百余名专家呼吁欧盟停止欧中投资协定

（德国之声中文网）《明镜周刊》周一（1月25日）报道，该刊提前获得了一封百余名专家致欧盟机构公开信。信中写道：“尽管存在种族清洗、强制劳工等对人权的严重侵犯，欧盟机构领导层仍决定签署一项协定，而该协定并未要求中国政府承担有意义的责任，以确保反人类罪行和奴工被终结。”

《明镜周刊》引述信中内容称，欧中投资协定是“建立在对中共性质的幼稚理解上”，此外“加剧了欧盟对中国现已存在的战略依赖性，并且有悖于欧盟的基本价值”。

信中称，欧盟现今的依赖性已经“令人警觉”；中国国有企业在2008年金融危机后，大举收购欧洲重要的基础设施。

信中称，北京近些年来多次违背承诺，在此情况下，“认为中国会信守在投资与贸易上的承诺，是一种幻觉”。信中所列举的例子是对香港民主运动的镇压、维吾尔人的强制劳工营，以及北京新近对澳大利亚的制裁，以及与台湾的对峙。

《明镜周刊》报道称，公开信的签署者包括伦敦经济学院、普林斯顿大学的学者，以及在德国生活的世界维吾尔人大会主席多力坤·艾沙(Dolkun Isa)、意大利前外长迪圣阿加塔（Giulio Terzi di Sant’Agata）,英国威斯敏斯特大学的中国性别权利与人权问题专家埃文斯（Harriet Evans）教授等。

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