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利比亚首都、最大城市、经济中心。
的黎波里历史悠久，于公元前7世纪由腓尼基人建立。
抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
持续了两周的黎波里国际机场争夺战加剧、巨大油库被击中事件成为利比亚局势失控最新标志。美国率先，多个西方国家紧急疏散使馆人员及侨民。后卡扎菲时代的利比亚乱象丛生。
美国为陷入困境的利比亚政府助了一臂之力。美国特种部队在公海突击截获了利比亚反政府武装输出原油的"晨曦"号。其它西方国家也以多种方式支持利比亚的安全力量。
利比亚首位民选总理塞丹早就知道自己所担任的职务非常危险。周四晨，他被持枪者从的黎波里一家旅馆劫持。利比亚内政部的一个部门称是将塞丹逮捕。据法新社最新消息，利比亚外交部透露，塞丹目前已重获自由。
[的黎波里] 利比亚奥林匹克委员会主席阿拉姆（Nabil al-Alam）遭劫持。阿拉姆办公室主任对法新社表示，当地时间周一（7月16日）下午3时左右，声称来自军方的9名武装人员将阿拉姆从其座车内劫走，去向不明。利比亚军方和内政部均不知情。国际奥委会主席罗格在洛桑总部召开的一次电话会议上对发生这一劫持事件表示“深切忧虑”。
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