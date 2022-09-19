白宫重申对台政策未变 称拜登保台言论「不言自明」

（德国之声中文网）在美国总统拜登周日（9月18日）於专访中第四度称美国在中国武力犯台时将派军协防台湾後，美国白宫印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）19日在华府出席一个论坛时表示，拜登关於保卫台湾的言论「不言自明」，美国的政策并未改变。他说：「我认为，把今天从白宫发表的言论称为回避总统的言论是不合适的。总统的谈话内容不言自明，我确实认为我们的政策一直是一致的，没有改变，并将继续下去。」

尽管白宫一再重申美国对台政策未变，但部分专家认为，拜登此举可能有意或无意睇削弱美国在对台独立议题上不采取立场的一贯做法。部分人士分析，中国会把拜登的评论视为暗中支持台湾宣布独立，而这对北京来说是条红线。这些人士还说，拜登的评论比公开承诺美国将派兵防御台湾还更可能加剧中国采取敌对行动的可能性，因为北京很可能已认为华府将出兵保卫台湾。

美国保护民主基金会的中国政策专家辛格尔顿（Craig Singleton）告诉路透社：「一边辩称美国的台湾政策没有改变，一边又声称美国有为台湾而战的承诺，而台湾应对独立做出自己的判断，这些政策是不连贯的。北京可能会担心拜登暗示台湾可以自己决定是否独立。」

部分共和党参人士赞扬了拜登18日受访时的言论，但也抨击白宫再次公开做澄清。拜登政府国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）表示：「总统直接肯定了美国长期以来的一个中国政策。」

拜登的言论也获得了一些盟国的支持。正在出访美国的立陶宛议会议长尼尔森（Viktorija Cmilyte-Nielson）向路透社表示，拜登的评论「有意义且及时」。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇则重申，美国不应该向台湾分离主义势力发出错误的信号，以免有破坏台海两岸和平和中美关系的危险。

华府智库战略与国际研究中心智库的中国问题专家Jude Blanchette告诉路透社，拜登的讲话混淆了而不是澄清了美国的政策。他说：「语言的准确性对美国的台湾政策论述来说至关重要。如果我们要做出一个根本性的政策转变，也就是即使台湾宣布独立，我们也要保卫台湾，那么这就值得进行更有力的讨论，而不是让每个人都透过他在『60分钟』的专访得知。」

华府布鲁金斯学会桑顿中国中心的研究员何瑞恩（Ryan Hass）则在推特上发文写道，若在拜登每次发表美国将派兵协防台湾的言论後，华府仍暗示美国对台政策没变，这将会贬低美国公开声明的可信度。他写道：「最好的说法是说美国的目标未改变，那就是维护台海的和平与稳定。

(路透社丶美联社)

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