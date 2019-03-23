 百年古地图回归德国 日本用意何在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2019

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时政风云

百年古地图回归德国 日本用意何在？

一张1856年德国出版的世界地图能在日韩争议中帮上日本的忙吗？不过对德国联邦海运局来说，来自日本的这一份复制品的确是一件让人惊喜的礼物。

Deutsche Karte von 1856 mit Verweis auf das Japanische Meer (Foreign Ministry of Japan)

一张1865年德文版的世界地图日前回到汉堡

（德国之声中文网）这张1856年德国出版的珍贵世界地图自1938年以来被日本海上保安厅收藏。本周一，日本驻汉堡总领事将这张地图的复制品正式交予德国联邦海运局。日本外务省称，这一举动是"双边良好关系的体现"。

不过在日本国内，有一些人对这一低调的官方举动赋予了更大的政治内涵。他们认为，这是为日本在日韩间关于一个地理名称的争议中的立场背书。日本和朝鲜半岛之间的狭长海域，在绝大多数现今的世界地图上都被称为日本海。韩国希望能以"东海"取代"日本海"的称谓，而日本则要抵制有关努力。

"对德国发出重要信号"

在1856年德国出版的这张世界地图上，可以清楚地看到，有关海域德语标注为"日本海"（Japanisches M）。据《读卖新闻》英文版报道，日本外务省认为，这表明自19世纪以来，"日本海"就已是国际通用的名称。外务省官员对德国之声也表示，"日本海是有关海域唯一在国际上被承认的名称"。

Karte Japan Südkorea Japanisches Meer EN

日本一些人士对此次"交还地图"的解读超越了追溯海域名称的范围。福井县立大学国际关系学教授岛田洋一对德国之声表示，韩国试图宣传自己对1905到1945年日本殖民统治的观点，而日本必须捍卫自己的利益。"日本向德国传达这个讯息，是很重要的。"福井解释说，韩国很懂得将德国的纳粹历史作为工具，目的是把日本对韩国的殖民统治放到与纳粹战争罪行同样的语境中。

日韩关系陷低谷

这位政治学者没有具体说明，韩国具体是如何这样做的，以及在多大程度上获得了成功。但他对韩国的看法反映了日韩关系的现状。东京国际基督教大学的学者斯蒂芬·纳吉（Stephen Nagy）指出，日韩关系已经达到了1965年签署双边关系正常化条约以来最糟糕的程度。数十年来，就殖民和战争历史，两国争议不断，而分歧和敌意在加深。

在韩国，人们普遍的感觉是，日本没有对强制劳工和"慰安妇"做出足够的赎罪表现，无论是道义上的道歉还是经济上的赔偿。1965年日本向韩国一次性支付了3亿美元的赔款。而有明显民族主义倾向的日本首相安倍晋三淡化战争罪行的做法，更加强了这种感觉。

战争伤疤

像英文《日本时报》等一些媒体，似乎感到不得不应和政府的路线。该报发布编辑部声明，表示不再使用"强迫劳工"的说法，而是改用"战争劳工"；并将"慰安妇"的定义修改为："战争期间在妓院工作，为日本士兵提供性服务的女人，包括那些被强迫提供该种服务的女性"。据说这样改动是为了"照顾到不同的历史和个体情况"。

Südkorea 'Trostfrauen'-Statue vor dem japanischen Konsulat in Busan (Reuters/News1/Y. Joo-yeon)

韩国釜山日本领事馆前的“慰安妇”纪念像（资料图片）

在东京看来，韩国总统文在寅有意破坏平息有关"慰安妇"争议的努力，以此获取政治资本。文在寅的前任朴槿惠在任期间，韩日联合成立了一个旨在最终解决"慰安妇"问题的基金会。2018年底，韩国方面解散了该基金会，原因是该机构与日方达成的协议未能实现首尔对解决方案的期待。

海上争议

除此之外，近期日韩又在海上发生过舰机对峙事件。例如一架日军侦察机和一艘韩国军舰"危险接近"；还有一艘悬挂太阳旗的日本军舰被禁止驶入韩国一处港口。而韩日之间对位于日本海南部的独岛（日本称竹岛）的主权之争，更是已经延续了数十年。

因此在东京国际基督教大学的学者斯蒂芬·纳吉（Stephen Nagy）看来，日本现在向德国归还这张古籍地图的意义非同寻常。"韩国和日本都曾拿出过地图，以证明自己主张的地理名称和领土要求是有据可依的。如果其他国家历史上曾承认有关的称谓，就会被当作加强各自诉求的有利论据。"

 

DW.COM

“慰安妇”不再称“慰安妇”日本报纸引愤怒

日本历史最悠久的英语报纸《日本时报》宣布不再使用“慰安妇”（comfort woman）一词，对二战中被迫在悲惨条件下做工的人也不再使用“强制劳工”一词。此举引起强烈愤慨，被指企图篡改历史。 (06.12.2018)  

首尔计划解散“慰安妇基金会”

韩国官方认为，在慰安妇问题上，为日军在二战期间性奴役受害人设基金会远远不够。韩方要求东京必须正式道歉，然而，出现这一情况的的可能性不大。 (21.11.2018)  

韩国纪念首个慰安妇日  台湾落成铜像

韩国迎来首个慰安妇纪念日。总统文在寅表示，慰安妇问题不只是韩日之间的历史问题，希望不要演变为两国间的外交争端。 (15.08.2018)  

文在寅呛日本:慰安妇争议未解决

韩国总统文在寅认为，与日本就二战期间韩国妇女被强迫为日本军人提供性服务的争议尚未解决。两国2015年前签署的一份协议“错误多多”。 (28.12.2017)  

日本教科书再挑争端

日本政府审议通过含有主张争议岛屿主权内容的教科书，引起韩国的抗议。二战历史问题和岛屿主权争端一直困扰日本与邻国韩国和中国之间的关系。 (06.04.2015)  

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