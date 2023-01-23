白纸运动：两名抗议者被拘近四个月后获释

（德国之声中文网）“白纸运动”去年11月发生在中国多个城市。抗议活动受到警察的打压。不过，分析认为这也加速了实施三年之久的新冠封控措施的终结。

当时，在不少城市，数百人走上街头，很多人手举一张白色A4纸，作为表达不满的象征。维权组织、律师和这些人的朋友们称，警察对数十人进行了拘留审查。

许多人被扣押24小时或更短，或在数周后获释。

而26岁的前出版社编辑曹芷馨、27岁的教师翟登蕊周三（4月19日）获释。她们的两位朋友向路透社提供了这一消息。

中国公安部和北京公安局没有立即回复路透社记者的相关询问。

人权观察组织此前报告说，这两名女性是12月被拘押的四名抗议者中的两位。这四名抗议者被控犯有“寻衅滋事”罪名。该罪名最高刑期为五年。

曹芷馨在被拘留前不久录制了一则求救视频。她的朋友们后来公布了这则视频，在网上广泛传播。在视频中，她提及多位参加抗议的朋友已被警方带走。

一些其他的抗议者受到官方报复的威胁而不再发声。不过，在当时的抗议活动上，有些人公开表达了对中国打压措施的不满。

具体有多少抗议者当时被警方带走、以及有多少人受到罪名指控并仍在拘押中尚不明确。

（路透社）

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