 白宮︰拜登關注中國騷動 支持和平抗議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2022

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时政风云

白宮︰拜登關注中國騷動 支持和平抗議

中國境內反封控抗議運動受到全球關注，美國白宮表示拜登「正在觀察此事」，並重申「清零」非有效的防疫政策。留美華人、維吾爾人也在洛杉磯舉辦燭火晚會，聲援中國抗爭運動，他們帶著哪些訴求？

美國白宮11月28日發表聲明支持中國市民進行和平抗爭。圖為美國總統拜登。

美國白宮11月28日發表聲明支持中國市民進行和平抗爭。圖為美國總統拜登。

（德國之聲中文網）美國白宮週一（11月28日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）正在密切關注中國境內的騷動。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴法新社，隨著中國多個城市的反封控抗議活動蔓延至海外，包含華盛頓、洛杉磯等美國各州，拜登「正在觀察此事」，並且「肯定會保持關注」。

柯比不願描述拜登對示威者要求放寬防疫、爭取更多政治自由的反應，他說：「總統不會為全世界的抗議者說話，他們會為自己說話。」但他強調了美國對和平示威權利的支持。

白宮也在28日發表正式聲明，表達支持中國的和平抗議者。柯比在聲明中說道：「我們早就說過，在美國和世界各地，每個人都有權利進行和平抗議。這也包括中國。」

聲明也提到：「『清零』不是我們這裡追求的政策。正如我們所說，我們認為中國政府將很難通過『清零』戰略來抑制新冠病毒。」並補充美國正專注於透過公共衛生政策加強防疫，如鼓勵公眾接種最新型的疫苗，或是使核酸檢驗及確診治療更容易取得。

留美華人聲援

美國許多國際生在內的華語社區也聚集在一起，舉行守夜活動，紀念因過度防控而喪生的逝者。最近的一次集會，是11月在新疆烏魯木齊發生的一場致命火災所引發的，官方表示共計10人死亡。中國民眾在看過救災影片後，指責是因過度防控及封鎖城市才導致救援不及。
      
法新社報導，27日在洛杉磯的中國總領事館外舉辦的悼念活動，有超過百人前來參與。照片和影片顯示，民眾帶著蠟燭和新鮮的鮮花，在人行道上唱歌，悼念烏魯木齊火災的傷亡者。

一位25歲的研究生邁克爾．羅（Michael Luo，音譯）在現場告訴法新社：「當時的氣氛主要是充滿了憤怒、悲傷和些許沮喪，以聲援中國大陸的抗議者。」他稱這場集會為「無領導的運動」，並表示許多與會者似乎是中國留學生。

另一位不願透露姓名的25歲與會者也說，看到這麼多人願意站出來參加守夜活動，他非常感動。 「我希望我們能喚醒國內的同胞，讓他們關注體制問題和弱勢群體的利益。」

2022年11月27日，數百人在中國北京亮馬橋區舉行示威反對習近平政府的清零政策。

2022年11月27日，數百人在中國北京亮馬橋區舉行示威反對習近平政府的清零政策。

與此同時，在華盛頓，約25名維吾爾族成員28日聚集在國務院外，呼籲美國和其他民主國家對北京進一步施壓。

爭取新疆獨立的維吾爾族美國人胡達亞爾（Salih Hudayar）告訴法新社：「我們希望各國政府能發表正式聲明，為喪失的生命、維吾爾人的生命譴責（中國），並呼籲（中國）公開真實的死亡人數。」

在提到中國的抗議活動時，胡達亞爾告訴法新社，他對中國抗議者能夠湧上街頭示威、表達他們的憤怒感到相當驚訝。 「作為維吾爾人，我們不能這樣做。 我們的人民簡直太害怕了。」

胡達亞爾補充說：「希望國際社會可以支持這些抗議者，並要求中國政府承擔責任。」

「清零」效應

美媒NBC報導，中國的「動態清零」措施，包括嚴格的封鎖和隔離期以及大規模測試，使其成為世界主要經濟體中的一個異類，導致公眾的挫敗感和經濟痛苦不斷增加。儘管官員們在本月早些時候宣布了新的「二十條」優化措施，仍難以有效降低民眾負擔。

這項中國國家主席習近平大力推動的嚴格防疫政策，開始受到多地居民的強烈反彈，抗議活動在26到27日在中國各地的城市爆發。中國示威者發起大規模集會，對共產黨的統治進行了幾十年來從未見過的抵抗。

在今年初經歷長達2個月艱苦封鎖的金融中心大城—上海，原先的和平示威演變成與警方的暴力衝突，影片顯示人們被警察拖拽、毆打並按壓在地上。其他城市的示威者也與安全官員發生衝突，遭到逮捕。

但NBC也指出，中國政府稱其防疫戰略拯救了生命，對於避免脆弱的醫療系統超出負荷是必要的。目前中國官方的累計確診死亡人數是超過5,000人，而美國的死亡人數則超過100萬。

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

（法新社、NBC）

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