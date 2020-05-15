百万人急撤离 超强风暴袭印度孟加拉

（德国之声中文网）孟加拉灣（Bay of Bengal）有记录以来第二个最強風暴「安攀」（Amphan），料周三（20日）席卷印度东部奥里萨邦丶西孟加拉邦和孟加拉沿海低洼地区，两国紧急疏散超过400万人。

「安攀」最高風力達時速185公里，相当于美国第5级颶風。其強度或于登陸前減弱，但仍會引發最多5米高的風暴潮，低洼地区将出现海水倒灌现象。风暴预料將破坏成千上万的房屋和大片农作物，印度政府已派遣逾20支救援隊戒備。

志愿者呼吁沿岸居民撤离

两难：撤离染新冠，留下恐淹死

这是新冠疫情下的双重打击，印度确诊病例突破10万宗，孟加拉也有2.5万人染病，两国感染人数均持续上升。

救援组织天主教救济会的查克拉博蒂（Snigdha Chakraborty）在一份声明中表示，当地居民正面临两难——去避难中心可能会因为人群聚集而感染新冠病毒，不去避难中心又可能被洪水冲走。

疫情也增加了撤离工作的难度。在印度，不少避难中心在疫情下改为隔离中心，眼看风暴即将来临，当局要匆忙将部分隔离中心改回避难中心，同时紧急调动学校等设施，而救援队和疏散者都仍然必须戴上口罩，保持社交距离。一名印度官员对路透社说：「我们只剩下6小时撤离民众，而我们必须保持社交距离。」

避难中心设隔离室

孟加拉政府计划从低洼地区撤离220万人到高处，并预留12,000个避难中心，可容纳超过500万人。当地灾难管理官员拉赫曼（Enamur Rahman）对法新社透露，为了防止新冠病毒传播，当局征用比平常多一倍的学校作为避难中心，在里面预留单独的隔离室供感染者使用，并强制民众戴上口罩。

孟加拉官员忧虑，「安攀」将是继2007年风暴「锡德」后最具破坏力的风暴。「锡德」当年导致3500人丧生，大部分是被洪水淹死。

李澄欣/张慈（路透社/法新社）