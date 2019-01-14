百余名欧盟议员呼吁英国放弃“脱欧”

（德国之声中文网）在一封公开信草案中，欧盟议会议员们这样写道："我们请求，为了后代人的利益，重新考虑退出问题。"此信也将在英国发表。议员们还写道："英方作出的留在盟内的任何一个决定都会受到我们的竭诚欢迎，我们将与您们携手，改革、改善欧盟。"议员们强调指出，"我们高度赞赏英国政治家和公民们在过去40年里的巨大影响。我们会非常需要英国同事们的出色的专业知识"。

袒露心声

公开信签名人之一的德国基民盟籍议员里泽（Peter Liese）对媒体表示，此举意在向人民并由此向英国下院发出一个心愿，清晰表明：若英国人决定留下，将受到由衷欢迎。这名来自北威州的欧盟保守派议员还补充说："我们的心扉和我们的大门是敞开的"。

英国国会下院定于本周二（1月15日）表决梅首相与欧盟达成的英国退盟协定。一般认为，该协议极可能被否决。最大的争议点是有关如何避免在英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间设置边检，也是为阻止北爱冲突再起。

梅首相：不退盟比"无交易分手"更可能

英国首相梅最近也认为，目前，退盟进程停止比无协议退出更有可能。这是梅首相预定本周一在特伦特河畔斯托克市（Stoke-on-Trent）向制造业职工所作演讲草稿中的内容之一。该市多数选民曾以多数表决赞同退出欧盟。

梅首相的演讲草稿中有这样的句子："在议院里，有些人有意推迟甚至停止退盟，并为此使用每一种他们可使用的手段。"在演讲草稿中，议员们将被呼吁，"考虑自己的行为对英国人民对我们的民主制的信任可能造成的后果"。

英国国会下院本周表决：Deal或是No Deal

退盟延后？

有媒体报道称，欧盟目前已准备英国最早只能在7月退盟。英国《前卫报》援引多名欧盟代表报道说，鉴于英国国会存在强大阻力，布鲁塞尔认为，原计划3月29日实施的英国退盟很不现实，因此之故，未来数周，将收到来自伦敦的"技术性"推延退出程序的申请。

凝炼/达扬（德新社、路透社）