 百年前的11月:德国与欧洲的剧变 | 非常德国 | DW | 04.11.2018

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非常德国

百年前的11月:德国与欧洲的剧变

1918年11月，德国发生了一连串的事件，不仅终结了惨烈的第一次世界大战，也极其深刻地改变了德国、欧洲、乃至全世界的政治格局。百年后的今天，包括德国在内的欧洲各国为此举行一系列纪念活动。

Deutschland Berlin Massenkundgebung auf dem Königsplatz (picture-alliance/akg-images)

1918年11月10日，柏林市中心的示威民众。

(德国之声中文网) 1918年的秋天，德意志帝国深陷第一次世界大战已经四年有余。之前的人类历史上，还从未有过如此血腥的战争。比如，在1916年的索姆河战役中，45万德国军人、40万英国军人、20万法国军人在短短四个月的时间内伤亡。后来成为纳粹德国元首的希特勒、《安妮日记》作者的父亲奥托·弗朗克(Otto Frank)也分别以德军士兵以及德军军官的身份参加了此次战役。在参战德国军人中，犹太人数量超过10万，许多人甚至怀着强烈的爱国热情自愿报名参军。

到了1918年的10月，德国的盟友保加利亚、奥斯曼帝国已经宣布停战投降，奥匈帝国甚至宣告解体，并在11月3日与协约国签订停火协议。德国国土虽然没有受到战火的直接波及，但是却也因长年战争导致经济凋敝、民怨四起，因营养不良而死亡的德国人数量高达70万。

帝国议会内的最大党派德国社民党想要利用这一形势争取更大的权力，党主席埃伯特提出，应该让德国人民来决定国家的下一步走向。左翼激进派更是要求帝国皇帝威廉二世退位，但是后者显然没有这一打算。

100 Jahre Novemberrevolution und Ende Erster Weltkrieg (picture-alliance/dpa)

皇帝威廉二世(中)与兴登堡元帅(左)、鲁登道夫参谋长(右)在最高统帅部查看战情。

自杀式命令点燃革命

德军最高统帅部仍然不愿意承认战争已无获胜希望。10月底，他们下令德国舰队向拥有绝对优势制海权的协约国海军发起进攻，这引起了早已厌战的海军士兵的骚动，并点燃了革命之火。

前线的士兵仍然在战斗，后方的军队却成建制地宣告起义，他们与忍饥挨饿的德国工人团结起来，将革命传播到全国各地。

时任帝国首相、巴登亲王马克西米利安已经无法控制局势。美国总统威尔逊(Woodrow Wilson)则表示，除非德国皇帝退位、改制共和，否则协约国不会同意与德国停火。

1918年11月9日，大量民众走上柏林街头进行抗议示威。一片混乱中，马克西米利安首相宣布皇帝退位，并且将自己的权力也移交给德国社民党主席埃伯特。后者的同僚谢德曼(Philipp Scheidmann)则在柏林帝国议会大厦的阳台上向民众宣布："德意志共和国成立了！"而几乎在同一时刻，共产主义者李卜克内西(Karl Liebknecht)则在不远处的皇宫宣布"德意志自由社会主义共和国成立"。

11月10日，正在比利时境内德军总部的威廉二世乔装打扮，前往中立国荷兰。凭借与荷兰女王的交情，他在荷兰获得庇护，度过余生。事实上，他亲自签署退位声明是到了荷兰之后的事情。11月9日身处柏林的首相究竟是自行宣布皇帝退位，还是事先接到了威廉二世的指令，历史学家一直对此存在争议。

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德国首尝民主

社民党主席埃伯特成为了德国新总理，他立刻组建了由社民党人以及激进左派人士组成的内阁。德军总参谋长格勒纳(Wilhelm Groener)、元帅兴登堡(Paul von Hindenburg)表示，只要新政府继续打击德国境内的布尔什维克、并承诺维持军方现有的领导层，军队就会承认新政权。

11月11日，德军代表与协约国代表在法国贡边森林签署停战协议，正式终结了造成1500万人身亡的第一次世界大战，其中，德国损失了1/10的人口。停战协议条件非常之苛刻，许多德国人--不仅仅是极右派--都认为这是对德国的羞辱。

在此后的几个星期里，德国国内各种政治势力经过复杂的博弈后，最终确立了议会民主制度。11月30日，新的选举法颁布，这标志着德国首次成为共和民主政体。这部法律也首次赋予女性以同等的选举权。

步兵下士希特勒、炮兵少尉奥托·弗朗克也随军队撤回了德国国内。自认为是德意志爱国者、且都获得铁十字勋章的两人，随后的命运轨迹却完全不同。希特勒的纳粹党在1933年执掌大权，宣告德国历史上第一个民主政体的终结。而弗朗克一家则在1934年逃往了荷兰。在下一场世界大战中，弗朗克一家作为犹太人，被送入了集中营，全家只有奥托一人得以幸存。

文山/乐然/(德新社、德广联)

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    作者: Lori Herber, Carla Bleiker/万方


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