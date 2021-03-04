 皮尤：九成美国人视中国为竞争者或敌手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2021

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皮尤：九成美国人视中国为竞争者或敌手

皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

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有关新疆人权侵害的报导不断，继英美加之后，欧盟也呼吁要让联合国人权专家到新疆进行「有意义」的调查。而北京方面则忙着「灭火」。

拜登提名的内阁人选，包括准国务卿、国家情报总监、财政部长，都表示将对中国采取强硬立场，尤其是国务卿人选不林肯认可特朗普政府谴责北京在新疆的行为是“种族灭绝”。中国外交部次日做出被认为相对缓和的回应。

美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。

美国国会及行政当局中国委员会认为香港的“一国两制”框架已被摧毁，建议华府为受迫害人士提供庇护。报告还要求政府确认新疆是否存在“种族灭绝”。

（德国之声中文网）皮尤中心最新的调查显示，九成美国人视中国为竞争对手或者敌手，而不是伙伴。很多受访者支持在双边关系中采取更坚定的立场，无论是在推动中国人权方面，还是采取更强硬经济政策，或者限制在美中国留学生。48%的受访者认为，限制中国的实力和影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。2018年的这一比例为32%。

皮尤中心资深研究员希尔弗（Laura Silver）向德国之声表示：“与特朗普政府早期相比，我们看到，有很大增幅的美国人表示，限制中国实力与影响力是一项首要优先事务。这一增幅一大部分是来自共和党以及倾向共和党的独立人士。”不过，因为皮尤中心在2020年的调查中没有问到这个问题，因此无法对拜登新政府上台前后的两年进行比较。

半数受访者表示，中国的人权政策对美国来说是非常严峻的问题。这比去年增加了7%。九成受访者表示，中国不尊重本国人民的个人自由。希尔弗表示：“过去电话问卷的结果显示，从2018年到2020年，对于中国人权政策的担忧增加了。”

皮尤此次调查中一个开放性问题的答案，也显示人权是美国人的主要关切之一。这个问题是问受访者，在想到中国时，最先想到的是什么。五分之一的受访者提到人权忧虑；3%具体提到新疆维吾尔人。

在这个开放性问题的答案中，很少有受访者提到中国人民或者该国的悠久历史文化，而是主要聚焦在中国政府，包括其政策以及在国际事务中的做法，再就是经济。

具体而言，受访者首先想到的是：人权（20%提及率）、经济（19%提及率）、政治体制（17%提及率）。不少人提到中国经济的强劲、作为制造业中心的统领地位，——以及有时以牺牲环境或者劳工权益为代价。

总体而言，受访者认为与中国的经济关系困难重重。约三分之二（64%）认为两大国之间经济关系不太好或者很糟。希尔弗表示：“在贸易战期间，我们每次询问有关美中经济关系的问题时，都发现，有更多美国人认为关系不好。不过这次调查中，我们也问到受访者如何看待对外国产品、包括中国产品增收关税的效果。我们发现，有更多美国人认为最终效果对美国不好（44%），认为好的占33%。四分之一的人认为对美国没有明显的影响。此外，在对中国的经贸政策方面，有更多美国人如今希望更强硬，而不是以加强关系为焦点。”

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

在新冠疫情应对方面，54%的受访者认为中国做的不好，认为好的占43%。不过对美国本国新冠疫情应对持批评态度的受访者比例也达到58%。

皮尤的研究报告写道，六成美国人对于拜登处理国际事务总体抱有信心。但在处理与中国关系上，仅53%的受访者对他抱有信心，这是各项国际事务中比例最低的。两党受访者在这个问题上的意见有很大分歧。民主党及倾向于民主党的独立人士中有83%对拜登与中国打交道有信心。共和党及倾向共和党的独立人士这一比例仅为19%。

而受访者中对中国国家主席习近平处理国际事务抱持信心的比例仅为15%。

皮尤报告称，与民主党人相比，更多共和党人认为美中关系中存在非常严峻的问题，比如就业岗位流失和对华贸易逆差。过去的一年里，共和党人的这一观念加剧，而民主党人的观点几乎没有变化。只有在人权事务上，两党人士都认为这是一个主要问题，并支持推动中国人权。

皮尤中心是在2月1-7日对2596名成年人进行的网络调查。

杨威廉、苗子（综合报道）

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