 白宫擬开徵新关税 美逼盟国上谈判桌 | 经济纵横 | DW | 19.07.2018

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经济纵横

白宫擬开徵新关税 美逼盟国上谈判桌

中美「贸易战」未歇，美国接连进行了几项贸易调查。若商务部认定影响国安并建议总统开征关税。势必又将引起新的一波贸易争端。

Symbolbild Handelskrieg USA und EU (Imago/Ralph Peters)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在钢铝税后，可能再以国家安全为名，锁定进口铀和汽车开徵关税。

美国两家铀矿公司向商务部提出申诉，认为进口铀和相关产品的「数量和状况」威胁国安。商务部週三(7/18)宣布对进口铀是否影响国安展开调查，从採矿、浓缩，到防卫和商用各方面查察。

根据美国政府2016年的数据，美国反应炉中所使用的铀中，只有11%自产，其馀皆仰赖进口，包括25％来自加拿大、20％来自澳洲。其馀则来自几个后苏联与非洲国家。到了2017年进口比例继续扩大。

如调查结果认为确有国安疑虑，将针对进口铀和相关产品徵税。

特朗普政府也欲对进口汽车和零组件课税，商务部5月开始就展开国安调查。美国国会想要阻挡这项措施，在週四(7/19)举办听证会，请相关产业人士至国会作证。随后将由商务部讨论结果，决定是否向总统建议实施关税。

特朗普周三(7/18)向白宫记者表示，下周欧盟委员会主席容克访问华盛顿时，两人将就汽车关税议题磋商。他认为，相较于2.5%的欧盟进口汽车关税，欧盟对美国进口汽车课徵10％关税不公平。不过美国对皮卡车(货卡)的关税是25%。

除了欧盟外，美国接下来也将与墨西哥、加拿大个别谈判。

特朗普说：「我们可能会跟墨西哥个别谈协议，然后是加拿大。我们跟墨西哥讨论得很不错。」

特朗普在竞选时就批评与加拿大和墨西哥签订的北美自由贸易协定 (NAFTA)是一场灾难，誓言要改变这个状况。本来预计在2017年8月至12月谈定的内容却因为加墨两国无法达到美国要求而没有结果。

墨西哥新任总统，有「墨版特朗普」之称的奥夫拉多尔 (Andres Manuel Lopez Obrador)自称与特朗普关係良好，将会参与新的NAFTA谈判。墨西哥经济部长葛哈尔多(Ildefonso Gaujardo)表示，三国将尽快恢服自由贸易协商。

美国白宫发言人桑德斯 (Sarah Sanders)则表示三边与双边谈判会同时进行。

夏立民/罗法 (德新社、路透社)

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