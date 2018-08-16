白宫检视美萨关係　国会拟议惩罚断交国

(德国之声中文网) 美国白宫週四 (8/23) 发表声明，严重关切萨尔瓦多与中华民国 (台湾) 断交，美国会重新评估美萨两国的关係。有评论认为华府态度较以往强硬。

声明指，美国將持续反对中国破坏两岸关係稳定，以及对西半球施行政治干预。「这个决定影响的不只萨尔瓦多，还有整个美洲地区的经济健康和安全。」

「全球多个政府正在觉醒，中国透过经济利饵促成他国经济上的依赖，以及中国的管辖，以不是伙伴关係。」

华府虽与台北没有正式外交关系，却视其为太平洋岛链上的重要盟友，美方不同层级近日重申这个信息。

美国国务院早前也发表类似声明，对其决定「非常失望」，并将「重新检视与萨尔瓦多的关系」。相当于美国驻台大使馆地位的美国在台协会 (AIT)，处长郦英杰 (Brent Christensen) 日前也向蔡英文释放同样信息。

库德纳 (Cory Gardner) 在五月时拜访蔡英文

美议员拟提法案降断交国关係

美国参议员计划以推动法案的方式，巩固台湾的邦交国。

在萨尔瓦多与中华民国断交之后，为免台湾的邦交国持续减少下去，参议员贾德纳 (Cory Gardner) 告诉路透社，他将在几天之内提出建议，制止台湾仅剩的盟友倒戈到中国阵营。

他说，希望可以授权国务院采取措施，比如说，一旦某国与台湾断交，美国便会连带降低对该国关系，也会重新调整对外援助规模。

他强调，不会在法案中把「与中国建交」当作触发要件。「这是个比较宽松的法案，」他说: 「这只是在制衡中国霸凌的众多方法之外，再加一个。 」

贾德纳说他已经跟几个民主党参议员谈过，希望可以为此法案建立两党共识。 他说他也计划邀请众议院、白宫一起合作。贾德纳现任美国参议院特别外委会亚太小组主席，曾在今年五月临时变更行程短访台湾，与蔡英文会面。

罗法/夏立民/李芊 (综合报导)