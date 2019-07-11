白衣人衝进元朗月台追打 警察神隐港民遭殃

(德国之声中文网) 7月21日示威后爆发警民冲突，并有白衣人士在元朗西铁站持械打人的事件。根据香港医管局资料，截至凌晨2时，有36人入院，总共有31男5女。其中3男1女重伤，1男有生命危险。

根据港媒香港独立媒体网报导，元朗区指挥官游乃强在22日清晨5时15分会见记者，交代白衣男子在元朗西铁站追打及围殴路人。根据港媒香港01报导，市民黄先生在元朗站下车时，月台上有许多乘客大喊要他们不要下车，他感到奇怪，之后才发现有数十名白衣人手持垒球棍或长电筒等，在闸外对人攻击。之后，白衣人士甚至冲到月台，列车进站、车门一开，就进入车厢，把人拉出去打。黄先生说，白衣人不分男女老幼都照打，有人撑开雨伞防御，有男士主动保护其他乘客。但当时月台没有职员，列车又停止服务，车门未能关上，白衣人便持续攻击乘客。

立法会议员林卓廷在脸书表示，元朗的白衣人疑似为黑社会份子。林卓廷在晚上10点多抵达元朗现场了解情况，结果也被打到嘴角流血。另外，也有记者被打到流血、孕妇被打到倒地。

港铁西铁线在混乱间，一度不停元朗站，同时安排列车在元朗站接载乘客离开元朗站，一直到11时21分才恢复正常服务。冲突当中，在场市民表示已经多次报警，但是仍没有警员或职员到场处理。一直到凌晨1时，白衣人士陆续散去，警察才姗姗来迟。

警察对待白衣人的态度，让示威民众更感恼火。有市民表示，从7点开始有白衣人聚集，他们感到害怕打电话报警，但是接线员却回答「怕(的话)你就不要上街」便挂断电话。元朗凤翔区议员麦业成表示，他在当天早上接到消息，知道元朗区「怀疑会有黑社会收钱做事」，便联络警方，警方宣称已经有所部署，但是从晚上8点多公园有白衣人士聚集到晚上11点多白衣人士冲进元朗西铁站追打黑衣人士长达10多分钟，都没有警察身影。除了麦业成之外，议员黄伟贤也表示事前有收到消息并通知警方。

在网上流传片段当中，建制派立法会议员何君尧在元朗西铁战附近，与大批白衣人握手，有人拍掌欢呼「支持支持」。他事后称晚上吃饭经过，许多人认识他，事件与他无关。

中联办遭涂鸦

人民日报针对21日遊行发表评论: 「7月21日，香港部分激进示威者围堵香港中联办，破坏设施，污损国徽，喷涂侮辱国家、民族的字句。这种行径不仅践踏香港法治，更公然挑战中央政府权威，触碰"一国两制"原则底线，性质严重、影响恶劣，是绝对不能容忍的。」

声明中说:「连日来，一连串暴力事件已经让香港社会不得安宁。一些极端激进分子以反对修例为名，冲击立法会大楼、破坏公共设施，殴打警察，制造爆炸物，这些暴力行为严重破坏香港社会秩序，践踏香港法治。此次围攻香港中联办，已经完全超出了和平示威的范畴，暴力性质再升级。中联办是中央政府在香港特别行政区的代表机构，依据宪法、香港基本法和中央授权在港履行职责，不容挑战。这些激进分子的暴力行为，严重违反基本法和香港本地法律。」

遊行重申五大诉求

21日遊行中，一些示威者违抗警方命令前往中联办抗议，向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。这是6月「反送中」遊行开始以来，中联办首次成为抗议目标。

随后警方宣布开始清场。晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进，并移除示威者设置的路障。示威者则开始离场，向中环方向行进。

此前，针对有示威者冲击中联办，并涂污国徽，港府强烈谴责，表示这是"公然挑战国家主权，特区政府会严肃处理并依法追究"。

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香港民间人权阵线（民阵）21日再办游行。根据民阵公布的数字，721游行上街人数为43万人。警方随后公布，经原路线游行人数为13.8万人。

民阵发言人岑子杰，接受《香港01》访问，表示持续多个星期有数10万市民上街，要香港特首林郑月娥回应。

示威者重申5大诉求:1.撤回"送中"条例。2.撤回621冲突的暴动定性。3.将被捕示威者无罪释放。4.成立独独立调查委员会。5.立即规划实施立法会议员和特首双普选。

游行者有人举着"LIAR"(骗子)和"No Excuse Carrie Lame"(林郑月娥没有藉口)等标语。一张贴在灯柱上的海报呼吁"对警察暴行进行调查"。

罗法/夏立民(综合报导)