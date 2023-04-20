白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府”

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中国去年11月爆发抗议严格新冠清零政策的“白纸运动”。据路透社报道，至少两名参与抗议的女性近日才终于获释。逃到德国的白纸运动参与者黄意诚表示，国际应该关注中国现况，中国政府正严厉打压人民，世界不应该与中国政府站在一起。
据路透社报道，至少两名在北京参加“白纸运动”的女性周三获释。她们已被拘押近四个月。当时的抗议呼吁终结新冠封控措施。
驻华外国记者在最新调查报告中指出，来自国家的监控和恐吓早已是家常便饭，但其强度在增加。过去一年的封控措施也被当作阻止外国新闻记者进行报导的借口。
中国的清零防疫政策已经一百八十度急转弯，春节期间，不少三年没回过家的人得以和家人团聚，许多人在忙着出游和走亲访友。但一些在去年11月底抗议中国清零防疫策略的年轻人却面临着被逮捕、被取保候审、或者下落不明的命运，辛赏就是其中一位。德国之声记者与这位抗议者的好友进行一番对话。
德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。
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