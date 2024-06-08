白宫高官：威慑俄中等对手 美或扩大核武库

有白宫官员表示，美国或在未来数年内部署更多战略核武器，以威慑对手。美媒认为，这是白宫迄今为止最明确的公开警告，也将是一个“划时代的转变”。中方作出回应。

（德国之声中文网）美国国家安全委员会负责军控的高级官员瓦迪（Pranay Vaddi）周五（6月7日）表示，美国可能不得不在未来数年内部署更多战略核武器，以遏制来自俄罗斯、中国以及其他潜在对手日益增长的威胁。瓦迪在倡导限制核武器的军控协会（Arms Control Association）年会上的此番言论概述了一项政策转变，路透社认为，此番表态旨在迫使拒绝军控谈判的莫斯科和北京回到谈判桌。

《纽约时报》就此分析指出，这是白宫迄今为止最明确的公开警告。瓦迪的言论证实了一年多来官员们在私下谈话和国会闭门作证中所提及的内容。他们认为，这是中国快速核扩张和俄罗斯一再威胁在乌克兰使用战术核武器的必然结果。 但是，《纽约时报》强调，这将是一个划时代的转变，将带来许多美国人以为在冷战结束和苏联解体时已经摆脱的危险。

“更具竞争力”的策略

在一场关于“更具竞争力”的军控方法的演讲中，瓦迪指出：“如果对手的军备没有变化，我们可能必须在未来数年内增加战略核武器的部署数量。如果总统做出这一决定，我们需要做好充分准备来执行。”他向军控协会补充道：“如果那一天真的到来，我们将决定需更多核武来威慑我们的对手，以及保护美国人民及我们的盟友和伙伴。”

目前，美国仍然遵守2010年与俄罗斯签署的《新削减战略武器条约》（New START）中的规定，即可部署的战略核弹头数量不超过1550枚。去年2月份，莫斯科宣布退出该条约。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）一年前曾向军控协会表示，美国没有必要增加战略核武器部署来抗衡俄罗斯和中国的核武库，并提出，美国愿意与俄中进行无先决条件的会谈。

美国国家安全顾问沙利文：美国愿意与俄中进行无先决条件的会谈 图像来源: Andrew Harnik/AP/picture alliance

美国“别无选择”

在周五的讲话中，瓦迪还表示，美国政府将继续致力于维护旨在遏制核武器扩散的国际军控和防扩散机制。但他同时指出，俄罗斯、中国和朝鲜“都在以惊人的速度扩大其核武库并使之多样化，对军备控制几乎毫无兴趣”。瓦迪继续指出，俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜 “正以违背和平与稳定、威胁美国、我们的盟友和伙伴以及加剧地区紧张局势的方式加强合作和协调”。他补充道，上述四国正在共享先进的导弹和无人机技术，包括莫斯科在乌克兰使用伊朗无人机和朝鲜大炮及导弹，以及中国对俄罗斯国防工业的支持。

这位白宫军控高官还强调，美国的核理论是，将核武器保留用于威慑对手“对我们以及我们的盟国和伙伴”的攻击，同时继续与英国和法国一起致力于核政策和核力量“透明化”。但是，如果美国的对手加强对核武器的依赖，“我们将别无选择，只能调整我们的态势和能力，以保持威慑和稳定，他同时透露，政府正在为此采取“审慎措施”，包括实现美国核武库的现代化。

美国国防部2021年公布中国军力报告警告，中国的核弹头数量比之前预想的还多 图像来源: Xu Yu/Xinhua/picture alliance

中方回应

据中国官媒“环球网”周六报道，中国驻美国大使馆发言人在接受俄罗斯国家通讯社“塔斯社”采访时就此回应，美国应停止破坏国际核裁军与核不扩散体系。这名发言人表示，中国奉行不首先使用核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛，“任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁”。

2021年，美国国防部公布中国军力报告警告，中国的核弹头数量比之前预想的还多，预计能在2030年增加至1000枚。去年，五角大楼在其有关中国军力的报告中指出，中国正在继续建设其战略核武库，截至2023年5月，中国极有可能已经积累了500枚核弹头。中方多次将相关报告称为：渲染炒作所谓“中国核威胁”。

俄罗斯国防部今年5月发布消息称，该国已开始第一阶段非战略核武器演习 图像来源: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

向俄罗斯发出的警告

另据俄罗斯卫星通讯社周六报道，美国国家安全委员会军控、裁军和防扩散事务高级主任瓦迪表示，与俄罗斯缔结条约以替代《新削减战略武器条约》的前景，将直接取决于中国。中国驻美国大使馆新闻处就此向俄罗斯卫星通讯社回应称，他们愿就这一事关战略稳定和安全的问题与各方保持密切接触。

瓦迪在周五的讲话中还介绍，美国总统拜登已承诺，只要俄罗斯遵守《新削减战略武器条约》的规定，美国就会照做。但他也表示，莫斯科一再拒绝就《新削减战略武器条约》的后续条约举行会谈。

该条约是全球两个最大的核武国之间的最后一项军备控制协议，将于2026年2月到期。《纽约时报》认为，白宫的最新言论也是对俄罗斯总统普京发出的警告，即如果该条约到期且没有替代协议的话，美国可能会做出何种反应。

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