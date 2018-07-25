 百度与福特即将进行自动驾驶实测 | 科技环境 | DW | 01.11.2018

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科技环境

百度与福特即将进行自动驾驶实测

本周三，中国互联网巨头百度与美国老牌汽车厂商福特联合宣布，为期两年的L4级别自动驾驶联合测试项目正式启动，计划在今年年底开始在北京的公开道路上进行测试。此前，百度也曾与德国奔驰、宝马展开过自动驾驶技术合作。

China Peking gibt Baidu grünes Licht für Tests mit selbstfahrenden Autos (picture-alliance/Imaginechina/Pan Zhiwang)

百度公司已经在今年3月获得了自动驾驶北京路测许可

(德国之声中文网) 周三(10月31日)的联合声明指出，福特汽车已经在南京成立工程研发中心，进行车辆改装工作，从而使其能够适配百度的阿波罗自动驾驶开放平台。目前，相关车辆的软硬件安装已经完成。两家公司计划今年年底在指定的北京公开道路进行测试。

根据《北京市自动驾驶车辆测试路段道路要求》，测试路段应该在北京五环以外区域。自动驾驶级别越高，选取区域的路况也应越复杂。

百度与福特还计划在北京的公开测试后"择机在中国其他城市开展合规测试"。

USA selbstfahrendes Auto von Uber in Pittsburgh (Reuters/A. Josefczyk)

优步在美国测试自动驾驶出租车时，也采用了福特的车型。

开放平台打造"汽车界安卓"

今年6月，百度与福特签署了战略合作意向书，在车联网、人工智能、数字营销等领域展开深度合作。目前，福特汽车在中国市场正面临着国内外品牌的激烈竞争压力，其在华销量持续下跌。

百度多年前就已经进入了人工智能、自动驾驶领域，福特也绝非第一家汽车行业合作伙伴。早在2014年，百度就与德国宝马签署了为期三年的合作协议，旨在"联手攻克高度自动化驾驶在中国道路环境下面临的技术挑战"。不过，短短两年后，双方就终止了这一合作关系。德国《经济周刊》援引内部人士消息称，双方"存在不可调和的意见分歧"。

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2017年4月，百度设立了"阿波罗"自动驾驶开放平台，让该领域的合作伙伴能够"快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统"。这一被称为"汽车界安卓"的平台目前已经吸引奔驰、宝马、福特等多家西方老牌车企加入，中国一汽、比亚迪、蔚来等本土厂商也纷纷参加。

完全自动驾驶尚未实现

百度与福特即将进行的自动驾驶测试，属于L4级别，即由车辆自动完成所有驾驶操作，人类驾驶员无需保持警惕，但是要限定道路和环境条件，通常指标志清晰、规则明确的城市道路或者高速公路。更高级别的L5，则要求汽车在任何环境下都能完全自动行驶。

目前，包括特斯拉在内的各主要厂商，普遍只实现了L2级别自动驾驶车辆的量产。在这一级别下，人工智能系统只是掌控方向盘、加减速等基本驾驶操作，人类驾驶员依然要负责监视周边环境，并且全程要将手脚置于方向盘以及踏板之上，随时准备在人工智能无法应付复杂路况时予以接管。少数厂商实现了个别L3级别自动驾驶车辆的量产，即由人工智能全面接管驾驶，但是需要人类驾驶员保持注意力集中，一旦警报响起立即接管。

L4级别自动驾驶，目前普遍还处于研发测试阶段。

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