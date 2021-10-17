百名日本议员参拜靖国神社

（德国之声中文网） 除议员外，参拜者中还有9名副部级内阁成员及特别助理，均为岸田文雄首相所在的保守党成员。

1941 年 12 月 7 日（ 东京时间12 月 8 日）日本偷袭珍珠港，发动太平洋战争，导致美国卷入第二次世界大战。

作为20 世纪上半叶日本侵略的受害国，尤其是中国和韩国，将靖国神社视为日本军国主义象征。该设施祭祀日本战死者，包括被定罪的战犯。

批评者指出，日本政要参拜靖国神社并捐款是对该国战时行为缺乏悔意的表现。

当天， 韩国外交通商部发表声明，对大批日本政要参拜这一"美化日本殖民掠夺和侵略战争"的神社表达"深切关注和遗憾"。声明称，日本应"深刻反省和真诚忏悔"自己的战争历史，以赢回国际社会的信任。

中国外交部发言人赵立坚表示，“日前，日本个别政客鼓噪“台湾有事，就是日本有事”。就在今天，日本近百名国会议员招摇过市，集体参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。他们非但没有汲取历史教训，反而企图复活军国主义的幽灵。”他说，“日方应端正态度，深刻反省日本军国主义的法西斯暴行和反人类罪行，以实际行动取信于世界人民。”

首相岸田文雄回避参拜

曾任国会参议院副议长的自民党高阶人士大辻秀久则表示，今次集体参拜是向战死者灵魂祈祷，求得日本免遭冠状病毒大流行瘟疫之害。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



这是自去年初新冠大瘟疫爆发以来，首次有如此大规模的政要参拜靖国神社活动。参加者所在的议会团体每年定期在 8 月 15 日二战结束周年纪念日和春、秋祭期间参拜靖国神社。

大辻秀久还对媒体表示，希望岸田文雄也能早日参拜。

与其他内阁大臣一样，岸田文雄首相未参加周二的集体秋祭活动，但祭献了贡品"真榊"（masakaki，亦称"真贤木"）。

自2013 年中、韩两国对前首相安倍晋三参拜靖国神社做出愤怒反应后，历届日本政府领导人在任期间均回避亲自参与。

安倍胞弟、防卫大臣岸信夫今年早些时候参拜过靖国神社。

（德新社，路透社）

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