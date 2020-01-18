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的黎波里

利比亚首都、最大城市、经济中心。

的黎波里历史悠久，于公元前7世纪由腓尼基人建立。

06.05.2019, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der international anerkannten Regierung schießt während der Gefechte mit Truppen von General Haftar. Vor rund einem Monat gab der libysche General Haftar seinen Truppen den Befehl zum Angriff auf die Hauptstadt Tripolis, wo die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat. Dort kommt es seitdem immer wieder zu Kämpfen. Dabei starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bislang fast 400 Menschen. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

周日柏林会议：成为迈向利比亚和平的第一步？ 18.01.2020

抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
epa04333623 Black smoke is seen billowing from a storage depot of fuel that was hit by a rocket the night before near the airport in Tripoli, Libya, 28 July 2014. Firefighters were still trying to extinguish a fire which broke out during fighting between rival militias vying for control of the city's main airport. The fighting heavily damaged the airport buildings and aircraft, prompting the authorities to suspend flights. Libya's rulers have struggled to impose order since Gaddafi's ouster, with the country paralyzed by political infighting and the proliferation of militias. EPA/SABRI ELMHEDWI

利比亚乱局一片 28.07.2014

持续了两周的黎波里国际机场争夺战加剧、巨大油库被击中事件成为利比亚局势失控最新标志。美国率先，多个西方国家紧急疏散使馆人员及侨民。后卡扎菲时代的利比亚乱象丛生。
A North Korean-flagged tanker is docked at the Es Sider export terminal in Ras Lanuf March 8, 2014. Libya threatened on Saturday to bomb a North Korean-flagged tanker if it tried to ship oil from a rebel-controlled port, in a major escalation of a standoff over the country's petroleum wealth. The rebels, who have seized three major Libyan ports since August to press their demands for more autonomy, warned Tripoli against staging an attack to halt the oil sale after the tanker docked at Es Sider terminal, one of the country's biggest. The vessel started loading crude late at night, oil officials said. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori (LIBYA - Tags: POLITICS ENERGY MARITIME)

“海豹”截获“晨曦”-美国为的黎波里挽回颜面 18.03.2014

美国为陷入困境的利比亚政府助了一臂之力。美国特种部队在公海突击截获了利比亚反政府武装输出原油的"晨曦"号。其它西方国家也以多种方式支持利比亚的安全力量。
Libyan soldiers, one on an armoured personnel carrier (APC), deploy in a Tripoli's neighborhood after militias were ordered to leave the capital following deady weekend clashes on November 18, 2013. The unrest was the deadliest in the capital since the uprising and erupted when the former rebels from Misrata opened fire on protesters, triggering the clashes that killed at least 43 people and wounded 450. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

政府军坦克现身的黎波里街头 18.11.2013
Libyan Prime Minister Ali Zeidan addresses the 68th session of the United Nations General Assembly, Wednesday, Sept. 25, 2013 at U.N. headquarters. (AP Photo/Frank Franklin II)

被“劫持”的利比亚总理塞丹获释 10.10.2013

利比亚首位民选总理塞丹早就知道自己所担任的职务非常危险。周四晨，他被持枪者从的黎波里一家旅馆劫持。利比亚内政部的一个部门称是将塞丹逮捕。据法新社最新消息，利比亚外交部透露，塞丹目前已重获自由。
Lebanese women light candles during a vigil of Peace festival held by the Lebanese Red Cross in Downtown Beirut, Lebanon, Friday Aug. 23, 2013. Lebanon, a country that suffered its own 15-year civil war from 1975 to 1990, has an explosive sectarian mix of Sunni and Shiite Muslims, Christians and Palestinian refugees, as well as deep divisions between pro- and anti-Syrian factions.(AP Photo/Hussein Malla) pixel

黎巴嫩全国哀悼爆炸事件遇难者 24.08.2013
Smoke is seen above people gathering outside a mosque on the site of a powerful explosion in the northern Lebanese city of Tripoli on August 23, 2013. Two powerful explosions killed several people: one rocked the city centre near the home of outgoing Prime Minister Najib Mikati, the second one struck near the port of the restive city with a Sunni Muslim majority. The explosions come a week after a suicide car bombing killed 27 people in a Beirut stronghold of the Lebanese Shiite movement Hezbollah, which is fighting alongside Assad's forces. AFP PHOTO IBRAHIM CHALHOUB (Photo credit should read IBRAHIM CHALHOUB/AFP/Getty Images)

黎巴嫩再次发生汽车爆炸事件 数百人受伤 23.08.2013
Grenzgebiet zischen Tunesien und Libyen, 08.08.2011; Copyright: DW/Khedir Mabrouka

利比亚欲暂时关闭同埃及、突尼斯边界 12.02.2013
Protesters from Bani Walid demonstrate outside Libya's national congress compound in Tripoli October 21, 2012. About 500 protesters broke into the grounds of Libya's parliament building on Sunday to demand an end to violence in Bani Walid, a former stronghold of Muammar Gaddafi that is being shelled by militiamen from a rival town. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) // eingestellt von se

多个武装示威者再次冲进利比亚议会大楼 01.11.2012
Participants stand during the handover ceremony of power from of the National Transitional Council (NTC) to members of the national congress in Tripoli, August 8, 2012. Libya's ruling council handed over power to a newly elected national assembly on Wednesday in the North African country's first peaceful transition of power in its modern history but which comes amid heightened violence. REUTERS/Esam Al-Fetori (LIBYA - Tags: POLITICS) /eingest. sc

利比亚议会通过新政府成员名单 31.10.2012
TO GO WITH STORY BY INES BEL AIBA This picture shows a view of the town of Bani Walid on January 26, 2012. Residents of the Libyan oasis town, a long standing bastion of Kadhafi's regime, are resigned to the country's new leadership but say the slain dictator lives on in their hearts. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

利比亚再燃战火 21.10.2012
Rebellen sitzen am Mittwoch (24.08.2011) auf einem Stützpunkt in Tripolis auf einem Pickup und warten auf einen Einsatz. Das Regime des libyschen Diktators Gaddafi ist am Ende, doch trotz der Siegesfeiern der Rebellen kämpfen seine letzten Getreuen erbittert gegen den Untergang. In Tripolis und anderen Orten Libyens lieferten sich Aufständische und Gaddafis Truppen am Mittwoch weiterhin teils schwere Gefechte. Foto: Hannibal dpa/lbn pixel

利比亚奥委会主席被绑架 16.07.2012

[的黎波里] 利比亚奥林匹克委员会主席阿拉姆（Nabil al-Alam）遭劫持。阿拉姆办公室主任对法新社表示，当地时间周一（7月16日）下午3时左右，声称来自军方的9名武装人员将阿拉姆从其座车内劫走，去向不明。利比亚军方和内政部均不知情。国际奥委会主席罗格在洛桑总部召开的一次电话会议上对发生这一劫持事件表示“深切忧虑”。
Abdel Hakim Belhadj, leader of Al-Watan party and former head of the Tripoli military counsel, casts his vote at a polling station during the National Assembly election in Tripoli July 7, 2012. Libyans, some with tears of joy in their eyes, queued to vote in their first free national election in 60 years on Saturday, a poll designed to shake off the legacy of Muammar Gaddafi but which risks being hijacked by violence. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS ELECTIONS)

利比亚东部出现破坏选举行为 07.07.2012
A fighter prepares to use his RPG during clashes between rival militias in the southern Libyan city of Sabha March 28, 2012. Picture taken March 28, 2012. REUTERS/Ibrahim Azagaa (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

利比亚南部爆发冲突 22.04.2012
Fighters prepare for clashes between rival militias in the southern Libyan city of Sabha March 28, 2012. Picture taken March 28, 2012. REUTERS/Ibrahim Azagaa (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)E DAY CONFLICT)

利比亚南部地区爆发冲突 近150人死亡 31.03.2012

德国外长抵达的黎波里 08.01.2012
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