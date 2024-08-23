白宫顾问沙利文下周访华 将谈台湾、南海、乌战

美国总统拜登的国家安全顾问沙利文下周将访华。沙利文将与王毅会晤。此前媒体引述知情人士报道这一消息，并称沙利文此行或为拜习会铺路。

（德国之声中文网）白宫宣布，总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将于8月27-29日访问北京。这是自2016年来，首位美国国家安全顾问访问中国。

一名高级别政府官员向记者们表示，拜登政府此举并不意味着对华立场的软化，而是仍认为"这是一个激烈竞争的关系"。

这名官员表示："我们致力于投资、加强盟国关系、共同采取涉及技术和国家安全的必要步骤。"她提及拜登任内美国对华技术出口的大规模限制。"我们致力于负责任地管控这一竞争，与此同时，避免转为一场冲突。"

这名官员表示，美方将提及对于中国对台湾加大军事、外交和经济施压的关切。"这些举动破坏稳定、有激化的风险，我们将继续敦促北京与台北进行有意义的对话。"此外，沙利文也将谈及南中国海。

这名官员称，沙利文将重申美国对于乌克兰战争以来中国支持俄罗斯军工业的关切。

沙利文还将与王毅谈及朝鲜及中东局势。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

为拜习会铺路？

白宫正式宣布沙利文访华的消息前，美联社以及美国新闻网站Axios已引述知情人士报道了沙利文将访华的消息。美联社报道称，沙利文此次高级别访华可能会为拜登与习近平的又一次面对面会晤铺路。

美国总统拜登目前正在加州圣伊内斯度假。

拜登与习近平去年11月在加州曾会晤了四个小时，包括会谈、工作午餐以及花园散步。二人希望稳定拜登任内紧张的双边关系。

当时的峰会成果有限，主要是打击非法走私芬太尼的协议以及恢复军事联络。但在经济竞争以及全球安全威胁上，双方仍有深刻分歧。

尽管如此，拜登和习近平仍寻求让双边关系更稳定。中美关系深受出口管制、台海局势、对于中东以及欧洲的战争意见分歧的影响。

沙利文的访问也正值美国大选如火如荼之际。两名总统候选人--民主党卡玛拉·哈里斯和共和党特朗普均表示将实施强硬的对华政策。

（法新社、美联社、路透社）

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