白宫曾讨论禁止中国人赴美留学

（德国之声中文网）据英国《金融时报》援引圈内人士报道，早些时候在美国有关部门讨论如何应对中国间谍时，白宫助理斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）向特朗普和其他官员建议，应禁止中国公民到美国留学。米勒曾在政府制定严格的移民法规过程中扮演关键角色。

三名在场的消息人士透露说，尽管当时的讨论焦点是间谍活动，米勒却强调，他的计划还将打击到那些教职员和学生攻击特朗普的精英大学。他的提议引起激烈的争论后，这个议题又在今年春天的一次椭圆形办公室会议上被提了出来，立即受到很多人的反对，包括原艾奥瓦州州长、现任驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）。

据称，布兰斯塔德在会议前表示，米勒的计划会对较小的高校，包括艾奥瓦州的大学造成较大的冲击，而不是资金充裕的常春藤联盟名校。美国驻华使馆官员也强调经济方面的考虑称，美国大多数联邦州在服务行业享有对华贸易顺差，其中一部分就来自中国学生的支出。

布兰斯塔德得以说服特朗普相信，米勒的建议过于严苛。

一位消息人士回忆当时的情形称，特朗普看着布兰斯塔德开玩笑地说："不是每个人都能上哈佛或普林斯顿的，是不是，Terry？"

媒体椭圆形办公室的会议内容被泄露给媒体

学术界“太天真”

《金融时报》的报道称，特朗普决定先不采纳更为极端的措施，而包括白宫贸易顾问、对华鹰派人士纳瓦罗（Peter Navarro）在内的一些官员则继续力主采取更强硬的立场。

尽管很多官员反对米勒的建议，但美国政府内对来自中国的间谍威胁的担忧十分普遍，其针对对象也包括美国大学里的中国学生和科研人员。

今年2月，联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，他的机构对中国运用"非传统"的情报人员--包括学生、教授和科研学者搜集情报越来越感到忧虑。"不只是在大城市，在小城市也是如此，……涉及所有学科"，雷对参议院情报委员会表示，并指出美国学术界对这一问题的看法"过于天真"。

据国际教育研究所（Institute of International Education）搜集的数据，2016到2017学年，中国是在美外国留学生的最大来源国，在美国高校和大学注册就读的中国学生超过35万人。与之相比，上一年度在美的印度学生为18.6万人。

美联社曾报道，去年12月，特朗普政府公布的国家安全战略文件就预示，美国将审议和加强签证程序，"以减少非传统情报搜集者的经济盗窃活动"。

今年6月1日，美国国务院宣布于6月11日起，开始限制中国留学生签证申请，凡是攻读"敏感领域"的中国研究生只能申请一年签证，之后得年年重新申请。