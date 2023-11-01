 百度地图不显示以色列？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2023

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时政风云

百度地图不显示以色列？

中国网络公众号有文章称，百度地图"抹去了"以色列的存在。中国外交部在例行记者会上还对相关问题作出了回应，称官方地图有清晰标注。不过，也有分析认为，这可能仅仅是因为"民营地图"的不规范。

Wang Wenbin, Sprecher des chinesiches Außeministerium Chinas

（资料图片）中国外交部发言人汪文斌回应称，中国官方地图对以色列有清晰标注

（德国之声中文网）10月31日，网易名为"清晖有墨"的公众号发表题为"百度在地图上抹去以色列的存在了"一文。内中指，有网友称在百度地图上找不到以色列这几个字了，作者自己尝试也没有找到。

当日，在中国外交部例行记者会上，有记者提出这一问题，问相关地图平台不标明以色列是否有特别原因。外交部发言人汪文斌称，中国与以色列之间有正常外交关系，中方主管部门发布的标准地图上对有关国家有清晰的标注。

网易上述公众号文章认为，百度地图部门"不待见"以色列，"百度地图亲近的是谁，自然就很明显了"。

不过，也有网友指出，用百度地图的手机App搜索"以色列"，是可以显示的。网页版百度地图则未显示以色列国名。德国之声记者的尝试结果也是如此。

以色列特拉维夫大学东亚学系教授张平在X平台上表示，他搜索了一下相关资料，认为这不是一个新问题。他写道："知乎上我查到最早在2018年就已经有人提出这个问题，当时是高德地图只标注了巴勒斯坦，而百度地图则只标注了以色列。实际上高德地图当时连约旦都没标注，可见这些民营地图对这个地区的标注并不规范。"

张平表示，他的看法是，"因为名字标注引发了争议，民营地图后来为了不给自己惹麻烦，所以干脆把地区名隐藏了。2019年的百度地图上就既没有巴勒斯坦，也没有以色列了，并非因为这次冲突而专门改动的。那时候中以关系还没出问题，不存在在地图上做手脚的动机。"

《华尔街日报》10月31日也报道了此事，认为中国通常对比如"九段线"在内的地图标注十分敏感，这与此次主要在线地图未标注以色列国名"形成鲜明对比"。

（综合报道）

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