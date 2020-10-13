白宫顾问: 中国10到15年间或将有能力攻台

（德国之声中文网）白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）指出，中国目前或许还没有做好入侵台湾的准备，但台湾必须强化防御能力，以应对未来可能面临的攻击或非军事手段。

随着台海局势日益紧张，一些分析家推测，中国可能趁着美国大选后产生的混乱状态，利用武力或其他手段实现统一台湾的目标。

奥布莱恩周五（10月16日）在阿斯本安全论坛（Aspen Securiy Forum）上表示，若中国以导弹攻击台湾将会造成严重破坏。他认为中国可能选择两栖作战方式攻台，但目前还不具备这种能力。

尽管如此，奥布莱恩指出，若台湾不强化防御能力，中国可能在"灰色地带"游走，采取禁运、骚扰或其他行动来实施威吓。

"我们告诉了台湾朋友，无论是两栖登陆、导弹攻击、灰色领域行动，台湾真的需要强化防御。"奥布莱恩表示："台湾需要开始思考一些不对称战略和区域拒止战略…壮大自己以抵御中国各种野心勃勃的侵略甚至是灰色领域行动。"

过去几年间，中国不断加强对台施压，多次派遣军机和船舰靠近台湾空域及海域。本周稍早之前，北京发布了模拟导弹和两栖登陆军事演习视频。与此同时，媒体报道称台湾将向美国购买导弹防御系统。

法新社指出，数十年来台湾安全部分依赖于与美国的紧密关系。但华盛顿是否会在中国攻台时对台湾伸出援手一直存在模糊性。

奥布莱恩认为，虽然中国将大量导弹对准台湾，但目前并没有攻打台湾打算。他表示不清楚中国若攻台能从中得到什么，"如果他们采取行动，或许他们会因为肆意破坏台湾受到国际的唾弃"。

但奥布莱恩也点出，中国海军正不断壮大，或许在10或15年间，中国更有能力对台采取军事行动。

美国《国防新闻》本周报道，美国正计划对台出售多项武器系统，包括导弹以及"死神"（Reaper）无人侦察机。

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