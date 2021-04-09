白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年

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2022年2月6日这天将被载入英国的历史史册，英国女王伊丽莎白二世迎来庆祝登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee），是如今在位时间最长的大国君主。在人类历史上也是排名第二。
英国女王在王室的私家官邸桑德林汉姆宫切登基70周年白金禧（Platinum Jubilee）蛋糕。这让她成为目前世界上在位时间最长的大国君主。从历史上来说，比她在位时间还长的就要数法国国王路易十四了。
据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。
1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。
伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。
伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。
每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。
女王伊丽莎白二世已经7次访问德国。她对德国的首次访问是在50年前的1965年5月。这是当时39岁的英国女王与当时联邦德国总统吕贝克（Heinrich Lübke ）在波恩时的照片。当年，她在德国逗留了11天，除了飞地柏林之外，还走访了政府所在地波恩和其它16个城市，行程超过3000公里。
2015年6月底，这位和蔼可亲的英国女王最后一次正式访问德国。在柏林受到了民众沿街热烈欢迎。在德国，她是最受欢迎的君主制国家王室成员。原因包括她性格开朗，不过多干涉政治，坚如磐石的屹立在世界舞台之上。
英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”
在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。
从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。
登基70周年庆典之际，女王向英国民众表示，当查尔斯王储当上国王时，她希望查尔斯的妻子卡米拉拥有王妃(Queen Consort)头衔。她感谢英国民众对她的支持与爱戴，并希望当查尔斯王储成为国王时，英国人民将会给予查尔斯和卡米拉同样的支持。
英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。我们在这里为您介绍菲利普亲王“伴驾”的一生。
英国脱欧后，目前已达成60多项贸易协定。现在又为与欧盟签署协议扫清一重大障碍。
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