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的黎波里

利比亚首都、最大城市、经济中心。

的黎波里历史悠久，于公元前7世纪由腓尼基人建立。

周日柏林会议：成为迈向利比亚和平的第一步？

周日柏林会议：成为迈向利比亚和平的第一步？ 18.01.2020

抱着实现地区稳定的希望，德国政府邀请利比亚交战双方及其境外支持者于周日（1月19日）在德国总理府举行国际会议。然而，这次柏林会议对于这个北非国家的政治进程究竟能有多大影响呢？
利比亚乱局一片

利比亚乱局一片 28.07.2014

持续了两周的黎波里国际机场争夺战加剧、巨大油库被击中事件成为利比亚局势失控最新标志。美国率先，多个西方国家紧急疏散使馆人员及侨民。后卡扎菲时代的利比亚乱象丛生。
“海豹”截获“晨曦”-美国为的黎波里挽回颜面

“海豹”截获“晨曦”-美国为的黎波里挽回颜面 18.03.2014

美国为陷入困境的利比亚政府助了一臂之力。美国特种部队在公海突击截获了利比亚反政府武装输出原油的"晨曦"号。其它西方国家也以多种方式支持利比亚的安全力量。
政府军坦克现身的黎波里街头

政府军坦克现身的黎波里街头 18.11.2013
被“劫持”的利比亚总理塞丹获释

被“劫持”的利比亚总理塞丹获释 10.10.2013

利比亚首位民选总理塞丹早就知道自己所担任的职务非常危险。周四晨，他被持枪者从的黎波里一家旅馆劫持。利比亚内政部的一个部门称是将塞丹逮捕。据法新社最新消息，利比亚外交部透露，塞丹目前已重获自由。
黎巴嫩全国哀悼爆炸事件遇难者

黎巴嫩全国哀悼爆炸事件遇难者 24.08.2013
黎巴嫩再次发生汽车爆炸事件 数百人受伤

黎巴嫩再次发生汽车爆炸事件 数百人受伤 23.08.2013
利比亚欲暂时关闭同埃及、突尼斯边界

利比亚欲暂时关闭同埃及、突尼斯边界 12.02.2013
多个武装示威者再次冲进利比亚议会大楼

多个武装示威者再次冲进利比亚议会大楼 01.11.2012
利比亚议会通过新政府成员名单

利比亚议会通过新政府成员名单 31.10.2012
利比亚再燃战火

利比亚再燃战火 21.10.2012
利比亚奥委会主席被绑架

利比亚奥委会主席被绑架 16.07.2012

[的黎波里] 利比亚奥林匹克委员会主席阿拉姆（Nabil al-Alam）遭劫持。阿拉姆办公室主任对法新社表示，当地时间周一（7月16日）下午3时左右，声称来自军方的9名武装人员将阿拉姆从其座车内劫走，去向不明。利比亚军方和内政部均不知情。国际奥委会主席罗格在洛桑总部召开的一次电话会议上对发生这一劫持事件表示“深切忧虑”。
利比亚东部出现破坏选举行为

利比亚东部出现破坏选举行为 07.07.2012
利比亚南部爆发冲突

利比亚南部爆发冲突 22.04.2012
利比亚南部地区爆发冲突 近150人死亡

利比亚南部地区爆发冲突 近150人死亡 31.03.2012

德国外长抵达的黎波里 08.01.2012
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