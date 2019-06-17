 百萬港人怒吼 林鄭月娥向民众″真诚道歉″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2019

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时政风云

百萬港人怒吼 林鄭月娥向民众"真诚道歉"

在历经大批群众连日在政府总部附近抗议后，林郑月娥周二与媒体见面，正式向民众道歉，并承认自己对修例工作处理不足。

Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (Reuters/T. Siu)

林郑月娥与媒体见面，并向民众正式道歉

（德国之声中文网）在200万香港人上街参与反逃犯条例游行的隔天，不少群众仍在香港立法会与特首办公室外面持续进行抗争。 香港01报导，香港行政会议成员林正财昨日下午与媒体会面时表示，林郑月娥愿意向民众道歉，并认同「学生不是暴徒的说法」。 另外，将近千名学生周一 (6月17日) 傍晚时分仍到香港的特首办公室外抗议，要求林郑月娥林郑月娥撤回《逃犯条例》修订草案，并收回将上周三警民冲突定义为「暴动」的说法。

入夜后，原先有示威者提议到礼宾府要求与林郑对话，但多名民主派议员在向群众分析此举的风险，并建议他们留在特首办公室外等候。 此外，香港警务处处长卢伟聪在昨晚召开记者会时强调，他上周三的「暴动」说法是指某些示威者有暴力冲突行为，并非将整个示威活动定义为暴动。

Hongkong Proteste Demonstration (Reuters/T. Peter)

群众仍持续要求香港政府撤回《逃犯条例》修订草案，并收回将上周三警民冲突定义为「暴动」的说法

卢伟聪表示，目前已有32人因上周三的警民冲突遭逮捕，其中有5人涉暴动罪，而此罪的最高刑期是10年。 在卢伟聪结束发言后，香港立法会议员区诺轩立即呼吁卢伟聪勿以暴动罪分化香港人民，强调绝不接受部分群众参与暴动的说法。 此外，大批群众也聚集在龙和道的警察防线附近，抗议卢伟聪针对暴动定性的响应，并呼吁警察与卢伟聪做切割。

时间接近午夜时，大部分在龙和道上聚集的群众逐渐散去，但仍有将近80名示威者决定留守香港立法会外的示威区。 周二 (6月18日) 早上8点，香港行政署宣布政府总部附近的信道已大致畅通，所以政府总部周二能重新开放。 然而，香港政府却取消了原订每周二举行的行政会议。

医院协助警方追捕示威者?

另外，香港医学界立法会议员陈沛然周一下午召开记者会，指出他有证据显示香港医管局有系统性的将上周三参与示威的病人的数据，泄漏给警方。 他拿出手中数据，显示警方握有病人个人资料及受伤原因等信息，但这些信息是超出警方取阅权及办案所需的信息。 根据陈沛然在个人网站上分享的数据显示，警方专用的医疗信息平台输入日期后，便能显示病人的姓名、身分证号码、性别、年龄、电话等私人信息。

Hongkong Proteste Demonstration (Reuters/T. Peter)

在200万香港人民上街抗议逃犯条例修订草案的隔天，不少示威者仍聚集在特首办公室外，要求与林郑月娥对话

香港医管局在周一晚间针对陈沛然的指控做出回应，表示没有将病人数据交给警方，并强调医管局并没有收到警察要求取得病人数据的申请，也没有授权医疗人员将病人数据转交第三方。 医管局急症科统筹委员会主席李超明在记者会上重申，如果警方提出取得病人数据的要求，并不符合协助救援行动或要求警察协助的原则的话，医管局不会核准这些申请。

医管局在公开声明中表示: 「急症室信息系统必须登入、以及必须是医管局授权的人士才能取得病人的相关信息。 局方对有人散播不实言论深表遗憾，并对发布不实言论人士破坏医患关系予以谴责。 局方正跟进是否有人将透过系统打印出来的病人数据外泄，并不适当地外传。 」

与此同时，香港电台报导香港前特首梁振英在社群媒体上表示，《逃犯条例》修订引起的风波已重创香港的国际声誉，他呼吁香港各大商会组团出访解释。 他表示，《逃犯条例》的对外解释工作不该靠中国驻外使馆、香港特区经贸办事处或外国传媒。

Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

林郑月娥周二举行新闻会

林郑月娥向"向每位香港市民真诚道歉" 

林郑月娥在当地时间下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，"我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。"。

这位香港行政长官说，她听到了民众通过和平游行集会所表达的对修例的忧虑，以及对港府和她个人的不满与失望。她称，自己会认真反省、反思，并表示过去几个月的争议引起社会矛盾、纷争，她个人需要负很大责任，也表示对参加游行的市民、警员以及采访记者在冲突中受伤感到"十分难过"。

不过，林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕"港府狂暫緩後沒有重啟的時間表，條例在幾個月來引起好多矛盾紛爭，好多市民傷心。我可以承諾，如果未能好好處理矛盾，我絕不會茂然重啟。"

在被记者问及"是否下台"时，林郑回答，"我和團隊非常有信心，也會加倍努力重建信心，我會履行承諾在未來3年任期完成所有重要的工作"。

"我不认为香港人会接受林郑今天的所谓‘道歉’"

针对林郑月娥新闻会的表态，立法会外的示威者、中学生Yoanna对德国之声说，"我觉得道歉没有用，做些实际行动比较好，比如撤回引渡条例的修改。……她只是不断在道歉，说会暂停（修例），但没有说要停止或撤回。我不是很接受这个讲法，因为随时可能重新开始"。

在谈到下一步行动时，Yoanna说，"我会继续在这里静坐，或做一些后期的工作。但是如果林郑还是不撤回条例，我相信会有很多人采取进一步行动，但我不会去冲击立法会。我会继续做宣传的工作，让更多人知道这个事情，增加关注度。然后对林郑增加外部压力，可能会带来一些改变。"

40多岁的香港市民Brufen也在接受德国之声采访时表示，不接受特首的道歉："她完全没有回应香港民众的任何诉求。她只是在说她要做一些事情，但也没有完全清楚的表明，她接下来究竟会为香港社会做什么。我想大部分人会在没有任何人组织的情况下，走上街头继续抗议，我不认为香港人会接受林郑今天的所谓‘道歉’。"

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    遊行队伍提早出发

    由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    道路拥塞群众平静

    遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/AP/Kin Cheung)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    人潮瘫痪陆路海路

    共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/B.H.C. Kwok)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    现代版「摩西分红海」

    每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    五大诉求

    在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    「两百万名加零一」

    民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    反修例雨衣男坠楼不治

    游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    为「黄衣人」致哀

    黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色纸花聊表心意

    由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    黄衣男子精神犹在

    在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    一人牺牲 万人上街

    有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    献花不断

    一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色蜡烛致意

    除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    特首向市民致歉

    晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/newscom/H. Ruckermann)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    海外城市隔海响应

    15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

  • Hong Kong Protest gegen Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    少量民众留守街头

    大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    立法会外罢课集会

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