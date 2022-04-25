 皮尤：九成美國人對中俄關係表示擔憂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2022

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皮尤：九成美國人對中俄關係表示擔憂

美國皮尤中心週四公布的一份調研顯示，有90%的美國人對中俄夥伴關係表示擔憂。美國人對中國的負面看法也持續上升，2022年有超過80%美國人對中國抱持負面看法。

China Russland Wladimir Putin und Xi Jinping

中國與俄羅斯近來逐漸提升的雙邊關係，令約90%的美國人感到擔憂。

（德國之聲中文網）美國皮尤研究中心（Pew Research Center）週四（4月28日）發布一份關於美國人對中國看法的報告，調研結果顯示，在俄烏戰爭持續之際，中國遲遲未公開譴責俄羅斯的入侵行為，讓多數美國人對中國與俄羅斯之間的夥伴關係深感憂慮。

約有90%的受訪的美國人表示，他們認為中俄夥伴關係對美國來說是個有點嚴重的問題，而其中有62％的人說中俄夥伴關係對美國來說是個「非常嚴重」的問題。

另一方面，過去一年中，美國人對中國的負面看法也略有增加。2022年的調研結果顯示，約有82%的美國人對中國持有負面的看法，比2021年同樣問題的調研結果增加了6%。若與近20年皮尤的電話調查相比，這個數據也是創紀錄的新高。

43%美國人認為中國是全球第一大經濟體

此外，皮尤2022年的調研也發現，約有66%的美國人認為，中國近年在世界影響力越來越大，同時也有越來越多美國人將中國視為全球經濟大國。2022年的結果顯示，約43%美國人認為中國是全球第一大經濟體，這個數據與將美國視為全球第一大經濟體的比例是一樣的。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

過去一年中，美國人對中國的負面看法也略有增加。2022年的調研結果顯示，約有82%的美國人對中國持有負面的看法，比2021年同樣問題的調研結果增加了6%。

該結果象徵著2020年以來的一個重大轉變。根據皮尤提供的數據，2020年僅有32%的美國人認為中國是世界第一大經濟體，當時有52%的美國人表示美國是世界第一大經濟體。但兩年過去，認為中國是世界第一大經濟體的美國人增加了超過10%，認為美國是全球第一大經濟體的美國人比例則下滑了近10%。

皮尤中心資深研究員希爾弗（Laura Silver）告訴德國之聲，認為中國是世界第一大經濟體的美國人，並沒有比認為美國是世界經濟最大國的人，更容易對中國產生負面看法。她說：「更為普遍的情況是，認為中國的全球影響力近年有所增強的美國人，比認為中國是維持現狀的大國或越來越弱國家的那些美國人，更可能對中國產生負面看法。」

美國仍為世界最重要軍事大國

雖然越來越多美國人認為中國的經濟實力已超越美國，但皮尤2022年的調研結果顯示，在軍事影響力的部分，仍有70%的美國人認為美國是世界上最重要的軍事強國，僅有19%的美國人認為中國是世界上最重要的軍事強國。不過，自2020年以來，認為中國是最重要軍事大國的美國人，比例增加了超過一倍。

與此同時，中國在全球的實力與影響力也被越來越多美國人視為嚴重威脅。皮尤2022年的調研結果顯示，有三分之二的美國人認為中國的國際實力與影響力是一個主要威脅，約有30%的美國人認為中國的國際實力與影響力是一個次要威脅。自從皮尤2013年開始在調研中詢問相關問題開始，認為中國的國際影響力與實力是主要威脅的美國人上升了23％。

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皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。

皮尤研究中心最新的调查显示，多国民众对中国的负面看法越来越深，而对中国防疫成效的负面评价，是加深他们对中国负面观感的主要原因之一，也使得人们对习近平的信心下降。

皮尤研究中心的一项最新调查称，近来数月，美国人对中国的负面看法达到历史高点。多数人支持优先考虑人权，即便经济关系受到损害。

此外，越來越多美國人也認為中美的經濟關係很糟。2022年的調研結果顯示，超過一半的美國人贊成在經濟問題上對中國採取強硬立場，而不是加強與中國的經濟關係；只有28%的美國人認為美國應該優先考慮與中國的經濟關係。皮尤指出，相關觀點與過去幾年相比，沒有太大變化。

皮尤調研的資深研究員希爾弗指出，對中國的負面看法似乎與對雙邊具體問題的擔憂、超級大國之間經濟關係緊張的感覺、或認為中國對美國威脅越來越大的看法有密切關聯。她向德國之聲表示：「認為中國的實力和影響力對美國構成重大威脅的人，比那些認為中國只是一個小威脅或根本不是威脅的人，更有可能說中俄伙伴關係對美國是一個非常嚴重的問題。認為中國的實力和影響力是一個主要威脅的人，更有可能認為所有問題對美國來說都非常嚴重。」

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