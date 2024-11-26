白纸两週年：中国能迎来另一场大规模抗争吗？

2022年底，“白纸运动”随著防疫政策松绑、北京重手打压示威者而告终。盡管这波抗议未能对中国社会带来重大变革，但现居德国的一位白纸亲历者告诉DW，中国内部深层的社会矛盾仍在延续，未来可能引爆一场“灾难”。

（德国之声中文网）“对于参与白纸（运动）的人，后续的创伤是很大的。”两年前，在上海乌鲁木齐中路参与示威的黄意诚告诉DW。当年他在抗议现场，遭警方按在地上殴打，随后被拖上一辆公交车、满脸是血。在未上手铐的情况下，他趁乱逃脱。

2022年11月26日，中国爆发全国性的抗议，各大城市的大学生走上街头、手持空白的A4纸，表达对“清零”政策的抗议，并罕见喊出“习近平下台”的口号。

这场“白纸运动”，是自1989年天安门事件以来中国境内最大规模的抗议行动。“中国政府现在恐惧白纸运动比恐惧六四还要多，因为这个矛头是直指习近平独裁政府的，”黄意诚说。

两年过去，白纸运动最终遭到北京强力镇压、未能对中国社会带来系统性的改变，但黄意诚强调，社会的怨气仍在不断积累，“我可以很明确的预测，未来几年中国还会有更大的灾难”。

白纸示威者的“创伤”和“赋权”

从要求放宽防疫政策，到高喊共产党下台，白纸运动被认为反映出年轻一代对独裁政权的不满。

当时全球已进入后疫情时代，多数国家陆续放宽限制、致力于与病毒共存，然而中国领导人习近平在疫苗普及率高的情况下，仍坚持对病毒“零容忍”的封控策略，实施封城、长时间隔离和大规模核酸检测等，令公众的不满情绪日益增长。

运动飘散后，白纸青年今何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11月24日，新疆乌鲁木齐一栋公寓发生致命火灾，至少10人丧生。许多人认为实际死亡人数更高，并指责严格的封控措施延误救援、加剧了火灾的伤亡。各地举行的悼念遇难者活动，最终引爆了公众的愤怒，演变为大规模抗议。

事发一个多月后，中国政府虽全面松绑了防疫政策，但也对示威者展开大规模的镇压。据国际人权团体先前估计，有大约100名白纸参与者被捕，其中有些人更遭以“寻衅滋事罪”起诉。部分人士至今仍遭拘留，另有部分流亡海外或获得保释。

根据包括流亡欧洲的夏巢川在内等白纸亲历者的证词，许多人在遭警方拘留期间经历了严酷的对待，包括单独监禁、长时间审讯、不人道的处置等。黄意诚在逃离拘捕之后，也在几个月后逃亡海外，现居德国，并持续为中国异议人士发声。

黄意诚说，这些创伤再次证实要在中国发起公民行动的代价相当巨大。他坦言，自己对现状感到“失望”，因为这场运动虽然终结了“清零”，却无法对社会有深层的改正，且未来要有同等规模的社会动员可能变得更加困难。

然而，在“自由之家”担任中国、香港和台湾议题研究主任的王亚秋告诉DW：“无论是感到悲伤、受创，或是感到被赋予力量、团结，（白纸运动）都是有意义的。”

王亚秋说，白纸示威者在“走出去”之前，大多感到非常孤立无援，从未预期他人也同样对政府存在异议、渴望自由，因此当个人纷纷站出来时展现出来的“集体不满程度”，令许多参与者震惊。

“我不认为这种感受已经消失。”王亚秋观察，盡管白纸运动的高峰已过去，而且在中国政府的高度审查和监视之下，异议者也不能大声疾呼，“但我认为‘我们在一起’的感觉仍留在人们心中。”

习近平坚持严格的新冠疫情“清零”政策，引爆全国性大规模抗议。 图像来源: Xie Huanchi/IMAGO

北京对“青年群聚”戒慎恐惧？

自白纸运动以来，北京持续加大对民众自发性集会的控制和审查力度。本月稍早，河南的大学生掀起“夜骑开封”行动，据报单日最多有高达十万名年轻人响应、骑著单车高喊“青春没有售价”，交通一度瘫痪。

盡管夜骑活动并未出现反政府标语或口号，但随后仍遭北京严厉禁止。河南大专院校紧急通知学生限期返校，并相继发出封校通知、禁止学生外出。多家共享单车业者也发布联合公告，如果超区骑行，提醒后将强制锁车，并收取费用。

官方单位称这些限制是出于对公共安全与交通的考量，也有部分舆论批评学生的行径。王亚秋分析，这一系列做法显示出中国政府“对自己的人民感到非常害怕”，“我认为中共直觉上、本能上明白，当人们聚在一起时，他们可以反对党。因为它根本知道人们对党存有不满。”

此外，今年的上海万圣节也遭到中国政府严密监控，大批警力部署街头，带走扮装的民众，即便部分服装并不含有政治意涵。这与去年的万圣节形成鲜明对比，当时有年轻人扮成“大白”暗讽封控措施，或全身贴满“白纸”引发对抗争运动的联想。

2023年的上海万圣节，有民众扮演疫情封控时期的防护人员“大白”，但今年受到警方监控、自由扮装盛况不再。 图像来源: CFOTO/picture alliance

“可以看到（习近平）不断地在扑灭社会那种自发的集结，这有点像商场里打地鼠的游戏一样，他打下去、另一个又冒出来。”黄意诚说。他强调这些集结意味著当前的中国社会仍有很多未解的矛盾，“这些矛盾就像乾的柴火，等待一个星火去把它点燃，这对习近平来说，是非常恐惧的”。

抗争管道受限 “孤狼式”暴力袭击恐增

近几个月来，中国发生数起无差别杀人案件，包括北京中关村第三小学校持刀攻击事件、11月的珠海驾车冲撞、江苏宜兴学生行凶等案例。其中珠海一案造成至少35人死亡。

这些暴力事件引发了民众对公共安全的担忧，在微博等平台上也出现有关以“报复社会”为由的犯罪现象讨论。事件爆发之初，有中国网友注意到相关内容、话题很快遭到审查，目击者上传的画面亦遭到屏蔽。北京此举被认为是为避免公众舆论“炎上”，进一步升级成社会动乱。

“自从疫情以来，我们可以看到政府的审查系统其实非常脆弱，多次出现所谓的‘舆论翻车’，”致力于搜集中国异议之声的Instagram账号“公民日报”成员可乐告诉DW。出于安全考虑，她要求化名受访。

“即使大家都知道自己的评论会被审查，当天或者隔天就会被删除，仍然选择站出来发声，为什么？因为每个人都有最基本的宣泄不满的需求，而且大家也明白，只要有足够多的人关注和讨论，政府就会变得更加害怕和谨慎。简单来说，大家明白了‘发声是有用的’这个道理。”可乐说。

中国在8日之内发生三起同类型的无差别袭击，盡管个别犯案的具体动机各有不同，但有观察人士认为，在官方加紧对社会的控制、经济放缓且失业率上升的背景下，这显示公众的挫折感不断在上升。

“中国社会明年肯定会有一个很大的变化，不可能一直维持一种高压锅的状态。”黄意诚说，白纸运动确实遭到了镇压，但社会的不安与失落仍在延续；当独裁政权持续压迫民众的发声管道，“孤狼式的社会暴力袭击越来越多，因为这个社会让人看不到公正、看不到希望。”

白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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