百万人断网 缅甸维稳措施遭批评

（德国之声中文网）按照诺贝尔和平奖得主昂山素季政府的指令，缅甸境内100多万人与互联网的联系被切断。在若开邦，根据通信部的要求，4家电信企业采取了封网行动。断网现象始于上周五（6月21日）。

通信部未说明，封锁现象将延续多久。一名发言人说，"一旦地区重建和平与秩序，就能重新上网。"他称，打电话、发送语音信息仍然可以。多年来，伊斯兰和其它叛乱组织与政府军在该地区一直出于交战状态。

缅甸人权问题联合国特别报告员李亮喜（Yanghee Lee）发表声明指出，在外衣下，军队有可能犯下严重侵犯人权行为，"我为那里的所有平民担心"。以独立专家身份负责向联合国人权委员会报告缅甸人权状况的这位韩国成均馆大学教授称，她被告知，"军队实施一项'清理行动'，而我们都知道，这样的行动可以是一种伪装，掩盖针对平民的严重侵犯人权行为。"

根据可信的报道，6月19日，政府军直升机对位于若开邦中部的敏比亚（Minbya）地区实施攻击。翌日，联合组成"阿拉干军"（Arakan Army）的起义武装向一艘海军船只开火，打死、打伤多名士兵。阿拉干军致力于使佛教徒占多数的若开邦拥有更大自治权。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）本周一在联合国人权理事会上指出，动用重武器及空袭导致所有各方都有重大损失。

2017年，若开邦引起全球关注，当时，超过75万穆斯林少数族群罗兴亚人为躲避政府军的血腥暴力逃往邻国孟加拉。联合国称之为"民族杀戮"。

凝炼/达扬（德新社、路透社）