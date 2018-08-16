 白宫检视美萨关係　国会拟议惩罚断交国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

白宫检视美萨关係　国会拟议惩罚断交国

美国白宫主动声明声援台湾，声称会重新评估与萨尔瓦多的关係。但是美方又有什么方法可以帮台湾巩固邦交国？参议员提出了解方。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan (Reuters/S. Lam)

(德国之声中文网) 美国白宫週四 (8/23) 发表声明，严重关切萨尔瓦多与中华民国 (台湾) 断交，美国会重新评估美萨两国的关係。有评论认为华府态度较以往强硬。

声明指，美国將持续反对中国破坏两岸关係稳定，以及对西半球施行政治干预。「这个决定影响的不只萨尔瓦多，还有整个美洲地区的经济健康和安全。」

「全球多个政府正在觉醒，中国透过经济利饵促成他国经济上的依赖，以及中国的管辖，以不是伙伴关係。」

华府虽与台北没有正式外交关系，却视其为太平洋岛链上的重要盟友，美方不同层级近日重申这个信息。

美国国务院早前也发表类似声明，对其决定「非常失望」，并将「重新检视与萨尔瓦多的关系」。相当于美国驻台大使馆地位的美国在台协会 (AIT)，处长郦英杰 (Brent Christensen) 日前也向蔡英文释放同样信息。

Taiwan Besuch von US-Senator Cory Gardner (Taiwan Presidential Office (R.O.C))

库德纳 (Cory Gardner) 在五月时拜访蔡英文

DW.COM

台湾再失去一个美洲邦交国萨尔瓦多。面对馀下17个邦交国，台湾苦守还有意义吗？断交之役再下一城，北京又真的赢了吗？《德国之声》专访资深外交官和学者剖析当前形势。 (22.08.2018)

蔡英文这趟外访两次过境美国被舆论喻为具多重突破。在美中台三角关係扑朔迷离的情势下，蔡英文此行真的有意外收穫吗？台湾中美关係学者丁树范向《德国之声》分析箇中含义。 (20.08.2018)

台湾把萨尔瓦多断交归咎于对方接受中国金援外交，惹来萨方反斥台方「卑劣」。 另一方面北京则趁机叫阵，大胆预告台湾最后一个非洲盟友即将投向中国，下一个高危国家到底是谁？ (22.08.2018)

履新不久的美国在台协会处长郦英杰，在台湾再失盟国之际与总统蔡英文会面。台湾近期遭遇的外交挫折当然成为热门话题，他也代表美国再向台湾派定心丸。 (23.08.2018)

美议员拟提法案降断交国关係

美国参议员计划以推动法案的方式，巩固台湾的邦交国。

在萨尔瓦多与中华民国断交之后，为免台湾的邦交国持续减少下去，参议员贾德纳 (Cory Gardner) 告诉路透社，他将在几天之内提出建议，制止台湾仅剩的盟友倒戈到中国阵营。

他说，希望可以授权国务院采取措施，比如说，一旦某国与台湾断交，美国便会连带降低对该国关系，也会重新调整对外援助规模。

他强调，不会在法案中把「与中国建交」当作触发要件。「这是个比较宽松的法案，」他说: 「这只是在制衡中国霸凌的众多方法之外，再加一个。 」

贾德纳说他已经跟几个民主党参议员谈过，希望可以为此法案建立两党共识。 他说他也计划邀请众议院、白宫一起合作。贾德纳现任美国参议院特别外委会亚太小组主席，曾在今年五月临时变更行程短访台湾，与蔡英文会面。

罗法/夏立民/李芊 (综合报导)

相关内容

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen

萨国斥台湾卑劣　中国剑指史瓦帝尼 22.08.2018

台湾把萨尔瓦多断交归咎于对方接受中国金援外交，惹来萨方反斥台方「卑劣」。 另一方面北京则趁机叫阵，大胆预告台湾最后一个非洲盟友即将投向中国，下一个高危国家到底是谁？

Jährliche Militärübung Han Kuang in Taiwan

台湾留意中国动向 国防预算拟增至十年新高 17.08.2018

台湾行政机关针对新财政年度提出的国防预算，创下10年来新高。然而，这样的增幅是否足以应对逐渐紧绷的台海局势，还有待立法院判断。

China Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates in Peking

港澳台「居住证」将上路 台警告监控风险 16.08.2018

中国国务院协同港澳办、国台办针对即将上路的港澳台居住证召开记者会，到底权利义务上和原本的台胞证、回乡证有什么区别? 用了有啥影响?

媒体看中国

China - Tesla S (picture-alliance/dpa/Wu Hong)

德语媒体：欧洲流血？

德国车企大部分研发资金流向中国；上海市用各种办法“改造”民众的交通规则意识。 