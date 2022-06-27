白宮國安顧問：拜登與習近平近期將對話

（德國之聲中文網）美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周一（6月27日）表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平，將在未來幾週內進行對話。

在貿易關係不佳，台灣海峽周圍軍事的劍拔弩張，以及北京方面不願意對俄羅斯進行制裁的情況下，外界一直期待美國和中國兩大國的領導人之間，會不會有新的對話。法新社報導，沙利文說，他們「將有機會在接下來的幾周內進行接觸」。

一周前，美國總統拜登表示，他計劃與中國國家主席習近平習進行對話。「我們還沒有確定時間，」拜登當時說。而幾天前他則補充，說通話可能「很快」。

兩位領導人的最後一次舉行雙邊視頻會議，是在今年的3月18日，當時拜登警告習近平，不要協助俄羅斯入侵烏克蘭。

據悉，下一次討論的一個關鍵議題，將是拜登可能決定取消特朗普時期實施的一些貿易關稅。目前，每年大約有數十億美元的中國進口商品，面臨25%的關稅。這些處罰旨在懲罰美國所說，因為中國正進行的不公平的貿易行為，並保護美國製造商。

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此舉在政治上很受歡迎，但由於美國的通脹率處於 40 年來的最高水平，拜登正忙於尋找緩解價格壓力的方法，他表示正在考慮取消一些關稅。

路透社指出，特朗普時期所實施的一些關稅將於今年7月6日開始到期，所以任何決定都可能很快到來。

美方：G7對中國看法日趨一致

路透社沙利文的談話稱，，G7將在歐洲時間周二（6月28日）的公報中，討論中國的非市場經濟做法、債務問題和人權，本周晚些時候發布的北約戰略概念，將以「前所未有的方式解決中國問題」。

沙利文在德國南部舉行的G7峰會上對媒體表示：「我們確實認為，在G7和北約，圍繞中國所構成的挑戰越來越趨同。」

沙利文還說，G7領導人認為「迫切需要」就中國的非市場經濟做法、中國在發展中國家債務方面的做法，以及中國對待人權的做法等問題，進行磋商和協調一致。但他表示，對中國在經濟和安全方面的行動的日益關注，並不意味著西方正在尋求發動新的冷戰。

他說：「我們不打算將世界劃分為相互競爭的集團，讓每個國家都做出選擇」。「我們希望堅持一套對每個人都公平的原則。我們希望確保我們與志同道合的伙伴合作，讓中國對遵守這些規則負責。」

為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）26日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。

（法新社、路透社）

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