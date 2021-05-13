 皖辽疫情蔓延 官员遭问责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2021

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时政风云

皖辽疫情蔓延 官员遭问责

中国安徽省13日爆发新冠肺炎本土疫情，14日又蔓延到辽宁省，到15日，辽宁新增确诊数更经超越安徽，且迄今无法确定「零号病人」与感染源。

Coronavirus China Impfzentrum in Chongqing

银行瑞银（UBS）14日发表报告称，中国近来新冠肺炎疫苗接种量急增，正以平均每日为0.64％的人口接种的速度进行，赶上美国每日0.65％的接种速度。图为重庆市民接种疫苗的状况。

(德国之声中文网)  中国国家卫生健康委员会16日通报，过去24小时，新增25例确诊，其中境外输入病例20例（浙江8例，上海6例，广东4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（辽宁3例，安徽2例）；无新增死亡病例。

根据央视，辽宁省多位官员因为「首诊责任不落实、监管履职不力等问题」遭问责，省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟、营口市政府副市长金莉等官员遭诫勉谈话，市级还有区级等官员也遭到警告或免职等不同程度的处分。李波诊所也被关停，李波执业证书遭吊销。

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国际记者联盟一份最新的调研报告显示，中国藉由新冠疫情在全球多国推动大外宣，希望藉此提升其在媒体报导中的形象。报告作者认为，各国记者必须提高媒体识读的能力来应对中国不断进化的大外宣。

美国总统拜登表示支持豁免疫苗知识产权这一提议，对此，欧盟持怀疑态度。中国商务部表示，中方支持WTO关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段。

安徽官员也遭问责

新华社报导，安徽新增两例确诊均在六安，而安徽自13日爆发疫情以来，确诊病例已有10例。安徽省六安市疫情防控应急综合指挥部办公室16日发布，对该市裕安区有关单位和个人违反首诊负责制提出初步处理意见，包括责令两家医疗机构停业，区卫健委主要负责人停职，接受进一步调查处理。

在中国多日没有增本土确诊病例后，本土疫情再现。根据中国多家媒体，虽然「零号病人」？和传染源都还不确定，但许多病例均来自辽宁营口市。中国疾控中心不愿具名的流行病学专家说也表示，「辽宁营口和安徽六安这两个地方的疫情，有高度关联性」。

安徽一名确诊者先是在辽宁营口感到不适后，还去过北京，北京当局已锁定密切接触者28人，次密切接触者167人，涉及11个区。截至下午，尚未发现病例。安徽此前通报两名女子确诊，她们曾有辽宁营口市鲅鱼圈区旅居史，辽宁这两天新增病例也都与此有关联。

(综合报导)
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