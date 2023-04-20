「白紙運動」示威者親揭被捕經歷 籲外界關注

（德國之聲中文網）去年11月底，中國多個城市爆發反對「清零政策」的「白紙運動」，其中，上海的烏魯木齊中路在11月27日聚集了數百名示威者，他們當中有人高舉白紙，有人帶頭喊「習近平下台」等敏感口號。當時，畢業於北京大學中文系的黃意誠站在人群中，希望以行動支持前一天被警察逮捕的示威者。

因擔心自身安危，黃意誠在示威開始時，刻意站在後排，盡量保持一個謹慎的狀態。但在他參與示威約半小時後，警察開始將示威者推往四個方向，接著黃意誠便目睹不少女性示威者遭警察逮捕並帶上大巴士。他在本月初接受DW訪問時回憶道：「她們都在淒厲地尖叫。約每10分鐘就有一位女性被抓走。示威者不停大喊『放人』，或喊『黑社會』和唱中國國歌，但沒有人敢跟警方搶奪被捕者。」

不久後，黃意誠也被7至8名警察撲倒在地，並遭毆打。據他所述，多數示威者被警察以「倒吊」的方式拖上警車，在那過程中，他的下巴不斷與地面磨擦，導致他「全都是血」。他說：「當時我非常恐懼，在烏魯木齊中路上大喊『救命』。我被帶到馬路右側的大巴後，警察並未將我或其他示威者上銬。雖然我在被捕跟遭毆打的過程中，掉了鞋子與眼鏡，但我上了大巴後，能清楚看到警察對大巴中後排一位長髮的示威者施暴。」

在目睹其他示威者遭警察施暴後，黃意誠說他決心嘗試逃跑。他告訴DW：「我趁後排示威者被施暴時，迅速跳下大巴，雖然當時沒有眼鏡，但我能看見7至8名警察持續襲擊示威者。我便趁他們不注意，從馬路右側跑至左側。由於當時該路段已被警察封鎖，我又滿臉是血，我便不斷思考自己該如何逃出包圍。最後，我看到一位被捕前曾與我聊天的白人，便問他是否願意帶我逃離現場。」

在該名白人男子的協助下，黃意誠最終逃離示威現場。因擔心自己日後被警察逮捕，黃意誠在那之後「隱姓埋名」了數月，最後在拿到德國簽證後，搭高鐵至香港，在今年3月底到達德國的漢堡。他說：「坐高鐵至香港再出境，比較不容易被海關勸返。但到了德國後，我並未真的放鬆，反而有點抑鬱，因為我糾結是否要公開身份。一方面是親人，另一方面是其他被捕示威者的遭遇。」

白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府”

冒險公開接受媒體訪問

黃意誠自4月陸續以真實身份接受外國媒體採訪，當被問到為何願意做出這般冒險決定時，黃意誠說他剛開始其實「非常恐懼」，但當想到多名年輕示威者被抓捕關押，他決定扛起責任，為示威者發聲。

他告訴DW：「像我這樣是最懦弱的，我只是從中國逃出來，我敢站在國外去面對鏡頭，用我真實的名字來說一些中國政府不想聽的話。我同時也有一個倖存者的愧疚，那就是為何別人都被抓了，我卻沒被抓。為了緩解這種愧疚，我一直覺得只要我還能思考，我都不會害怕任何恐懼，我要不斷去說話，並為真理做見證，並呼籲各界關注「白紙運動」被捕者，並要求中國當局把這些被捕者釋放。這是我能做的。 」

然而，在黃意誠密集接受外國媒體訪問後，中國警察立即向他在上海的父母施壓。他表示，雖然這是預料中的事，但當真的發生時，仍令他十分憤怒。他向DW表示：「現在我為言論自由付出的代價，就是失去祖國。我可能很長一段時間沒辦法回中國跟見到父母，但這是我願意付出的代價。」

雖然外界至今無法清楚知道具體有多少位參與「白紙運動」的示威者遭逮捕，但根據黃意誠的說法，被捕者中有不少是女性。他表示，上海「白紙運動」中，大多數舉白紙的都是女性，而這些女性在示威中展現出的韌性與力量是「非常值得尊敬的」。多名被捕的示威者中，最受外界矚目的是在被捕前錄下求救視頻的前出版社編輯曹芷馨跟27歲的教師翟登蕊，而兩人傳出已於4月19日獲釋。

「白紙運動是我們的光輝歲月」

雖然黃意誠在參與上海「白紙運動」的過程中，始終保持高度謹慎，但那並非他第一次目睹大型示威行動。2019年時，他曾到香港目睹當時的「反送中運動」，並說香港示威者展現的韌性與堅強給他帶來很大的衝擊。他說：「我一直覺得香港人是我們在爭取自由路上的老師。因為他們先覺醒，我們後來才覺醒。在我看來，『白紙運動』示威者是中國人中先覺醒的一群人，他們也帶動其他人一起覺醒。」

也因如此，黃意誠認為外界應該不能忘記「白紙運動」與因參與示威而被捕的示威者。他強調：「我們關注這些示威者是為了不要忘記當初為何投入『白紙運動』。我覺得『白紙運動』就像是我們的光輝歲月，因為這麼多年了，我們第一次用自己的行動來迫使中國政府改變一個很荒謬的舉動。我覺得這樣的歷史會對中國人爭取自由跟爭取公民社會的權利，會有一個推動的作用。」

黃意誠向DW表示，白紙運動之所以成功，是因為示威者創造了一個「逆統戰」的符號，也就是用白紙對抗審查制度。他說：「因為官方什麼都不讓我們說，所以我們舉白紙。我希望大家不分立場跟政治願景，一起參與政治活動。這就是白紙運動的意義，也是我想傳遞給世界的訊息。」

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