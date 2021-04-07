 白宫：没有和盟友讨论抵制北京冬奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

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白宫：没有和盟友讨论抵制北京冬奥

美国白宫新闻秘书周三表示，"我们没有讨论过，也没有正在讨论与盟友采取任何联合抵制行动"。此前，美国务院发言人曾表示，美国有意愿与盟友们讨论此事。不过，抵制北京冬奥同时遭到中国以及美国奥委会的强烈反对。

USA White House Press Secretary Jen Psaki PK

白宫新闻秘书Jen Psaki表示，美国没有与盟友们讨论联合抵制2022年北京冬奥会

（德国之声中文网）美国白宫新闻秘书普莎基（Jen Psaki）4月7日表示，美国没有与盟友们讨论联合抵制2022年北京冬奥会。她说，"我们没有讨论过，也没有正在讨论与盟友采取任何联合抵制行动。"

北京冬奥会定于2021年2月4日开幕--在东京奥运6个月之后。美国国会一些共和党议员要求美国退赛。前国务卿蓬佩奥和前美国驻联合国大使海利(Nikki Haley)都支持退赛。一个由180个维权组织组成的联盟也呼吁抵制2022年北京冬奥会。

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北京冬奥除了面临新冠疫情的挑战之外，还因为维吾尔族人权议题迎来国际的抵制声浪。

新疆人权等问题使要求抵制北京冬奥会的呼声不断。刚获得连任的国际奥委会主席托马斯·巴赫对此做出回应称，抵制北京冬奥会是错误的解决方式，并感谢中国为奥运会提供疫苗。

过去几天，数百个国际组织与人权团体发布了两封公开信，分别要求联合国与国际奥会正视中国侵犯人权的问题。诸多诉求中也包含重新审视北京2022年的冬奥主办权。

在人权记录欠佳的国家举办奥运会是否有悖奥林匹克精神？随着北京冬奥会日期的逼近，相关的讨论也变得越来越激烈。

美国务院发言人："当然希望讨论"

中国在新疆和香港等一系列问题上让全球警惕。拜登政府已经明确表示，从人权、贸易到国防各个领域，美国将会挑战中国在国际社会的种种不良行为。

周二，国务院发言人普莱斯(NedPrice)被问到美国是否会考虑与盟友联合抵制北京冬奥会，他说这是 "我们当然希望讨论的事情"。但他随后在推特上强调，华盛顿尚无任何关于北京冬奥会或者抵制北京冬奥会的消息可以宣布。他说，"距离2022年还有一段时间，我们将继续与盟友和合作伙伴密切磋商，以确定我们的共同关切，并建立我们针对中国的共同策略。"

中国否认国际社会对其人权记录的批评，并对这一批评发起回击，指责美国将体育政治化。

中国外交部发言人赵立坚上个月说，"将体育运动政治化有违《奥林匹克宪章》精神，损害的是各国运动员的利益。"

美国奥委会：运动员不应成为"政治棋子"

周三，美国奥委会主席里昂斯（ Susanne Lyons）表示，美国运动员不应该被当作 "政治棋子"。该组织认为抵制是无效的。

"美国奥委会反对运动员参与抵制，因为事实证明，抵制对运动员有负面影响，同时对有效地解决全球问题无所助益。"里昂斯对媒体说，"对于我们的运动员来说，他们唯一的梦想就是在国际赛场上代表美国和我们的立场。"

里昂斯承认中国的人权问题，但她认为，这最好放在政府层面来处理。"她说，美国有很多办法可以有建设性地回应针对中国人权问题的担忧，"我们认为这应该由政府官员来处理"。

上个月，国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）表示反对抵制2022年北京冬奥会，他提及1980年美国领导的联合抵制莫斯科夏季奥运会运动，以抗议苏联入侵阿富汗。

"人们必须以史为鉴，"巴赫说，"抵制奥运会从来没有取得任何成果。"

张平/王凡（法新社）

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