百年古地图回归德国 日本用意何在？

（德国之声中文网）这张1856年德国出版的珍贵世界地图自1938年以来被日本海上保安厅收藏。本周一，日本驻汉堡总领事将这张地图的复制品正式交予德国联邦海运局。日本外务省称，这一举动是"双边良好关系的体现"。

不过在日本国内，有一些人对这一低调的官方举动赋予了更大的政治内涵。他们认为，这是为日本在日韩间关于一个地理名称的争议中的立场背书。日本和朝鲜半岛之间的狭长海域，在绝大多数现今的世界地图上都被称为日本海。韩国希望能以"东海"取代"日本海"的称谓，而日本则要抵制有关努力。

"对德国发出重要信号"

在1856年德国出版的这张世界地图上，可以清楚地看到，有关海域德语标注为"日本海"（Japanisches M）。据《读卖新闻》英文版报道，日本外务省认为，这表明自19世纪以来，"日本海"就已是国际通用的名称。外务省官员对德国之声也表示，"日本海是有关海域唯一在国际上被承认的名称"。

日本一些人士对此次"交还地图"的解读超越了追溯海域名称的范围。福井县立大学国际关系学教授岛田洋一对德国之声表示，韩国试图宣传自己对1905到1945年日本殖民统治的观点，而日本必须捍卫自己的利益。"日本向德国传达这个讯息，是很重要的。"福井解释说，韩国很懂得将德国的纳粹历史作为工具，目的是把日本对韩国的殖民统治放到与纳粹战争罪行同样的语境中。

日韩关系陷低谷

这位政治学者没有具体说明，韩国具体是如何这样做的，以及在多大程度上获得了成功。但他对韩国的看法反映了日韩关系的现状。东京国际基督教大学的学者斯蒂芬·纳吉（Stephen Nagy）指出，日韩关系已经达到了1965年签署双边关系正常化条约以来最糟糕的程度。数十年来，就殖民和战争历史，两国争议不断，而分歧和敌意在加深。

在韩国，人们普遍的感觉是，日本没有对强制劳工和"慰安妇"做出足够的赎罪表现，无论是道义上的道歉还是经济上的赔偿。1965年日本向韩国一次性支付了3亿美元的赔款。而有明显民族主义倾向的日本首相安倍晋三淡化战争罪行的做法，更加强了这种感觉。

战争伤疤

像英文《日本时报》等一些媒体，似乎感到不得不应和政府的路线。该报发布编辑部声明，表示不再使用"强迫劳工"的说法，而是改用"战争劳工"；并将"慰安妇"的定义修改为："战争期间在妓院工作，为日本士兵提供性服务的女人，包括那些被强迫提供该种服务的女性"。据说这样改动是为了"照顾到不同的历史和个体情况"。

在东京看来，韩国总统文在寅有意破坏平息有关"慰安妇"争议的努力，以此获取政治资本。文在寅的前任朴槿惠在任期间，韩日联合成立了一个旨在最终解决"慰安妇"问题的基金会。2018年底，韩国方面解散了该基金会，原因是该机构与日方达成的协议未能实现首尔对解决方案的期待。

海上争议

除此之外，近期日韩又在海上发生过舰机对峙事件。例如一架日军侦察机和一艘韩国军舰"危险接近"；还有一艘悬挂太阳旗的日本军舰被禁止驶入韩国一处港口。而韩日之间对位于日本海南部的独岛（日本称竹岛）的主权之争，更是已经延续了数十年。

因此在东京国际基督教大学的学者斯蒂芬·纳吉（Stephen Nagy）看来，日本现在向德国归还这张古籍地图的意义非同寻常。"韩国和日本都曾拿出过地图，以证明自己主张的地理名称和领土要求是有据可依的。如果其他国家历史上曾承认有关的称谓，就会被当作加强各自诉求的有利论据。"