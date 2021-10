白宫重申不改变对台政策 专家认为拜登口误

拜登周四晚上出席媒体活动时表示,如果台湾受到中国的攻击,美国将会兑现承诺保卫台湾。随后不久,白宫发言人称,美国对台政策没有改变。专家分析说,拜登总统似乎发生了口误。

拜登在CNN举行的大会上接受了民众提问。当被问及台湾若遭中国攻击,美国是否会防卫台湾时,他表示:“会,我们对此有承诺。”(Yes, we have a commitment to that.)