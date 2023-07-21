白宫：集束弹已在乌克兰适度、有效使用

（德国之声中文网）美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）7月20日在华盛顿表示，乌克兰武装部队大概从上周开始使用集束弹，“他们使用得很恰当、有效”，并称该弹药的使用已经对俄罗斯的防御和进攻产生了影响。

俄军目前仍然占领着乌克兰南部和东部的大片地区，乌克兰方面的反攻已经进行了一个多月，但前线的大部分地区似乎进展不大。

《华盛顿邮报》此前援引未具名的乌克兰政府官员报道说，乌克兰军队正在使用集束弹试图摧毁俄罗斯在乌克兰东南部的阵地，俄军的这些阵地此前拖慢了乌克兰的反攻步伐。据西方专家称，俄罗斯此前也已经在使用集束弹。

乌克兰反攻陷入僵局

极具争议的集束弹

在美国7月初宣布将向乌克兰提供有争议的集束弹后，英国、德国、西班牙等欧洲盟友与该决定保持距离，表示不会向乌克兰提供此类武器。这几个欧洲国家都签署了约束集束弹的奥斯陆公约。该公约于2010年生效。 迄今为止，已有110个国家签署，另外还有13个尚待批准的国家。签约国承诺不生产、储存和使用这类武器。

不过，俄罗斯、美国、中国、印度等大国都没有签署该公约。乌克兰也没有签署该公约。

基辅方面一直在请求集束弹援助，并强调美国提供的集束弹不会被用于攻击俄罗斯领土或民用设施。

集束弹是将小型炸弹集合成一般空用炸弹与炮弹的型态，利用数量的特性增加涵盖面积和杀伤范围，每个小型炸弹又称为子炸弹。据国际红十字会称，它们可以通过飞机、大炮和导弹发射。

除了弹药在撞击时造成的最初伤害外，集束炸弹的爆炸哑弹率也很高，在最近的一些冲突中高达40%。这也是集束炸弹备受争议的原因之一。这就意味着数千枚较小的未爆炸的炸弹仍然残留，并且可能在数十年后继续造成人员伤亡。反对使用集束炸弹的人士认为，这种武器可能给平民构成长期威胁。

最新冲突与黑海局势

在克里米亚，亲莫斯科的官员称，乌克兰的一次无人机袭击损坏了四座行政大楼，并造成了一名少女死亡。此前一天，一个军事基地发生了不明火灾。

本周早些时候，连接半岛与俄罗斯大陆的唯一桥梁克里米亚大桥遭到袭击。一位消息人士对法新社说，是乌克兰军队使用海上无人机袭击了大桥。

乌克兰官员周四表示，俄罗斯在连续第三个晚上用无人机和导弹，对乌克兰的米科廖夫港和敖德萨港进行“地狱式”袭击，造成至少三人丧生，20多人受伤。中国驻敖德萨领馆的建筑也遭到波及，不过中国外交部回应表示，馆内人员早已撤离，没有伤亡。

与此同时，基辅表示，将把黑海上驶往俄罗斯控制港口的船只视为潜在的军事货物运输船。莫斯科也表示，将该水道船只视为潜在军事目标。

此前，俄罗斯退出了黑海谷物协议。在该协议下，去年超过3200万吨的乌克兰谷物得以出口，为阿富汗、苏丹、也门等严重粮食短缺的国家提供了救济。

在黑海谷物协议破裂后，乌克兰指责俄罗斯以粮食供应和对粮食运输至关重要的基础设施为目标。乌克兰农业部称，俄军针对敖德萨的一次袭击毁了6万吨准备出口的粮食。

乌克兰表示，尽管受到俄罗斯的威胁，仍准备继续从其南部港口出口谷物。乌克兰呼吁联合国及其邻国通过联合巡逻确保粮食安全通行。联合国安理会将于本周五（7月21日）开会讨论俄罗斯退出黑海谷物协议一事。

同时，据俄新社援引俄罗斯国防部的消息报道称 ，俄罗斯海军本周五在黑海西北部进行了实弹演习。

（法新社，德新社等）

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