 百岁基辛格如何评价自己与世界？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2023

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时政风云

百岁基辛格如何评价自己与世界？

基辛格在他百岁生日之际接受了德国《时代周报》采访。这位美国前国务卿谈到了俄乌战争、中美关系、人工智能等多个当下的热门话题，也回应了“是否应该让乌克兰加入北约”、“拜登和习近平是否拥有足够的智慧、解决美中对抗”等问题。

美国前国务卿基辛格是一位出生于德国的美国犹太裔政治家、外交家，他2023年5月27日迎来了100岁生日

美国前国务卿基辛格是一位出生于德国的美国犹太裔政治家、外交家，他2023年5月27日迎来了100岁生日

（德国之声中文网）2023年5月27日是美国前国务卿亨利·基辛格（Henry Kissinger）的100岁生日。作为美国历史上最著名的一位外交家，基辛格的人生夹杂着成功与争议——一些人称赞他出色的谈判技巧、充满理性色彩的现实主义外交，另一些人则认为他是无视道德的权力政客。

有一点可以确定，即便是百岁高龄，基辛格仍喜欢与世界分享他对各种国际问题的看法。他近日接受了德国媒体《时代周报》（Die Zeit）的采访，谈到了俄乌战争、中美关系、人工智能等一系列热门话题。

基辛格：我现在绝对赞成乌克兰加入北约

在采访开头谈到普京是怎样的一个人以及他攻击乌克兰的战略目标时，基辛格表示，他和普京纯碎是工作关系，他记得，在当年他和普京的谈话中，“一个内容始终是维护俄罗斯的尊严”。他表示，在俄乌战争开始后他没有再和普京交谈过。“我认为，他（普京）觉得自己没有被认真对待，乌克兰对他来说是俄罗斯受辱的一个象征。多年前我第一次见到他时——那时他还是圣彼得堡的副市长，他告诉我，苏联的解体是世界历史上最大的悲剧之一。”

这位美国前国务卿也称，他不认为所有的责任都在普京身上，称西方当年邀请乌克兰加入北约的计划是“不明智的”，乌克兰当时最好是保持中立，“我当时在许多文章中写道，乌克兰不应成为西方或莫斯科的前哨，而应成为双方之间的桥梁”。

同时，基辛格也强调，支持乌克兰和西方抵御俄罗斯的攻击，谴责蛮横无情的战争。他现在“绝对赞成在战争结束后吸纳乌克兰加入北约，因为如今北约和俄罗斯之间已经没有中立区了，对于西方来说，让乌克兰加入北约，可以确保战争结束后可能出现的新冲突……不能由乌克兰或者俄罗斯的单边攻击决定”。

图为1973年11月时任美国国务卿基辛格在记者会上。基辛格曾在尼克松政府以及福特政府中担任国务卿

图为1973年11月时任美国国务卿基辛格在记者会上。基辛格曾在尼克松政府以及福特政府中担任国务卿

“让普京受审？最好不要”

在谈到普京的核武威胁时，基辛格说，他认为普京不会在乌克兰为战术目的使用核武器，除非“俄罗斯领土或者（克里米亚半岛的）塞瓦斯托波尔受到威胁……”。他同时表示，如果普京动用核武器，西方的反制措施应该足够强大，以表明核武器永远不可能成为政治问题的解决方案，避免核武器成为常规武器。

被问及国际刑事法院向普京发出逮捕令一事时，基辛格表示，让普京受审不是一个好主意，“因为如果你把战争的结果与一个政治领导人的个人命运联系起来，就不可能或者说更难限制一场战争”。这位美国前国务卿强调自己“并非要为普京非法的、错误的行为辩护，但我们必须尽一切努力防止战争的蔓延，而且必须确保在战争结束后的一段时间内，敌对不会无限期地持续下去，西方的政治目标应是在战后重建欧洲和俄罗斯的关系”。

不存在美国放弃捍卫欧洲安全的问题

基辛格随后也谈到美国政治以及特朗普。他表示，特朗普有一种特殊的能力，能吸引美国一大批少数群体，“以前从来没有人能够做到这一点。这就是为什么特朗普在共和党内有巨大的影响力”。

这位美国前国务卿也表示，他不认为如果特朗普再次当选美国总统，美国在乌克兰和欧洲的安全方面所做的可能不如拜登政府。

他说：“我不想在竞选活动尚未开始前在德国报纸上谈论我的偏好。但如果任何共和党总统——包括特朗普，真的试图放弃美国在捍卫欧洲安全方面的作用，没有人会容忍——我这样的人不会，以前的共和党政府官员们不会，民主党外交政策官员们也不会。”

图为基辛格1971年访华，与周恩来会谈。这次会面为1972年尼克松访华铺平道路

图为基辛格1971年访华，与周恩来会谈。这次会面为1972年尼克松访华铺平道路

中美军事对抗将是“可怕灾难”

基辛格在他位于纽约麦迪逊大道33楼的办公室接受了采访。《时代周报》指出，他的办公室里挂着尼克松和福特的签名照，基辛格曾为这两位美国总统担任国务卿。而窗台上的一张照片是他1972年在北京与毛泽东的第一次会面。促成当年美中对话被看作是基辛格的一大政治成就。

采访很快谈到中国和中美关系。《时代周报》说，“在我们看来，中美关系是过去五十年来最糟糕的”，而基辛格则表示，目前看来拜登政府正在做出努力重新与中国接触，而中国似乎也愿意。他还称不认同拜登将美中战略竞争描述为民主和专制之间冲突的说法。

基辛格表示，台湾问题可能导致中美紧张关系“以一种谁也无法控制的方式升级”，这种危险是存在的。他说，中国和美国如果发生军事对抗，“将是一场可怕的灾难，比第一次世界大战还要糟糕”，因为两个都是高科技大国，都拥有破坏力无限的武器，所以双方都必须以最谨慎的态度行事。

拜登和习近平有解决美中对抗问题的大智慧吗？

在谈到中美关系时，基辛格也提到了人工智能，表示该技术会有巨大的政治影响。拥有人工智能技术的国家需要评估新形势。

他说，“如果欧洲统治者知道一战会是什么样子，就不会在1914年发动那场战争。如今历史上第一次两个有能力彻底摧毁世界的大国直接对抗。那么，我们是否有两位拥有足够智慧的大国领导人、拥有足够的智慧说我们必须解决这个问题？如果这两位政治家真的有智慧，他们会说：我们两个是对人类未来的最大威胁。”

当《时代周报》追问基辛格，他认为拜登和习近平有这种智慧吗？这位美国前国务卿回答道：“我认识拜登四十多年了，拜登的政治前途取决于他是否在与中国打交道时找到解决办法，或者至少要努力这样做。习近平是能做到这一点的。这并不意味着他会这样做。但必须做些什么，因为如果危机继续升级，我们最终会陷入一战前那样的局面，即一些荒谬的事件不可避免地导致升级。”

基辛格表示，自己仍然像以前一样工作，一天工作15个小时

基辛格表示，自己仍然像以前一样工作，一天工作15个小时

“是的，这个世界将非常动荡”

此后，基辛格又谈到了他自己关于人工智能的新书、他家在纳粹统治之下从德国逃往美国的经历，以及他与德国政治以及公众人物的渊源等话题。他也回应了一些人们对他在争议事件中所扮演角色的指责。他说，“指责我是战争罪犯更简单，无需处理实质内容、即可开始争论。这就是为什么我都不回答这个问题。……这样的指控困扰我吗？它当然困扰我”。

在采访的结尾，《时代周报》问基辛格：“当你展望未来时，你是以担心为主，还是更多看到自信和希望的理由？”

他回答说，对于那些可解决的问题，他很乐观，“但这些问题非常紧迫，如果我们把自怜自艾作为政策的指导原则，我们将无法应对这些问题。如果像我设想的那样，人工智能继续发展、发展成机器和人类进行对话，将改变一切。启蒙运动时代不得不面对类似的问题，过了三百年康德和莱布尼茨才发展出他们的哲学理念。如果我还有一百年的时间，我会努力找到像康德、莱布尼茨这样的人”。

基辛格表示，他现在还没看到有人能胜任人工智能时代的康德这样的角色，“而启蒙运动之前的时代也是一个黑暗的时代，想想三十年战争。所以，是的，世界将是非常动荡的”。

（时代周报，德新社）

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