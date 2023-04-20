 白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2023

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时政风云

白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府”

中国去年11月爆发抗议严格新冠清零政策的“白纸运动”。据路透社报道，至少两名参与抗议的女性近日才终于获释。逃到德国的白纸运动参与者黄意诚表示，国际应该关注中国现况，中国政府正严厉打压人民，世界不应该与中国政府站在一起。

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