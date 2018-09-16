白宫曾讨论禁止中国人赴美留学

今年6月，美国国务院宣布收紧对部分中国留学生的签证，以期降低敏感学科情报被窃取的风险。而据《金融时报》报道，特朗普政府内部曾有过更为极端的建议，即完全断绝中国人赴美留学的可能性。
（德国之声中文网）据英国《金融时报》援引圈内人士报道，早些时候在美国有关部门讨论如何应对中国间谍时，白宫助理斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）向特朗普和其他官员建议，应禁止中国公民到美国留学。米勒曾在政府制定严格的移民法规过程中扮演关键角色。
三名在场的消息人士透露说，尽管当时的讨论焦点是间谍活动，米勒却强调，他的计划还将打击到那些教职员和学生攻击特朗普的精英大学。他的提议引起激烈的争论后，这个议题又在今年春天的一次椭圆形办公室会议上被提了出来，立即受到很多人的反对，包括原艾奥瓦州州长、现任驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）。
据称，布兰斯塔德在会议前表示，米勒的计划会对较小的高校，包括艾奥瓦州的大学造成较大的冲击，而不是资金充裕的常春藤联盟名校。美国驻华使馆官员也强调经济方面的考虑称，美国大多数联邦州在服务行业享有对华贸易顺差，其中一部分就来自中国学生的支出。
布兰斯塔德得以说服特朗普相信，米勒的建议过于严苛。
一位消息人士回忆当时的情形称，特朗普看着布兰斯塔德开玩笑地说："不是每个人都能上哈佛或普林斯顿的，是不是，Terry？"
学术界“太天真”
《金融时报》的报道称，特朗普决定先不采纳更为极端的措施，而包括白宫贸易顾问、对华鹰派人士纳瓦罗（Peter Navarro）在内的一些官员则继续力主采取更强硬的立场。
尽管很多官员反对米勒的建议，但美国政府内对来自中国的间谍威胁的担忧十分普遍，其针对对象也包括美国大学里的中国学生和科研人员。
今年2月，联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，他的机构对中国运用"非传统"的情报人员--包括学生、教授和科研学者搜集情报越来越感到忧虑。"不只是在大城市，在小城市也是如此，……涉及所有学科"，雷对参议院情报委员会表示，并指出美国学术界对这一问题的看法"过于天真"。
据国际教育研究所（Institute of International Education）搜集的数据，2016到2017学年，中国是在美外国留学生的最大来源国，在美国高校和大学注册就读的中国学生超过35万人。与之相比，上一年度在美的印度学生为18.6万人。
美联社曾报道，去年12月，特朗普政府公布的国家安全战略文件就预示，美国将审议和加强签证程序，"以减少非传统情报搜集者的经济盗窃活动"。
今年6月1日，美国国务院宣布于6月11日起，开始限制中国留学生签证申请，凡是攻读"敏感领域"的中国研究生只能申请一年签证，之后得年年重新申请。
美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳日前在接受路透社采访时，指责中国的情报机构正在通过虚假的领英社交账户来试图吸纳掌握美国政府或企业机密的美国公民。此前，德国以及英国的反间谍机关也发出过相似的警告。 (01.09.2018)