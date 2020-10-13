 白宫顾问: 中国10到15年间或将有能力攻台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2020

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白宫顾问: 中国10到15年间或将有能力攻台

美国白宫安全顾问奥布莱恩周五呼吁台湾强化军事能力，以应对未来可能面临的攻击和恐吓。奥布莱恩指出，中国在10到15年间或将有能力采取攻台军事行动。

Thailand | 7th ASEAN United States Summit | Robert O'Brien (picture-alliance/AA/A. Raharjo)

白宫顾问奥布莱恩称，台湾应强化防御

（德国之声中文网）白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）指出，中国目前或许还没有做好入侵台湾的准备，但台湾必须强化防御能力，以应对未来可能面临的攻击或非军事手段。

随着台海局势日益紧张，一些分析家推测，中国可能趁着美国大选后产生的混乱状态，利用武力或其他手段实现统一台湾的目标。

奥布莱恩周五（10月16日）在阿斯本安全论坛（Aspen Securiy Forum）上表示，若中国以导弹攻击台湾将会造成严重破坏。他认为中国可能选择两栖作战方式攻台，但目前还不具备这种能力。

尽管如此，奥布莱恩指出，若台湾不强化防御能力，中国可能在"灰色地带"游走，采取禁运、骚扰或其他行动来实施威吓。

"我们告诉了台湾朋友，无论是两栖登陆、导弹攻击、灰色领域行动，台湾真的需要强化防御。"奥布莱恩表示："台湾需要开始思考一些不对称战略和区域拒止战略…壮大自己以抵御中国各种野心勃勃的侵略甚至是灰色领域行动。"

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中国官媒《人民日报》近日发文，向台湾方面发出了“勿谓言之不预也”的警告。从历史来看，中国官媒发出这样的警告后，爆发战争的可能性就大幅度上升。在问答型社交媒体“知乎”上，中国官媒这一最新对台表态已经成为遥遥领先的“最热”话题。

蔡英文的“双十”国庆讲话对两岸兹事体大，台海是战是和，在当下这个特殊时刻，很大程度上取决她的国庆讲话如何看待两岸情形及其采取的应对方式。 客座评论员邓聿文认为，这是蔡此次讲话受到美中台乃至国际社会关注的原因。

美国战略国际研究中心一项问卷调查显示，多数美国民众愿意承担相当的风险，来捍卫包括台湾在内的盟友安全。

过去几年间，中国不断加强对台施压，多次派遣军机和船舰靠近台湾空域及海域。本周稍早之前，北京发布了模拟导弹和两栖登陆军事演习视频。与此同时，媒体报道称台湾将向美国购买导弹防御系统。

法新社指出，数十年来台湾安全部分依赖于与美国的紧密关系。但华盛顿是否会在中国攻台时对台湾伸出援手一直存在模糊性。

奥布莱恩认为，虽然中国将大量导弹对准台湾，但目前并没有攻打台湾打算。他表示不清楚中国若攻台能从中得到什么，"如果他们采取行动，或许他们会因为肆意破坏台湾受到国际的唾弃"。

但奥布莱恩也点出，中国海军正不断壮大，或许在10或15年间，中国更有能力对台采取军事行动。

美国《国防新闻》本周报道，美国正计划对台出售多项武器系统，包括导弹以及"死神"（Reaper）无人侦察机。

观看视频 02:04

央視連報台諜案 台灣人怕嗎?

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