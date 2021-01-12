白宫新解密的“印太战略”讲了哪些内容？

（德国之声中文网）美国国家安全顾问奥布莱恩周二（1月12日）发布声明称："今天，白宫发布最近解密的《美国对印太地区战略框架》。在过去三年里，该文件为在这个全球人口最多、经济活跃地区实施（美国）2017年《国家安全战略》提供了总体战略指导。……公布这份文件是为了让美国人民以及我们的盟友、合作伙伴明白，美国对保持印太地区自由与开放的承诺将延续至久远的未来。"

三大挑战

声明中也附上了这份共10页、经过部分涂黑处理的文件。该文件列出美国国家安全的三大挑战，分别是"如何保持美国在印太地区战略优先、促进自由经济秩序……的同时，阻止中国建立新的不自由的势力范围？""如何保证朝鲜不在现在和未来威胁美国及其盟友？""如何在促进公平和互惠贸易的同时提升美国全球经济领导力？"

14条假设推论

文件随后列出了美国长期的切身利益、美国在印太地区的最主要利益以及14条假设推论。

14条假设推论中有6条直接涉及中国，推断美国与中国的战略竞争将继续延续、中国将致力于瓦解美国在该地区的联合与合作、中国在经济、外交和军事上的影响力将在短期内继续增加并对美国在该地区利益造成影响、中国致力于主导尖端科技而这种这种主导会给自由社会带来深远的挑战、一个强大的印度可以制衡中国等。其中一条也推断：中国将在统一台湾方面"采取越来越强势的做法"。

此后，文件列出了"理想的最终状态"和"努力的方向"。努力方向分别涉及"联盟与合作"、"印度与南亚"、"中国"、"朝鲜半岛"以及"东南亚以及太平洋群岛"五部分。

在"努力的方向"关于"中国"的部分，文件给出了七大目标（Objectives），分别对应相应的"行动"（Actions）。

针对"中国"的七大目标

七大目标的第一条是"阻止中国工业政策和不公平贸易行为扭曲全球市场、影响美国竞争力"。相对应的行动涉及"反击中国掠夺性的经济行为、建立针对中国工业政策和不公平贸易行为伤害国际贸易体系的国际共识"，针对这两方面的行动，白宫也有具体的战略框架文件。

第二条是"保持美国相对于中国的工业创新优势"，对应的行动是"与盟友以及志同道合的国家紧密合作、拓宽美国海外投资委员会的范畴、采取可以促进关键技术行业增长的国内政策"。

第三条是"在该地区推广美国价值以便保持（美国）影响力、制衡中国模式"。对应的行动涉及推广展现民主和自由优势的倡议、与志同道合的伙伴共同努力保护促进国际公认的权利和自由、让韩国、台湾、蒙古、日本和其他该区域的民主伙伴来展现其成就和积累的收益、支持该地区的活动人士和改革者、向那些寻求改革的国家提供发展、技术和法律上支持。

第四条是"阻止中国向美国及其盟友和伙伴使用武力，并且发展能在各种冲突中战胜中国的实力和方案"。该点对应的行动是：在印太地区提升具有战斗力的美国军事姿态和军事影响力；帮助美国盟友和伙伴提升其安全能力；"制定并且实施一个包含但不限于以下三点的防御策略：(1) 在冲突中剥夺中国在'第一岛链'内的持续制空权和制海权(2) 保卫第一岛链国家，也包括台湾(3)主导第一岛链外的所有领域"。

第五条目标是"提升美国在该地区的参与度，同时向各国政府、企业、高校、中国海外留学生、新闻媒体、普通公民普及中国政府胁迫行为……"。其对应的行动是"建立提供公开信息的机制，这些信息解释了中国的所作所为以及其给他国利益、自由和主权所带来的问题"；致力于促进中国人民在没有审查的条件下进行交流。

第六条目标是"在符合美国利益的时候与中国合作"。对应的行动是"在与中国的外交中，强调高层面的、实质性的互动，实现总统对有建设性的注重成果的关系的期望"；"过去的外交常常是广泛而肤浅的，这符合中国的利益"。

七大目标的第七条也就是最后一条是："保持对中国的情报优势，并为美国及其盟友和合作伙伴预防中国的情报活动"。其对应的行动包括加强美国及其盟友、伙伴针对中国的反间谍能力等。

外界如何评价这份解密文件？

多家华语媒体报道称，这份文件此前被归类为"机密"和"不向外国公民公开"，其解密比正常情况提前了数十年。不过，美国白宫的声明中没有提及这个问题。

中国外交部发言人赵立坚在1月13日的例行记者会上称，"美方一些政客企图通过解密有关文件留下所谓'遗产'，但这份文件的内容恰恰暴露了美国借'印太战略'遏制打压中国、破坏地区和平稳定的险恶用心，这实质上是一份'维霸战略'。"

美国之音报道称，澳大利亚国立大学国家安全学院院长梅德卡夫(Rory Medcalf)表示，"解密该文件发出了一个信号，表明美国政府希望看到美国与印太地区的关系得以延续"。

美媒"外交家"（The Diplomat）网站刊文称，"该文件列出了美国在印太地区雄心勃勃的目标，但对如何实现这些目标却似乎知之甚少"。这篇聚焦该印太战略文件关于东南亚部分的文章援引印尼战略与国际研究中心的专家拉克斯玛纳（Evan Laksmana）称，文件对东南亚部分的描述"令人失望，但并不令人惊讶"。文章称，文件证实了"特朗普（以及前任）执政下早就清晰了的一件事：美国对东南亚的政策仍然只是其对华政策的一部分"。

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