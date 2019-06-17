 百萬港人怒吼 林鄭月娥4pm開記者會 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2019

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时政风云

百萬港人怒吼 林鄭月娥4pm開記者會

历经大批群众连日在政府总部附近抗议后，香港政府于周二早上六点在网站上宣布，因通往政府总部的道路已大致恢复正常，政府总部将重新开放。 此外，林郑月娥也预计于本日稍晚与媒体见面，预计她将正式与民众道歉。

Hongkong Proteste Demonstration (Reuters/T. Peter)

在200万香港人民上街抗议逃犯条例修订草案的隔天，不少示威者仍聚集在特首办公室外，要求与林郑月娥对话。

（德国之声中文网）在200万香港人上街参与反逃犯条例游行的隔天，不少群众仍在香港立法会与特首办公室外面持续进行抗争。 香港01报导，香港行政会议成员林正财昨日下午与媒体会面时表示，林郑月娥愿意向民众道歉，并认同「学生不是暴徒的说法」。 另外，将近千名学生周一 (6月17日) 傍晚时分仍到香港的特首办公室外抗议，要求林郑月娥林郑月娥撤回《逃犯条例》修订草案，并收回将上周三警民冲突定义为「暴动」的说法。

入夜后，原先有示威者提议到礼宾府要求与林郑对话，但多名民主派议员在向群众分析此举的风险，并建议他们留在特首办公室外等候。 此外，香港警务处处长卢伟聪在昨晚召开记者会时强调，他上周三的「暴动」说法是指某些示威者有暴力冲突行为，并非将整个示威活动定义为暴动。

卢伟聪表示，目前已有32人因上周三的警民冲突遭逮捕，其中有5人涉暴动罪，而此罪的最高刑期是10年。 在卢伟聪结束发言后，香港立法会议员区诺轩立即呼吁卢伟聪勿以暴动罪分化香港人民，强调绝不接受部分群众参与暴动的说法。 此外，大批群众也聚集在龙和道的警察防线附近，抗议卢伟聪针对暴动定性的响应，并呼吁警察与卢伟聪做切割。

Hongkong Proteste Demonstration (Reuters/T. Peter)

群众仍持续要求香港政府撤回《逃犯条例》修订草案，并收回将上周三警民冲突定义为「暴动」的说法。

时间接近午夜时，大部分在龙和道上聚集的群众逐渐散去，但仍有将近80名示威者决定留守香港立法会外的示威区。 周二 (6月18日) 早上8点，香港行政署宣布政府总部附近的信道已大致畅通，所以政府总部周二能重新开放。 然而，香港政府却取消了原订每周二举行的行政会议。

医院协助警方追捕示威者?

另外，香港医学界立法会议员陈沛然周一下午召开记者会，指出他有证据显示香港医管局有系统性的将上周三参与示威的病人的数据，泄漏给警方。 他拿出手中数据，显示警方握有病人个人资料及受伤原因等信息，但这些信息是超出警方取阅权及办案所需的信息。 根据陈沛然在个人网站上分享的数据显示，警方专用的医疗信息平台输入日期后，便能显示病人的姓名、身分证号码、性别、年龄、电话等私人信息。

香港医管局在周一晚间针对陈沛然的指控做出回应，表示没有将病人数据交给警方，并强调医管局并没有收到警察要求取得病人数据的申请，也没有授权医疗人员将病人数据转交第三方。 医管局急症科统筹委员会主席李超明在记者会上重申，如果警方提出取得病人数据的要求，并不符合协助救援行动或要求警察协助的原则的话，医管局不会核准这些申请。

Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/Kyodo)

林郑月娥预计本日稍晚会与媒体见面，并向民众正式道歉。

医管局在公开声明中表示: 「急症室信息系统必须登入、以及必须是医管局授权的人士才能取得病人的相关信息。 局方对有人散播不实言论深表遗憾，并对发布不实言论人士破坏医患关系予以谴责。 局方正跟进是否有人将透过系统打印出来的病人数据外泄，并不适当地外传。 」

与此同时，香港电台报导香港前特首梁振英在社群媒体上表示，《逃犯条例》修订引起的风波已重创香港的国际声誉，他呼吁香港各大商会组团出访解释。 他表示，《逃犯条例》的对外解释工作不该靠中国驻外使馆、香港特区经贸办事处或外国传媒。

消息指出，香港特首林郑月娥可能在今天稍晚再度与媒体见面，并可能针对《逃犯条例》修订再次与人民道歉。

 

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