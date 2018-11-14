 白宫记者会今后只能一人一问 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2018

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时政风云

白宫记者会今后只能一人一问

白宫打算不再撤销CNN记者吉姆·阿科斯塔的记者证，但是将实施限制规定以防范记者和总统发生冲突。白宫记者协会予以反驳。

USA White House Pressekonferenz Eklat Jim Acosta CNN und Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

CNN记者阿科斯塔本月初在白宫记者会上与特朗普发生口角

（德国之声中文网） "今天下午我们通知吉姆·阿科斯塔（Jim Acosta）和CNN，他的记者证已经恢复生效。"白宫新闻发言人萨拉·桑德斯周一说。但她补充表示，"不无遗憾的是"，同时将实施限制规定。

规定包括每个记者每次在白宫新闻会上只能提一个问题，只有在后续提问得到白宫同意的情况下才能破例。该公告对现有的规范进行了修订，第一次明确宣布违规者可能会被撤销记者证。

白宫记者协会对恢复阿科斯塔的记者证表示欢迎，但抨击了这个限制规定。

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白宫记者协会负责人克诺克斯（Olivier Knox） 说，"自从有白宫记者会以来，记者就一直在提后续问题。我们十分期待这个传统得以继续。"

本月初，阿科斯塔和特朗普在白宫记者会上发生了一场争吵。随后，白宫撤销了他的记者证。特朗普总统和记者关系长期紧张，CNN和他更是经常发生冲突。他称CNN是"假新闻"，是"人民的敌人"。

上周，一位联邦法官下令白宫恢复阿科斯塔的采访许可。

命令发出数小时之后，白宫表示遵从，但告诉CNN以后计划再次取消阿科斯塔的记者证。本周一，CNN再次将白宫告上法庭，请求紧急听证。还没等法官作出反应，白宫就让步了，以避免引发更多对新闻自由的担忧。

CNN在推特上宣布，"今天白宫完全恢复了吉姆·阿科斯塔的记者证。有了这个结果，我们也没有必要起诉了。我们期待继续报道白宫消息。"

CNN认为，媒体可以决定派遣谁去担任白宫记者，不管这个记者是否对总统持批评态度。

白宫表示，阿科斯塔拒绝将话筒交换给工作人员，并在争夺中和她发生身体接触，这违背了采访礼仪。

特朗普的媒体团队提醒说，CNN拥有50位白宫记者证持有者，足见他们尊重新闻自由。

CNN认为白宫侵犯了宪法赋予阿科斯塔的新闻采访权利以及工作程序。这得到了一大批媒体的支持，包括左翼的和右翼的媒体。

白宫重申采访限制规定，看起来是对法官命令的回应。法官说并无关于取消记者证的明确标准，白宫的做法不符合正当程序。

"如果因不能信赖白宫记者的专业素质而不得不为白宫的活动定出冗长而具体的行为准则，这对大家来说都是一个很大的损失。" 桑德斯说，暗示还将有更多细则出台。

张平/王凡（德新社等）

 

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