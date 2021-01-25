 百余名专家呼吁欧盟停止欧中投资协定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

百余名专家呼吁欧盟停止欧中投资协定

据德国《明镜周刊》报道，百余名中国问题专家以及人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，“至少是暂时”。

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

公开信签署者质疑欧盟能否在与中国打交道时，将经济与政治完全分开

（德国之声中文网）《明镜周刊》周一（1月25日）报道，该刊提前获得了一封百余名专家致欧盟机构公开信。信中写道：“尽管存在种族清洗、强制劳工等对人权的严重侵犯，欧盟机构领导层仍决定签署一项协定，而该协定并未要求中国政府承担有意义的责任，以确保反人类罪行和奴工被终结。”

《明镜周刊》引述信中内容称，欧中投资协定是“建立在对中共性质的幼稚理解上”，此外“加剧了欧盟对中国现已存在的战略依赖性，并且有悖于欧盟的基本价值”。

信中称，欧盟现今的依赖性已经“令人警觉”；中国国有企业在2008年金融危机后，大举收购欧洲重要的基础设施。

信中称，北京近些年来多次违背承诺，在此情况下，“认为中国会信守在投资与贸易上的承诺，是一种幻觉”。信中所列举的例子是对香港民主运动的镇压、维吾尔人的强制劳工营，以及北京新近对澳大利亚的制裁，以及与台湾的对峙。

《明镜周刊》报道称，公开信的签署者包括伦敦经济学院、普林斯顿大学的学者，以及在德国生活的世界维吾尔人大会主席多力坤·艾沙(Dolkun Isa)、意大利前外长迪圣阿加塔（Giulio Terzi di Sant’Agata）,英国威斯敏斯特大学的中国性别权利与人权问题专家埃文斯（Harriet Evans）教授等。

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体：欧洲人打错了算盘

欧盟同中国就投资协定所开展的谈判，进行了七年之久，但一直毫无进展。然而，就在欧盟政治家们几乎放弃希望的最后关头，中方突然展现出了妥协的意愿。  

德语媒体：欧中投资协定的待解问题

中国河北新冠感染人数达到200余人，成为数月来最大的疫情爆发。欧中投资协定虽已达成，但到正式生效尚需时日。  

相关内容

Symbolbild EU - China

欧盟公布欧中协定部分文本 德媒怎么看？ 25.01.2021

欧委会上周五公布了12月达成一致的欧中投资协定的重要文本部分。德国媒体注意到，在一则条款中，北京承诺“持续致力于”签署国际劳工组织公约，但批评者认为远远不够。欧委会则强调在市场准入与公平竞争上取得进展。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体: 私企也姓党 经济怎会好? 25.01.2021

《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

德语媒体：欧中投资协定的待解问题 07.01.2021

中国河北新冠感染人数达到200余人，成为数月来最大的疫情爆发。欧中投资协定虽已达成，但到正式生效尚需时日。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体: 私企也姓党 经济怎会好?

《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。  