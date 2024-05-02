皮尤报告：连续五年 八成美国人对华持负面看法

皮尤研究中心周三（5月1日）发布的年度调查报告显示，连续第五年，八成受访美国人对中国持消极看法，对习近平的评价类似。

（德国之声中文网）这份皮尤报告写到：“1%的美国成人对中国看法负面，其中43%非常负面。中国国家主席习近平也受到类似的负面评价。”

约八成受访美国人表示，对习近平在国际事务中做正确的事情没有或几乎没有信心。约一成表示，从未听说过他。

半数美国人认为中国是竞争者，仅6%视中国为伙伴。

这一调查结果的发布，正值拜登政府一方面寻求稳定美中关系，以避免误判导致冲突，另一方面仍试图在俄罗斯对乌克兰战争、台湾、人权等议题上应对世界第二大经济体。

美国国务卿布林肯、财长耶伦近期访华，以努力“负责任地”管控与北京的关系。尽管如此，11月大选到来前，总统拜登仍须在与前总统、共和党竞选人特朗普的角逐中表现出对华政策的强硬。

此次皮尤调查是在4月1-7日对3600名美国受访者网络进行的。约半数受访者认为，限制中国的权力和影响力应是美国外交政策的优先。仅8%不认为这应该有任何优先地位。

皮尤此前的分析认为，美国人对中国的态度变得更具批评性，是在2018年美国对中国发起贸易战以及中国爆发新冠疫情后。此外，北京的人权纪录、与俄罗斯的紧密关系、对台湾和香港的政策也使美国人对中国的看法负面。

与此同时，美国政府也更强调在经济与外交方面与中国的竞争。

42%的受访美国人视中国为敌人，这是自2021年皮尤问卷中包含这一问题以来的最高值。而这一比例在共和党及倾向于共和党的独立人士中比例更高，为59%。相比较，民主党以及倾向于民主党的人士这一比例则为28%。

报告称，更年长的美国人、保守派共和党人以及认为美国经济形式糟糕的受访者对中国的看法更具批评性，也更多视中国为敌人。

（美联社等）

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