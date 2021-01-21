白宫迎来新主人 北京希望改善关系

（德国之声中文网）华春莹在新闻会上表示，美中国情不同，存在一些分歧，"这很正常"。她指出，拜登在其就职演说中称，分歧不应导致分裂，"这也应该体现在国际关系当中"。她抱怨说，过去4年来，"美国少数反华政客出于一己私利，撒了太多的谎，煽动了太多仇恨和分裂。"

这位中国外交部发言人虽未单提前总统特朗普的名字，但表示"特朗普政府，特别是蓬佩奥国务卿，在中美关系中埋了太多的雷，需要排除；烧了太多的桥，需要重建；毁了太多的路，需要修复。"她强调，中美双方需要彼此倾听，相互尊重。她表示，中方相信，"中美关系中'善良的天使'能够战胜邪恶的力量" 。华春莹称，中国政府希望 ，美方能相向而行；但如果中国的主权和利益受到损害，中方将采取反制措施。

拜登日前宣誓就职后数分钟，中国尚曾宣布对蓬佩奥等前美国政府的另外27名政界人士及其家属实行制裁，不允许他们入境中国内地和香港、澳门。根据中国外交部的通报，当事人及其关联企业和机构也已被限制与中国打交道、做生意。

美中这两个全球最大国民经济体之间不仅发生贸易战，而且双方地缘政治战略竞争也日益激烈。此外，北京在香港实施的严厉政策、大规模关押穆斯林少数族群维吾尔人、迫害藏民、迫害民权人士，以及对南中国海的主权声索也都成为两国间争议要点。

凝炼/石涛（德新社）

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