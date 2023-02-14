白宮稱不明飛行物可能是商用 未必是監控氣球

（德國之聲中文網）白宮國安會發言人科比（John Kirby）週二（2月14日）表示，對於近期擊落的3個「不明飛行物」究竟從哪裡來，美國政府仍無法徹底掌握；目前研判，這些物體可能是商用，或者是其他「良性」用途。上述主張，跟白宮先前的說法存在些許落差；13日科比曾說，美國雖仍無理由懷疑這些物體是用於監控，卻也「不排除」這種可能性。

科比14日說，從目前已知的跡象看來，這3個飛行物不太可能是用來在美國收集情資，也沒有證據指向它們跟中國的「監控氣球」計畫有關。先前美國官員曾多次表示，軍方是出於謹慎而擊落不明飛行物。

五角大廈證實擊落時曾射偏

2月4日，美軍擊落了中國的高空氣球，接下來在8天內又三度派戰機，發射飛彈擊落「不明飛行物」。一連串事件持續發酵，拜登政府遭質疑第一次太晚採取行動，後來三次卻又「反應過度」。

對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）14日替政府辯護，稱中國「監控氣球」的狀況跟後來三個飛行物「非常不同」：對於前者，美國得以在保障人民安全的前提下，收集氣球飄行時的相關資訊；後者的飛行高度則更低，因此政府採取行動「保護民航空域」。

此前，有媒體揭露美軍擊落不明飛行物時曾經射偏，引發爭議。福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）13日在推特上發文指出，美國空軍F-16戰機12日在密西根州休倫湖區擊落飛行物時，第一次沒射中，第二次才擊中目標。該記者稱，每一枚AIM-9X響尾蛇飛彈價值超過40萬美元。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）14日證實射偏一事，並稱飛彈「無害地」落入休倫湖中。米利稱，軍方計劃擊落的過程「非常謹慎」，務必確保每次發射都是安全的，並盡可能減少附帶損害。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



中國氣球持續引發關注

關於4日擊落的中國氣球，北美航太防衛司令部（NORAD）13日稱已打撈到「重要殘骸」，包含感應器等電子零件。

據《華盛頓郵報》14日獨家報導，早在1月底中國氣球飄入美國領空前一週左右，美軍便在追蹤其動向，發現它從海南島出發，原本似乎要飛到關島，最後卻一路飛到了幾千英里外的阿拉斯加。報導引述不具名的美國官員說法，稱中國有可能並非刻意使氣球飛入美國本土，但美國仍相信它是用於監控，目標可能是美國在太平洋的軍事設施。

日本政府也表達對中國氣球的疑慮，14日更稱「高度懷疑」自2019年以來至少三度有中國監控氣球飛入日本。針對媒體提問日本上空曾出現中國氣球，中國外交部發言人汪文斌回應：「希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。」

美國指控中國透過「氣球艦隊」監控全球至少40個國家，中國則反批美國才是最大的「監聽監控」國家。汪文斌14日批評，美國的做法是「用高射炮打蚊子」，「提醒美方小心用力過猛閃了腰」。

（綜合報導）

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