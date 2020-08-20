百年妙招灵不灵?血清疗法对抗新冠病毒

（德国之声中文网）就在获得共和党正式提名为总统候选人之前，特朗普高调宣布，血清疗法获得特批，被允许用于紧急治疗新冠病人。他说，这种疗法具有“难以置信的高成功率”，将能拯救“无数条生命”。

因防疫不力而备受攻击的特朗普总统，此时的这番表态，很有可能只是选战策略。在医学界，血清疗法对抗新冠病毒的实际疗效仍受到质疑。美国联邦药监局(FDA)就认为，血清疗法只是具备“潜在的、至少大于副作用的疗效”。FDA在特批血清疗法的文件中指出，除非临床研究给出了可靠的数据，否则血清疗法不应被当作新冠患者的标准疗法。

目前，FDA总共特批了7万名美国新冠病患接受血清疗法。特批的前提十分严格：仅在病情危急时可以在临床试验的框架下施行这种疗法。

利弊并存的血清疗法

所谓血清疗法，其原理并不复杂：痊愈者的血清中已经拥有抵御新冠病毒的有效抗体。从康复者血清中隔离提纯相应抗体，并将其注入其他患者体内后，这些患者也就具备了所谓的"被动免疫力"。但这种疗法并不是真正意义上的接种疫苗，因为抗体并非人体自然产生的。

这种疗法的优点一目了然：人体不需在被感染后，费时耗力的生成抗体，而是直接获得可以杀死病原体的抗体。

但这种疗法的缺点则是，人体的免疫力只能持续数周至数月，因为注入体内的抗体大约在三十天后就会被分解掉。而随着免疫力的消失，患者甚至会有被再度感染的风险。

1890年，德国免疫学家冯·贝林(Emil von Behring)启用被动免疫法治疗白喉病。十九世纪初，传染性极高的白喉病曾导致大量儿童死亡。

冯·贝林是血清疗法的发明者，并因此成为1901年首届诺贝尔医学奖得主。他以血清药物治疗白喉和破伤风获得成功，被当时的媒体誉为"儿童救星"和一战的"士兵救星"。

2014年爆发埃博拉疫情时，就曾采用血清疗法救治病患。而四年后，2018年八月，埃博拉再度爆发时，抗体药物在抗击埃博拉病毒方面发挥重要功效，使死亡率下降了30%。

目前，世界各地的科研人员也正在努力从血清中提取能够抵御新冠病毒的抗体，以"被动免疫法"为新冠感染者提供治疗。

早在今年二月，上海就建立了使用血清疗法的专门医院。

日本制药公司"武田药品"希望从新冠肺炎痊愈患者的血浆中提取包含多种抗体的新药TAK-888。此前，该公司已推出一种静脉注射免疫球蛋白药物（IVIG），这是一种由康复者血浆中所有类型的抗体纯化而成的药物，前景被普遍看好。这样一来，研究人员就不需要找出究竟哪种抗体最适合抵抗新冠病毒，而是将康复者的抗体全部提出，专用于抵抗新冠病毒。

这种治疗方法效率极高，因为纯化抗体用量低，安全性良好，没有传播其他病毒的风险。最重要的是它非常节省时间，因为这一药品已投入使用，有望省却漫长的临床试验阶段，从而尽早投入治疗和预防。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



来自美国加州的Vir Pharmaceuticals也在进行类似的研发。该公司同中国无锡的一家生物制药公司合作研究2003年萨斯患者的血清中所提纯的抗体是否对新冠病毒也同样有效。

疫苗才是正道

新冠疫情爆发至今，有关血清疗法的临床研究始终在进行。全球首份针对新冠病毒血清疗法的控制研究来自疫情起始地武汉，其研究成果刊登在上星期出版的《美国医学会杂志》(JAMA)上。武汉多家医院在疫情高峰期随机选择了约100名重症患者进行康复者血清疗法试验，发现接受了血清的患者确实存活率更高。但是，武汉的疫情得到了强力管控，患者数量越来越少，此项研究没能达到原定的200人规模，因此科研人员无法判定存活率的差异是否出于巧合。

《美国病理学杂志》(American Journal of Pathology)8月10日刊登的一篇美国学者进行的研究也显示，在病程早期施行血清疗法确实有一定的疗效；但是研究者无法证明，这种疗效究竟是否来自于血清疗法，还是来自于其自身免疫系统主动产生的抗体。

要想真正遏止新冠病毒的传播，仍需要开发疫苗。目前世界各国的研发工作正在紧锣密鼓地进行。