變得越來越消極。雖然在2014年春天，也就是習近平上任大約一年後，人們對他的態度已經相當消極，大多數接受調查的地方的人，對習近平的負面情緒多於正面情緒。但2019年至2020年間，人們對習近平的看法變得更加消極。

到2022年，除了兩個接受調查的發達經濟體之外，其他發達經濟體中的大多數人對他處理世界事務的方式，幾乎沒有什麼信心。

皮尤研究中心自2002年以來，一直在研究全球對中國的看法，並收集了60多個國家的數據。但在新冠疫情爆發期間，皮尤承認，他們很難對大多數新興經濟體進行調查，因此本次的分析更側重於2020年至2022年期間，在發達國家所做的調查結果。

2021年的調查顯示，許多國家，受調查者對中國不尊重人權的看法，處於、或接近歷史高點。在2022年的調查中，當被問及哪個問題對他們國家來說，是一個非常嚴重的問題時，更多的受訪者提到中國的人權政策，而不是中國的軍事實力、經濟競爭，甚至中國參與到該國的政治。

發達經濟體民眾對習近平的個人印象也下降，圖習近平與聯合國人權高專巴切萊特進行線上會晤（資料照）

發達經濟體民眾對習近平的個人印象也下降，圖習近平與聯合國人權高專巴切萊特進行線上會晤（資料照）

部分國家肯定中國經濟成長

但在經濟方面，除了受訪者大多同意中國確實崛起外，人們對於中國經濟成長的看法也有所差異。根據皮尤，在2019年的調查中，大約有一半的北美受訪者、和大約一半或多於一半的澳大利亞、日本和韓國受訪者表示，中國經濟增長對自己的國家有利。

在2019年的調查中，大多數非歐洲國家也將中國的經濟增長，視為其國家的積極發展。在接受調查的四個中東國家中的三個、三個非洲國家和三個拉丁美洲國家中的兩個國家中，大多數人都認為中國的經濟增長，對他們的國家來說是一件好事。

但對中國經濟增長的複雜情緒，還伴隨著想與美國有更多經濟聯繫的偏好。 2021年，在接受調查的發達經濟體中，大多數發達國家認為，與美國建立密切經濟聯繫，比與中國建立更有價值。

（綜合報導）

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