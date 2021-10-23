白宫重申不改变对台政策 专家认为拜登口误

（德国之声中文网）白宫周五（10月21日）重申，美国总统拜登说如果台湾受到中国的攻击，美国将施以援助，这并不是美国改变对台政策的信号。分析家们认为，拜登总统的言论是一个口误。

虽然美国法律要求华盛顿帮助台湾自我防卫，但长期以来，就是否会在中国进攻台湾时进行军事干预，华盛顿一直奉行 "战略模糊 "政策。

拜登周四晚上出席在巴尔的摩举行的CNN媒体活动时被问及，如果台湾受到中国的攻击，美国是否会去保卫台湾，他回答说， "是的，我们承诺要这样做。"

随后不久，白宫发言人说，美国对台政策没有改变。分析家们说，拜登总统似乎说错了话。

在周五的新闻发布会上，当被问及拜登是否打算改变模糊战略，而就美国将如何应对中国攻击台湾作出明确的声明时，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）说，"我们的政策并没有改变。他并没想要传递政策变化的信息，也没有做出改变我们政策的决定。"

普萨基还说，正如美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周五早些时候在布鲁塞尔所声明的那样，"没有人愿意看到两岸发生冲突，拜登总统当然也不愿意，而且也没有理由这样做"。

普萨基说，美国与台湾的防务关系以颁行已久的《与台湾关系法》为指导。根据该法，华盛顿将 "继续协助台湾保持足够的自卫能力"。

她补充说，该法案的另一项原则是，华盛顿 "将把以和平手段以外的方式决定台湾未来的任何努力视为对西太平洋和平与安全的威胁，也是美国的严重关切"。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。 作者: 乐然



美国德国马歇尔基金会的台湾问题专家格拉瑟（Bonnie Glaser）称拜登的言论是 "口误"，并说华盛顿有保卫台湾的承诺 "显然不是真的"。

"有些人暗示（拜登总统）是在故意发出不明确的信号，但在我看来，这毫无意义。一个令人困惑的美国政策会削弱其威慑力。"她说，并指出拜登的“亚洲政策沙皇”坎贝尔（Kurt Campbell）曾拒绝对台湾的"战略清晰"政策。

另一位台湾问题专家、前美国驻台北代表道格拉斯-帕尔（Douglas Paal）说，拜登出席CNN活动的重点是推销他的国内经济议程。

"尽管他在外交事务上享有口碑，但是当他分心时，偶尔也会马虎。"帕尔说，"白宫迅速发布'不改变政策'的更正是正确的，因为政策就是如此。"

拜登的言论出现在一个尴尬的时刻——白宫官员正在为他和中国领导人习近平之间的网络会晤做准备。消息人士称，他们希望以此向世界展示华盛顿能够负责任地处理敌对超级大国之间紧张的关系。

中国宣称拥有对台湾的主权，对拜登的言论表示不满。外交部发言人汪文斌说，北京在其核心利益上没有任何妥协退让余地。

汪文斌说，中国敦促美方不要向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

台湾总统府发言人张惇涵表示，“台湾的立场始终如一，那就是‘遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。



（路透社）



© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。