 百度發布「文心一言」 創辦人坦言不完美 | 经济纵横 | DW | 17.03.2023

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经济纵横

百度發布「文心一言」 創辦人坦言不完美

百度16日發佈了中國版ChatGPT「文心一言（Ernie Bot）」，因發表會上沒有現場示範環節，結果不如市場預期，但17日股價卻逆勢上揚。為何情況會突然逆轉？「文心一言」究竟表現如何？

在銀行分析師進行產品測試給出好評後，百度股價於17日逆襲。

在銀行分析師進行產品測試給出好評後，百度股價於17日逆襲。

（德國之聲中文網）百度週四（3月16日）在北京的發佈會上，揭示其人工智能產品「文心一言」，但由於現場演示的問答測試皆是預錄影片，令現場觀眾大失所望，而公司創始人、董事長兼執行長李彥宏更在會上坦承，內部測試結果技術不完美，發表是因為有市場需求，使其股價一度重挫。

不過，隔日有銀行分析師在產品測試後給出好評，讓百度股價隨即反彈，盤中漲幅高達15％。

發布會上，李彥宏展示了「文心一言」五大能力，分別是「文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成」。

雖然該產品目前還未對公眾開放，但已有第一批用戶通過邀請測試碼在「文心一言」官網進行產品體驗。百度16日也在其官方微信帳號上表示，已有超過8萬家企業申請文心一言API調用服務測試。

路透社報導，一些收到邀請碼的用戶在發布會後直播了與文心一言的互動，並與由ChatGPT技術所驅動的美國聊天機器人（如微軟的Bing）做比較。「Ernie機器人和Bing之間有一定的差距，」擁有240多萬粉絲的科技博客「差評君」（Chapingjun）在微博上說：「但不是大得離譜，在某些問題上（文心一言）甚至比Bing表現得更好。」

深圳前海聯合財富基金管理有限公司（Shenzhen Qianhai United Fortune Fund Management Co Ltd）投資總監Yu Yingbo則向彭博社表示，百度沒有說明他們所使用的數據庫或模型引用來源，也沒有將文心一言和ChatGPT進行比較，導致內容模糊、偏理論化。

圖為百度創始人李彥宏於16日舉行「文心一言」發佈會。

圖為百度創始人李彥宏於16日舉行「文心一言」發佈會。

股價逆勢反彈

彭博社17日報導，經歷前一日投資人的不滿反應後，另有花旗、美國等銀行的分析師們實測產品，並對「文心一言」給出了正面評價，為百度扳回一城，使其股價逆勢上漲，一掃而空低迷表現。

美國銀行分析師Miranda Zhuang及其團隊在分析報告中指出，「我們嘗試測試了文心一言的諮詢、分析、論文寫作、圖片生成等服務，並對結果感到滿意」，但他們也提到所測試的樣本量較小，可能不具有代表性，不過「該產品非停滯不前，而是不斷在學習和改進。」

Alicia Yap等花旗分析師，則於發佈會當天進行了產品測試，表示雖然文心一言並不完美，但他們在會議上所提出的複雜、荒謬問題，它大部分都可以回答。

路透社引述其他分析人士評論稱，市場對「文心一言」的失望稍獲緩解的原因，還包括部分投資者意識到，百度仍正處於有望打造出中國最強大的ChatGPT競爭對手的最佳位置。

中美發展人工智能科技競爭如火如荼，美國OpenAI公司15日推出ChatGPT升級版「GPT-4」，隔日百度便發布「文心一言」。

彭博社16日指出，百度此次的發表會本應成為中國科技業的一個分水嶺，揭示中國人工智慧領域的發展。然而，發佈會卻引發人們對文心一言是否能與美國OpenAI的ChatGPT相匹敵的質疑，ChatGPT自去年11月推出以來就話題不斷。

資深人工智能學者李開復則表明，中國該領域目前落於美國之後，但因為中國有大量的數據儲備和不斷推陳出新，所以他們應該會在之後迎頭趕上。

（綜合報導）

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