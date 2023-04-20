白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府”

专访: “他们是无辜的，历史会证明，也会记录”

中国的清零防疫政策已经一百八十度急转弯，春节期间，不少三年没回过家的人得以和家人团聚，许多人在忙着出游和走亲访友。但一些在去年11月底抗议中国清零防疫策略的年轻人却面临着被逮捕、被取保候审、或者下落不明的命运，辛赏就是其中一位。德国之声记者与这位抗议者的好友进行一番对话。