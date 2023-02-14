白宮稱不明飛行物可能是商用 未必是監控氣球

除了2月4日擊落的氣球證實屬於中國，後續遭擊落的3個「不明飛行物」來源及用途仍然不明。美國政府表示，現在看來這3個飛行物不太可能是監控用途。
（德國之聲中文網）白宮國安會發言人科比（John Kirby）週二（2月14日）表示，對於近期擊落的3個「不明飛行物」究竟從哪裡來，美國政府仍無法徹底掌握；目前研判，這些物體可能是商用，或者是其他「良性」用途。上述主張，跟白宮先前的說法存在些許落差；13日科比曾說，美國雖仍無理由懷疑這些物體是用於監控，卻也「不排除」這種可能性。
科比14日說，從目前已知的跡象看來，這3個飛行物不太可能是用來在美國收集情資，也沒有證據指向它們跟中國的「監控氣球」計畫有關。先前美國官員曾多次表示，軍方是出於謹慎而擊落不明飛行物。
2月4日，美軍擊落了中國的高空氣球，接下來在8天內又三度派戰機，發射飛彈擊落「不明飛行物」。一連串事件持續發酵，拜登政府遭質疑第一次太晚採取行動，後來三次卻又「反應過度」。
對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）14日替政府辯護，稱中國「監控氣球」的狀況跟後來三個飛行物「非常不同」：對於前者，美國得以在保障人民安全的前提下，收集氣球飄行時的相關資訊；後者的飛行高度則更低，因此政府採取行動「保護民航空域」。
此前，有媒體揭露美軍擊落不明飛行物時曾經射偏，引發爭議。福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）13日在推特上發文指出，美國空軍F-16戰機12日在密西根州休倫湖區擊落飛行物時，第一次沒射中，第二次才擊中目標。該記者稱，每一枚AIM-9X響尾蛇飛彈價值超過40萬美元。
美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）14日證實射偏一事，並稱飛彈「無害地」落入休倫湖中。米利稱，軍方計劃擊落的過程「非常謹慎」，務必確保每次發射都是安全的，並盡可能減少附帶損害。
關於4日擊落的中國氣球，北美航太防衛司令部（NORAD）13日稱已打撈到「重要殘骸」，包含感應器等電子零件。
據《華盛頓郵報》14日獨家報導，早在1月底中國氣球飄入美國領空前一週左右，美軍便在追蹤其動向，發現它從海南島出發，原本似乎要飛到關島，最後卻一路飛到了幾千英里外的阿拉斯加。報導引述不具名的美國官員說法，稱中國有可能並非刻意使氣球飛入美國本土，但美國仍相信它是用於監控，目標可能是美國在太平洋的軍事設施。
日本政府也表達對中國氣球的疑慮，14日更稱「高度懷疑」自2019年以來至少三度有中國監控氣球飛入日本。針對媒體提問日本上空曾出現中國氣球，中國外交部發言人汪文斌回應：「希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。」
美國指控中國透過「氣球艦隊」監控全球至少40個國家，中國則反批美國才是最大的「監聽監控」國家。汪文斌14日批評，美國的做法是「用高射炮打蚊子」，「提醒美方小心用力過猛閃了腰」。
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